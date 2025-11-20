Тульские бизнесвумен о первых шагах в своем деле, поддержке и удачном замужестве

19 ноября во всем мире отмечался День женского предпринимательства. Мы поговорили с теми, кто осмелился взвалить на свои хрупкие плечи ответственность за собственное дело.

Фото из личного архива героев публикации.

Оксана Горохова, владелец авторского дизайн-бюро, разработала дизайн и сшила школьную форму для учащихся МБОУ «Лицей № 2 им. Б. А. Слободскова» и

Центра поддержки одарённых детей Тульской области «Созвездие»:

– Самостоятельно зарабатывать деньги мне удавалось всегда. Я была самозанятой, стилистом, дизайнером, очень долгое время помогала женщинам находить свой образ и стиль, отшивала им частные коллекции. Хотела показать красоту женщин через их одежду.

К собственному бизнесу привело неудачное партнерство. Я постоянно слышала от клиентов и коллег: «Тебе нужен свой бренд». К этим советам относилась настороженно, понимая, сколько времени займет «творческая махина» и какой урон это нанесет семье. Сосредоточиться на профессиональном развитии решилась, когда сыновья стали самостоятельными.

Но я по-прежнему придерживаюсь классических взглядов на роль женщины в доме. Приходя домой, откладываю телефон и занимаюсь только семьей. Ужины, настольные игры, совместные поездки, вечерние разговоры с детьми — это ценно для меня. Даже при наличии интересных рабочих моментов 24/7.

Собственный бизнес — большая ответственность. Ассоциирую этот процесс с турецким сериалом: в каждом эпизоде новый виток драм и страстей. Это позволяет держать «серое вещество» в тонусе, постоянно двигаться вперед, быть готовой реагировать на любые внешние раздражители и угрозы.

При этом считаю, что женщинам в бизнесе даже проще, чем мужчинам. Благодаря обаянию мы можем выходить из патовых ситуаций с улыбкой.

Поставив перед собой цель, женщина не позволит себе уйти с дистанции, не достигнув ее.

Это будет предательством по отношению к себе.

Один из моих ярких проектов — школьная форма для лицея № 2 им. Б. А. Слободскова. Её создание проходило несколько этапов: анкетирование, работа с фокус-группой, получение обратной связи от родителей. Нужно было добиться того, чтобы родители не ломали голову, в чем отправить ребенка в школу, а дети чувствовали суперсилу, общность, принадлежность к сильной организации.

Когда 31 августа одна из мам написала мне: «Дочка надела форму, не хочет снимать, ждет Дня знаний, чтобы всем показать, что она лицеистка», — я поняла, что все получилось! Школьная форма — особая ниша, это постоянное общение с родителями и детьми, процесс психологического обоюдного воспитания, от которого я реально получаю удовольствие.

Юлия Антоновская, фотограф:

— Уже 10 лет провожу душевные семейные фотосессии, милые детские съёмки и необычные фотопроекты для девушек. По образованию я дизайнер, но всегда хотела больше свободы творчества, реализации идей.

В профессию фотографа входила постепенно. Совмещала съемки с работой графического дизайнера. Потом почувствовала уверенность в своих силах, наработала базу и полностью перешла на фриланс.

Общение с клиентами меня так вдохновляет, что после работы испытываю прилив энергии и вдохновение, а не усталость. У нас творческая семья, поэтому я всегда ощущаю поддержку. Сейчас сын совсем маленький, но даже он участвует в рабочих и творческих съемках.

Женщине важно держать баланс, быть наполненной, брать задачи, которые нравятся. Собственный бизнес как раз помогает этого добиться.