  Туляки, это надо пробовать! В соседней Калужской области заработал гид по русским завтракам
Туляки, это надо пробовать! В соседней Калужской области заработал гид по русским завтракам

У жителей Тульской области появился новый повод для путешествий в Калужскую область. В ноябре здесь заработал гид «Русский завтрак».

Туляки, это надо пробовать! В соседней Калужской области заработал гид по русским завтракам
erid: F7NfYUJCUneTTxHesHK1

В сборник вошли 11 заведений Калуги, Обнинска, Тарусы и Сухиничей. Теперь в них на постоянной основе подают по утрам традиционные блюда в авторском исполнении шеф-поваров и с акцентом на местные традиции.

Что попробовать

Гостей ждут такие необычные блюда, как ячневая каша с сыром и вареньем из черноплодной рябины, манник с изюмом, вишней, соусом из йогурта и абрикосовым джемом, сырники с вареньем из сосновых шишек, пышки с кремом из ряженки и соусом из морошки.

Гид «Русский завтрак» стал новым практическим этапом одноименного культурно-гастрономического проекта, стартовавшего еще в 2023 году. Его инициатором является крупнейший* молочный холдинг России ГК «ЭкоНива», а автором — Екатерина Шаповалова, автор-методист и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России»**. Проект все так же нацелен на знакомство с гастрономической культурой и ценностями регионов.

Одной из таких «исторических» позиций калужского гида стал десерт из кофейного бара «Кофе Культ». Речь о творожных пышках с кремом из калужского теста от шеф-повара Артема Щербакова.

Калужское тесто известно еще с XVIII века. Одна из легенд гласит, что местная купчиха поручила горничной намолоть «кофею» для мужа и приготовить сухарики, но девушка по ошибке перемолола сухари. Хозяйка, чтобы скрыть оплошность, залила их медовым сиропом и пряностями. Блюдо подали купцу под видом нового десерта — и ему понравилось. Калужское тесто впоследствии стало настолько популярным, что его подавали самым видным чиновникам далеко за пределами города.

Где подают русский завтрак

  • Кулинарная студия «64» — г. Калуга, ул. Театральная, д. 11а
  • Ресторан The Garden Grille & Bar — г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 74, корп. 3 (отель HILTON GARDEN INN KALUGA)
  • Кафе «Арабика» — г. Сухиничи, ул. Восточная, д. 1 (база отдыха «Клёвое Место»)
  • Кафе «БЕНЕДИКТ» — г. Калуга, ул. Академика Королёва, д. 16 (AZIMUT Сити Отель Калуга)
  • Кафе «Дело» — г. Калуга, ул. Кирова, д. 25
  • Ресторан «ЗаПечь» — г. Калуга, ул. Труда, д. 33, стр. 4
  • Кофейный бар «Кофе Культ» — г. Калуга, ул. Суворова, д. 118
  • Ресторан «Кристалл» — Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 32
  • Ресторан «Посол» — г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 6 (отель «Амбассадор Калуга»)
  • Кофейня «Сны Любимого Кота» — г. Калуга, ул. Глаголева, д. 3
  • Ресторан «У ракиты» — Калужская обл., г. Таруса, Серпуховское ш., д. 69а (эко-отель Welna Eco Spa Resort)
Кстати, цены на блюда спецменю весьма демократичные — от 200 до 600 ₽ за позицию, а в ряде ресторанов при отелях русский завтрак доступен на шведской линии без дополнительного прайса. Ознакомиться с меню каждого заведения можно по ссылке russkiyzavtrak.ru.

Не только поесть

Чтобы путешествие стало не только вкусным, но и интересным, после знакомства с блюдами проекта можно заглянуть на ферму и молочный завод инициатора проекта — «ЭкоНивы». Во всех блюдах используется натуральная молочная продукция бренда.

Ферма и завод расположены в часе езды от Калуги. Здесь расскажут все о производстве молочных продуктов, познакомят с дружелюбными коровами и милыми телятами, проведут дегустацию и кулинарные мастер-классы. Подробности об экскурсиях по ссылке.

Маршрут отлично подходит для путешествия выходного дня: сначала вкусный завтрак, затем небольшая прогулка по городу или экскурсия на современное молочное производство. Если давно искали повод выбраться из дома — вот он!

Пробуйте «Русский завтрак» и делитесь впечатлениями в группе проекта.

* Рейтинг Национального союза производителей молока, Milknews и Streda Consulting «Топ-30 производителей молока по валовому надою в 2024 году».
** Первая в России система добровольной сертификации в сфере гастрономического туризма зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в едином реестре 20 сентября 2018 года, регистрационный номер РОСС RU.П1985.04ГКР0.
Реклама. ООО «ТД ЭкоНива Молочные продукты».

28 ноября, в 14:55
Как помогают родителям-студентам в Тульской области
Как помогают родителям-студентам в Тульской области
Баланс – новый антиэйдж: почему он важнее силы и как развить его в любом возрасте
Баланс – новый антиэйдж: почему он важнее силы и как развить его в любом возрасте
