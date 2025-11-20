Тульские бизнесвумен о первых шагах в своем деле, поддержке и удачном замужестве

Фото из личного архива героев публикации.
Оксана Горохова, владелец авторского дизайн-бюро, разработала дизайн и сшила школьную форму для учащихся МБОУ «Лицей № 2 им. Б. А. Слободскова» и
Центра поддержки одарённых детей Тульской области «Созвездие»:
– Самостоятельно зарабатывать деньги мне удавалось всегда. Я была самозанятой, стилистом, дизайнером, очень долгое время помогала женщинам находить свой образ и стиль, отшивала им частные коллекции. Хотела показать красоту женщин через их одежду.
К собственному бизнесу привело неудачное партнерство. Я постоянно слышала от клиентов и коллег: «Тебе нужен свой бренд». К этим советам относилась настороженно, понимая, сколько времени займет «творческая махина» и какой урон это нанесет семье. Сосредоточиться на профессиональном развитии решилась, когда сыновья стали самостоятельными.
Но я по-прежнему придерживаюсь классических взглядов на роль женщины в доме. Приходя домой, откладываю телефон и занимаюсь только семьей. Ужины, настольные игры, совместные поездки, вечерние разговоры с детьми — это ценно для меня. Даже при наличии интересных рабочих моментов 24/7.
Собственный бизнес — большая ответственность. Ассоциирую этот процесс с турецким сериалом: в каждом эпизоде новый виток драм и страстей. Это позволяет держать «серое вещество» в тонусе, постоянно двигаться вперед, быть готовой реагировать на любые внешние раздражители и угрозы.
При этом считаю, что женщинам в бизнесе даже проще, чем мужчинам. Благодаря обаянию мы можем выходить из патовых ситуаций с улыбкой.
Поставив перед собой цель, женщина не позволит себе уйти с дистанции, не достигнув ее.
Это будет предательством по отношению к себе.
Один из моих ярких проектов — школьная форма для лицея № 2 им. Б. А. Слободскова. Её создание проходило несколько этапов: анкетирование, работа с фокус-группой, получение обратной связи от родителей. Нужно было добиться того, чтобы родители не ломали голову, в чем отправить ребенка в школу, а дети чувствовали суперсилу, общность, принадлежность к сильной организации.
Когда 31 августа одна из мам написала мне: «Дочка надела форму, не хочет снимать, ждет Дня знаний, чтобы всем показать, что она лицеистка», — я поняла, что все получилось! Школьная форма — особая ниша, это постоянное общение с родителями и детьми, процесс психологического обоюдного воспитания, от которого я реально получаю удовольствие.
Юлия Антоновская, фотограф:
— Уже 10 лет провожу душевные семейные фотосессии, милые детские съёмки и необычные фотопроекты для девушек. По образованию я дизайнер, но всегда хотела больше свободы творчества, реализации идей.
В профессию фотографа входила постепенно. Совмещала съемки с работой графического дизайнера. Потом почувствовала уверенность в своих силах, наработала базу и полностью перешла на фриланс.
Общение с клиентами меня так вдохновляет, что после работы испытываю прилив энергии и вдохновение, а не усталость. У нас творческая семья, поэтому я всегда ощущаю поддержку. Сейчас сын совсем маленький, но даже он участвует в рабочих и творческих съемках.
Женщине важно держать баланс, быть наполненной, брать задачи, которые нравятся. Собственный бизнес как раз помогает этого добиться.
Катя Исаева, ведущая мероприятий, креатор, наставник для ведущих, блогер:
— Мое дело живет уже 11 лет. Однажды я провела свадьбу бывшему, а потом начала работать на других мероприятиях. Когда занялась этим делом, сразу же захотела уволиться с основной работы, на которой не видела развития. В ивенте же можно развиваться бесконечно, это интересная сфера, незабываемые моменты и люди.
Бизнес всегда занимает много времени. Чтобы женщина могла им заниматься, ей нужно удачно выйти замуж.
Найти человека, который будет понимать и полностью поддерживать. Ну и, конечно, придется делегировать — найти няню для малыша, заказывать клининг и т. д.
Женщине сложнее строить бизнес, потому что нужно оставлять время на семью. Но с другой стороны, многозадачность — главный конек женщины. Так что если желание есть, все получится!
Виолетта Тимохина, владелец студии креативных причесок и мужских стрижек KROTYA DREADS:
— Всегда стремилась открыть что-то свое. Даже в детстве, когда играла в куклы, я всегда была бизнес-леди. У меня были свои студии красоты, магазины. Каких только бизнесов я тогда не открывала! Это было так увлекательно, что я мечтала: «Вырасту — стану бизнесвумен».
Во взрослой жизни все сложнее. Конечно, на первых порах приходилось работать и на обычной, нетворческой работе. Сначала нарабатывала клиентскую базу, потом копила деньги на то, чтобы снять помещение, сделать ремонт, закупить материалы. Это было непросто, но дало результат.
Меня никогда не пугал уход из найма, я понимала: если прогорю — ничего не потеряю. На старт своего дела я заработала сама, не влезала в кредиты, поэтому в минус уйти не могла.
Решила, что в случае неудачи восприму всё как ценный опыт.
Сейчас я на этапе, когда понимаю, что мне не хватает рук, чтобы взять всех клиентов, которые хотят. Я наняла двух мастеров и обучила их всему, что умею сама. Мы работаем вместе, и у меня появилась возможность делегировать.
Мы занимаемся креативными прическами, плетем косы и дреды, делаем мужские и детские стрижки. По сути, за все отвечаю я: от качества материала до настроения клиента. Это ответственно, но интересно.
Ольга Ермакова, визажист:
— Из найма я ушла десять лет назад, финансовое состояние мужа это позволяло. Занималась дизайном одежды, что-то шила сама, параллельно увлеклась созданием макияжа. Я творческая личность, поняла, что хочу развиваться в этом направлении. И меня поддержал муж. Я отучилась на визажиста и три с половиной года назад решила открыть небольшую студию.
Сначала было легко! Амбиции, цели, мечты, конкурсы красоты, показы... Приземлилась я через два года.
Вмешался мой перфекционизм и стремление к совершенству. Я «наелась» эмоций и стала работать на частных клиентов. Появилась коммерция, реклама и сотрудничество.
Мне повезло в жизни: у меня прекрасная семья — муж, 15-летний сын, кот и собака. У каждого есть своя жизнь, каждый день наполненная планами, целями и задачами. Да, даже у кота с собакой. Поэтому я не встречаю непонимания из-за того, что посвящаю время своему делу. Муж и сын только рады за меня. Ну а я стараюсь не брать работы сверх меры, чтобы осталось время на совместный отдых.
Бизнес — хорошая возможность для женщины самореализоваться. В найме зачастую в приоритете мужчины, а вот бизнес — место для умных, и от пола здесь ничего не зависит.