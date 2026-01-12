«Важно уметь принимать сложные решения»: Николай Сысоев рассказал, каким должен быть хороший прокурор

В органах Николай Михайлович уже более 10 лет. Под его контролем — наиболее резонансные уголовные дела региона.

День работника прокуратуры Российской Федерации ежегодно отмечается в нашей стране 12 января. Накануне праздника с нами побесдовал 35-летний Николай Сысоев — начальник управления по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Тульской области.

— Что повлияло на выбор профессии?

— Пример моих родителей. Мама, Юлия Александровна, длительное время трудилась в прокуратуре — вышла на пенсию в 2000-м году. Отец, Михаил Михайлович, бывший майор ВДВ, потом работал старшим помощником прокурора Тульской области по рассмотрению обращений граждан. Именно по их совету решил получить юридическое образование. Хотя, будем говорить честно, изначально хотелось учиться в Санкт-Петербурге просто потому что мне нравится этот город. Но нельзя отрицать, что воспитание в семье сотрудников правоохранительных органов сформировало прочные профессиональные ориентиры и ценности.

— Где учились?

— Поступил в Академию Генеральной прокуратуры, ныне университет Генпрокуратуры России. Благодаря талантливым преподавателям получил качественное юридическое образование. Уже с 5-го курса начал работать помощником прокурора — это дало ценный практический опыт и понимание реальной работы прокуратуры.

— В чем же состоит ваша работа?

— Свою профессиональную деятельность я определяю как служение людям и борьбу за справедливость — восстановление нарушенных прав граждан и наказание виновных, особенно в сфере уголовного права и борьбы с преступностью. Непосредственно мой отдел занимается координацией работы следственных органов, полиции и дознавателей. Обеспечивает законность в уголовном процессе. Поддерживает обвинение в суде, включая подготовку и представление доказательств. Так что работа прокурора требует глубоких знаний уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также умения взаимодействовать с различными правоохранительными органами. Основная цель — борьба с преступностью и обеспечение справедливости на территории региона.

— Какова роль прокуратуры непосредственно в уголовном процессе?

— Роль ключевая и работа начинается задолго до суда. Прокуроры тщательно проверяют материалы дела, квалифицируют преступления, выявляют всех причастных лиц и формируют доказательную базу. В суде прокурор поддерживает обвинение, основываясь на собранных доказательствах, и стремится добиться справедливого приговора. При этом важной задачей является не только привлечение виновных к ответственности, но и защита прав невиновных, а также обеспечение компенсации ущерба потерпевшим. Такое взаимодействие требует высокой квалификации и внимательности, поскольку прокуроры должны не только юридически грамотно выстраивать обвинение, но и учитывать человеческий фактор, особенно при работе с присяжными.

— А что не так с судами присяжных?

— Иногда, несмотря на, казалось бы, «железную» доказательную базу, они выносят оправдательные приговоры. Например, дело бывшего сотрудника УФСИН, обвиняемого в убийстве, изнасиловании и покушении на убийство. Множество вещественных доказательств не всегда убеждают присяжных, ведь часто они руководствуются бытовыми, эмоциональными оценками, а не юридическими нюансами. Тем не менее, прокуратура признает важность института присяжных и считает, что необходимо совершенствовать методы сбора и представления доказательств, чтобы повысить убедительность обвинения.

— Приведите примеры резонансных дел, которые находились на вашем контроле?

— Убийства, связанные с деятельностью так называемых «черных риэлторов», когда преступники долгое время уходили от ответственности, но благодаря кропотливой работе следствия и прокуратуры удалось собрать доказательства и добиться обвинительного приговора. Масштабные дела о наркотрафике: нарколаборатории, производившие синтетические наркотики килограммами, были ликвидированы, а организаторы получили до 20 лет лишения свободы. В таких делах важно не только доказать факт производства, но и легализацию доходов, выявить все эпизоды и соучастников. Расследования ДТП с тяжелыми последствиями, связанными с плохим состоянием дорожной инфраструктуры, что вызывает широкий общественный резонанс. Например, авария с трамваем на мосту, где погибло много людей. Сейчас идет сбор доказательств, но уже есть понимание, что причина аварии — неудовлетворительное состояние дорожной сети.

— Каким должен быть хороший прокурор?

— Для успешной работы прокурору необходим комплекс профессиональных и личностных качеств. Высокая квалификация и разностороннее развитие, включая знание уголовного и процессуального права, а также общечеловеческих аспектов. Терпение и усердие, поскольку объем работы очень большой и часто требует работы в выходные дни. Честность и справедливость, умение принимать сложные решения. Внутренний стержень и чувство долга перед страной и обществом. Энергичность и работоспособность для долгосрочной службы.

Подчеркну, просто «просиживать штаны» в прокуратуре невозможно — необходимо искреннее желание и стремление восстанавливать справедливость.

— Ваша работа связана с высоким уровнем стресса. Как с ним боретесь?

— Ежедневная утренняя зарядка и занятия спортом — футболом. Активное проведение выходных на свежем воздухе. И, конечно, семья и общение с детьми, которые помогают отвлечься и восстановить эмоциональный баланс.