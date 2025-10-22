Как учитель английского языка строил дома на Бали, спасал черепашек и в 28 лет стал директором Технопарка

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Алексея Субботина.

Карьеру Алексея Субботина можно смело назвать стремительной. После окончания университета он пошел работать в школу, в 24 года стал заместителем директора. В 26 лет — директором Городского центра развития, а в 28 — директором Технопарка универсальных педагогических компетенций при Университете Льва Толстого.

— Я посмотрел на образование с разных сторон: работал в школе, в сфере дополнительного образования, а сейчас — в сфере высшего образования. Захотелось внести свою лепту в образование и воспитание учителя нового поколения, поэтому я сразу принял предложение прийти работать в Технопарк.

После университета Алексей пошел работать учителем английского языка в ЦО № 7 в Заречье.

— Когда пришёл работать в школу, у меня горели глаза. Хотелось всех научить английскому языку! А вскоре понял, что одних горящих глаз недостаточно, — надо что-то делать. И помимо уроков я решил показать через социальные сети, что учитель — живой человек и что английский язык открывает двери везде и всюду. В 24 года я стал заместителем директора по воспитательно-методической работе. Конечно, было очень сложно, особенно на первых порах. Пришлось столкнуться со скептицизмом со стороны старших коллег.

Нужно было каждый день доказывать, что ты чего-то стоишь и что то, что тебе поручено, ты выполняешь хорошо. Я организовал бесплатный разговорный клуб по субботам с приглашением носителей языка. Мы с ребятами, включая отстающих учеников, участвовали в международных конкурсах. Это были конкурсы, связанные с разработкой проектов. Для меня было важно объединить учеников в группы для того, чтобы они учились друг у друга и умели работать в команде.

А еще мы создали собственную книгу рассказов. Ребята писали свои небольшие рассказы, публиковали в интернете, другие ученики комментировали, а затем мы сформировали группу по создании онлайн-версии книги.

В начальной школе я обучал ребят новой лексике с помощью рэпа. Мы создавали свою музыку с помощью специального сайта, а потом накидывали новые слова на музыку и таким образом создавали композицию в стиле рэп. Вскоре все поняли, что я могу занимать эту должность.

В Технопарке все было гораздо проще, потому что здесь молодой коллектив, в том числе и управленческий. У нас здесь такая модель управления, которая называется «бирюзовая организация», такая же на Wildberries и во «ВкусВилле». Это модель, при которой нет строгой иерархии, директор абсолютно открыт и участвует во всём. Мы на одной волне, работаем в одной команде и все решения принимаем вместе. Если нужно перенести со склада компьютеры, расставить всё в аудитории, что-то потаскать, это тоже делают все.

По словам Алексея, у него было необыкновенное студенчество, которое его многому научило. На четвертом и пятом курсах благодаря победам на конкурсах Алексей Субботин получил две стажировки — в США и Великобритании.

— На четвёртом курсе я на полгода уехал на стажировку в Америку, город Сидар-Рапидс. Учился параллельно в американском и тульском университетах, потому что экзамены никто не отменял. Я получил колоссальный опыт: работал в доме престарелых и обучал американцев русскому языку, работал в школе с детьми-эмигрантами и обучал их английскому языку. Также мы с ними изучали детскую литературу: они садились в кружок на пол, а я сидел в центре на высоком стуле и читал им детские рассказы.

Городок был маленький, и иностранец из России был очень интересен местным жителям. Там я испытал культурный и языковой шок, но мой уровень языка позволил мне хорошо общаться.

В Америке я познакомился с ветераном Второй мировой войны — она участвовала в Перл-Харборе. На тот момент бабушке было уже 92 года, мы с ней долгое время созванивались, поддерживали отношения, писали друг другу письма, но потом наша связь оборвалась.

В американском университете я был единственным русскоговорящим, мне даже некому было пожаловаться, обсудить какие-то проблемы. Да и домой я звонил редко из-за 10-часовой разницы во времени. Но эта поездка меня очень закалила и помогла в жизни.

После пятого курса Алексей Субботин выиграл стажировку на месяц в Лондоне, в крупнейшем издательстве. А потом случилась волонтерская поездка на месяц на остров Бали.

— У нас было две программы. Первая — по строительству, мы строили детский сад, у нас была многонациональная команда, и я был единственным русским. Вторая программа была посвящена спасению черепах.

Мы расчищали пляжи, находили черепашек, которые могли попасть в сети или съесть мусор, приносили их к нам в центр, чистили, кормили и потом отпускали в бассейн. Английский язык всегда помогал мне общаться. И я хочу сказать, что очень важно пользоваться всеми возможностями, которые тебе выпадают в жизни.

Английский язык и сейчас необходим, потому что есть сотрудничество с разными университетами, в том числе и зарубежными, например с Республикой Сербия. Мы продвигаем русский язык, но иногда все же языком-коммуникатором является английский.

На вопрос о том, какие личные качества помогли ему построить карьеру, Алексей говорит, что это доброжелательность, юмор и ответственность.

— Когда работаешь в управленческой должности, получаешь много задач, поручений со стороны руководства и министерства. Чтобы все выполнить, порой приходится подключать юмор, чтобы взбодрить коллектив и себя. И тогда получается, что нерешаемых проблем нет! И ещё очень важна ответственность. Когда ты становишься руководителем, то несёшь ответственность уже не только за себя. И неважно, сколько у тебя в подчинении человек — два или тысяча. Ты отвечаешь за своих сотрудников и работаешь 24/7. Как бы люди ни любили свою работу, они должны отдыхать, вовремя уходить домой. Когда мои сотрудники в отпуске, я всегда им говорю: «Никогда не отвечайте на мои звонки и сообщения!» (Смеётся).

Для самого Алексея перезагрузка от работы — в спорте и семье.

— Я встаю в пять часов утра. И в хорошую теплую погоду в шесть утра я уже либо бегаю, либо занимаюсь на спортивной площадке. Осенью и зимой хожу в спортзал, силовые тренировки очень помогают мне перезагрузиться. Ну и конечно, рядом всегда моя семья. У меня четырёхлетняя дочь Ксюша, которую я очень люблю. С удовольствием вожу её на танцы, пение; для меня важная сторона родительства — отдавать себя ребёнку.

И еще один способ перезагрузиться — это командировки. У нас очень много командировок, в том числе за границу. Там я тоже много работаю, но все равно это смена обстановки.

В этом году Алексей Субботин поступил в аспирантуру, теперь занимается профессиональным образованием взрослых и сейчас думает над темой диссертации.

— Кем я вижу себя через 10 лет? Это очень хороший вопрос (смеется). Мир очень изменчив. И если бы у меня спросили после выпуска из университета, где я буду через 10 лет, я бы вряд ли назвал родной университет. Но получилось так, что я здесь. Вижу себя кандидатом педагогических наук в этом же университете со множеством интересных проектов. А Университет Льва Толстого, как и сейчас, останется моим местом силы.