Велосипедист Александр Дубченко о победе на чемпионате Европы, ретроавтомобилях и своем месте силы

Он один из самых молодых известных спортсменов Тульской области. В велоспорте Александр уже 20 лет, а после завершения карьеры мечтает остаться в Туле и стать тренером.

Фото Алексея Пирязева и из архива Александра Дубченко.

На интервью Александр Дубченко пришел в нашу редакцию. Высокий (191 см!), подтянутый и очень обаятельный.

— Я «Слободу» знаю с детства, в нашем доме всегда была эта газета — родители покупали, — улыбается спортсмен. — И очень здорово, что мое интервью будет здесь. Обязательно сохраню на память.

— Саша, во сколько лет и как вы начали свою карьеру в велоспорте? Что вдохновило выбрать именно этот вид спорта?

— В велоспорт я пришёл в 2005 году, мне было 10 лет. Это сейчас спорт очень помолодел, совсем карапузы катаются на беговелах, а в 7-8 лет уже приходят в велоспорт.

В Туле был знаменитый спортсмен Виктор Копылов, и он часто звал меня, мальчишку, на соревнования «Горный король». И вот однажды отец достал старенький велосипед Харьковского велосипедного завода, ещё советских времён; я надел родительскую форму — и помчал. Первый раз сел на спортивный велосипед и выиграл! И вот уже 20 лет я в спорте.

А вообще, можно сказать, что велоспорт — это у нас семейное. Мои родители, Сергей и Елена Дубченко, были мастерами спорта. И сейчас они одни из самых преданных фанатов и меня, и велоспорта.



Татьяна Макарова.

— Кто ваш тренер? Кому вы благодарны за свою карьеру?

— Татьяна Николаевна Макарова, я с ней с первых шагов и буду уже до конца. Это мировой человек, пробивной, с по-хорошему дикой энергетикой. Она уже одним своим появлением заряжает — хочется работать и работать! Я у неё был первым спортсменом, который добился таких результатов. Татьяна Николаевна для меня родной человек, вторая мама. Она научила меня не унывать. Было много тяжелых ситуаций, но она объяснила, что надо не сдаваться и тогда все преодолеешь.

— Какие достижения в карьере считаете самыми значимыми?

— Я многократный чемпион России как в олимпийских, так и в неолимпийских видах спорта; чемпион Европы, призёр Кубка мира. Неоднократный победитель первенств Европы, победитель первенства мира среди юниоров.

Самая значимая победа — это, конечно же, чемпионат Европы в 2020 году в Болгарии, город Пловдив. Эта золотая медаль стала очень неожиданной, потому что я выступал не по своему профилю. Я спринтер, а здесь нужно было ехать на длинную дистанцию. Это была командная гонка на 4 км. В тот год бушевала эпидемия коронавируса, мы каждый день сдавали тесты, спортсмены заболевали, их отстраняли от соревнований. И вот перед гонкой двое участников из нашей команды заболели. Мне предложили заменить одного из них, и я, конечно же, согласился.

В финале за золото мы сражались с итальянцами и выиграли!

Я до сих пор не могу передать те эмоции, которые я тогда пережил, они хранятся внутри и греют меня.

А все мои кубки и медали — в квартире родителей, там для них целая комната.

— Что для вас важнее — достигать побед или получать удовольствие от процесса? Личные рекорды или командные победы?

— Добиться победы и получить удовольствие от процесса — это вещи неразделимые. Ты обязательно должен любить то, что делаешь. Без любви ничего не получится. Ну а побеждать, естественно, хочет каждый спортсмен. Все мы тратим очень много сил, здоровья, ущемляем себя во многом — ради чего? Ради победы. Каждый спортсмен, который выходит на старт, всегда должен быть нацелен на золото, быть по-хорошему амбициозным. А что касается личных или командных побед, то личные, конечно, приятнее. Личная победа — это твоё, её ни с кем не нужно делить, ты её заработал, выгрыз.

— Какие качества, по вашему мнению, обязательно должны быть у молодого спортсмена, чтобы добиться успеха?

— Спортсмен должен быть как минимум волевым и не бросать все на полпути. Обязательно будут и неудачи, и разочарования. Важно, чтобы в это время рядом были люди, которые тряхнут за шкирку. Не зря говорят, что самая тяжелая победа — это победа над собой.

Сначала по молодости выигрывают победители генной лотереи, а потом — трудоголики. Так что важно трудолюбие и сила духа, а мясо нарастёт.

У меня тоже были моменты, когда опускались руки и даже велосипед уже хотел на крючок вешать. Помогли близкие люди и осознание того, что нельзя все бросить, что уже очень многое достигнуто. Бывают и чёрные полосы, и неудачи, и травмы. Бывали совершенно обидные поражения. Этот сезон у меня прошёл очень плохо, недавно перенёс операцию по удалению межпозвоночной грыжи. На соревнованиях «Большой приз Тулы» я упал на скорости — мало приятного... Хорошо, что этот сезон закончился, было время выдохнуть и перевести дух. Сейчас прошёл реабилитацию — и с новыми силами в бой!

— Что вас вдохновляет в других спортсменах и есть ли у вас кумиры в спорте?

— Очень нравятся спортсмены старой школы: Грегори Боже, Джейсон Кенни, Джеффри Хогланд. Из российских спортсменов могу отметить Дениса Дмитриева, Павла Якушевского. Мне повезло, что посчастливилось пообщаться с такими людьми, как Сергей Копылов, Виктор Копылов, Виталий Петраков. Эти спортсмены — мои кумиры.

— Расскажите о своих любимых местах для тренировок. Есть ли у вас особое место силы?

— В последнее время мы ездим тренироваться на трек в Турцию. Наш трек открытый, зимой его заметает, поэтому ездим туда, где тепло. Тренировки длятся по 2-3 часа два раза в день. Я очень устаю, так что за все время сборов до пляжа дай бог два раза дойду. Спорт — это пахота, и об отдыхе думаешь в последнюю очередь.

А моё место силы — это, конечно, тульский велотрек. Соревнования «Большой приз Тулы», которые проходят в нашем городе, всегда кажутся немножко легче. Говорят, что родные стены помогают. Это правда.

— Есть ли продукты, от которых вы отказались навсегда?

— Что касается еды, здесь я просто понимаю, что можно есть, а что нельзя. В постоянном рационе у меня мясо, рыба, гарнир, овощи, фрукты, зелень — полезная еда. Как говорила моя бабушка, «какое питание — такое и катание». Это как в машину льёшь хорошее топливо, чтобы она хорошо ездила. Но если душа требует, я не могу отказать себе в хорошем гамбургере и стакане колы.

— Какие у вас планы после окончания спортивной карьеры?

— Я хочу стать тренером. Продолжать дело, которому посвятил жизнь, развивать спорт, давать тульской молодёжи знания. Молодая смена греет душу. Я убежден, что конкуренция должна быть всегда. Как только она ослабевает, сразу идёт спад результата. А когда есть конкуренция, приходится шевелиться в два раза активнее. Меня радует, что в спорт приходят сильные ребята с головой, с характером. Очень хорошее поколение, за ними будущее.

— Тренировки, сборы, старты… А как вы восстанавливаетесь? Как любите проводить досуг?

— Если выпадает свободное время и если мы не берём в расчёт то, что можно просто лежать на диване и ничего не делать (смеется), то у меня есть отдушина: мы с отцом любим возиться со старыми машинами. Реставрируем ретроавтомобили, у нас есть парочка классических «Жигулей», любим в них поковыряться. Когда-нибудь я обязательно приму участие в фестивале «Автострада».

— Если бы была возможность обратиться к себе десятилетнему, какой бы совет вы сами себе дали?

— Я бы сказал себе: «Саша, следи за техникой выполнения упражнений. Тебе это очень сильно поможет в будущем». Отец всегда учил меня, что спортивную карьеру нужно строить, как фундамент. Если тут кирпич пропустил, тут шов не подмазал, там цемент не доложил, в итоге смотришь — получается не стена, а решето.

Поэтому и себе, и всем молодым спортсменам я хочу сказать, что спорт — это как взлёты, так и падения. Трудитесь, старайтесь, слушайте тренера. Он для вас царь-батюшка и полковое знамя, вы с ним должны быть единым целым. И тогда все получится. Никогда не сдавайтесь!