Ты можешь быть другом: как туляки становятся наставниками для детей-сирот

Рассказываем, кому нужна помощь, и как ты можешь в этом поучаствовать.

Фото из архивов фонда.

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» работает уже 18 лет. Он призван поддерживать детей, которые находятся в социально-реабилитационных центрах и психоневрологических интернатах, а также тех, у кого есть большие трудности в семье. Детей, которым нужен взрослый друг.

В Туле филиал фонда специализируется на наставничестве для детей из детских домов. Волонтерами становятся взрослые, которые не собираются брать детей в приемную семью, но готовы поделиться кусочком своего времени, чтобы помочь подросткам подготовиться к самостоятельной жизни. Этот проект в рамках фонда называется «Быть рядом».

Координатор наставников в Туле – Татьяна Меркулович. Многие туляки знают ее как владелицу приюта для кошек «Планета Б».



Татьяна Меркулович, координатор наставников в Туле.

Она ответила на вопросы о волонтерстве.

Кто может стать наставником?

В фонде считают: чтобы помочь ребенку, ты сам должен быть психологически зрелым, поэтому в качестве волонтеров берут только тех, кто старше 27 лет.

Быть наставником для ребенка-сироты – непросто. Эти дети находятся в искусственно созданной среде, большинство из них пережили много травм. Иногда ребята задают ужасные вопросы. Например: «Папа меня бил в детстве, потому что он меня не любит, да?»

Волонтер должен уметь отвечать на неудобные вопросы, находить общий язык и правильно реагировать даже на острые высказывания. Для того чтобы научиться этому, в фонде проводят обучение.

Наставник – это старший друг, но не замена родителю. В программу не берут людей, которые прошли школу приемных родителей и хотят усыновить ребенка. Это другие отношения.

Зачем я нужен ребенку?

В детских домах детям обеспечивают базовые потребно­сти: еда, обучение, крыша над головой. На то, чтобы интересоваться ими как личностью, работникам часто не хватает времени. Дети общаются со взрослыми, которые с ними по долгу службы, а не по велению сердца. Это негативный фактор, детям нужно индивидуальное внимание и поддержка для того, чтобы они могли себя реализовать, когда выйдут из детского дома.

Им нужны базовые навыки, о которых мы не задумываемся. У них нет опыта познания мира.

Они не знают, какие бывают профессии: большинство из них пойдут в три колледжа, где выбор невелик – токарь, слесарь, швея, повар. Наставник может рассказать, что востребовано в современном мире, какие есть возможности, в какой университет потом можно поступить.

Ребята не пользуются общественным транспортом: в школу и обратно их возит специализированный автобус. Большинство из них не знают, как оплатить проезд.

Еще одна слабая сторона по­стояльцев детского дома – финансы: сколько нужно купить продуктов на неделю, что взять на завтрак и сколько это стоит? Когда выпускники детского дома поступают в колледж, они получают стипендию и из-за финансовой неграмотности нерационально ее тратят, накупают всего в первые пару дней, а потом месяц сидят без денег.

Всему этому постепенно обучает наставник.

Как проходит обучение?

После того как человек отправил заявку на то, чтобы стать наставником, его ждет первая вводная встреча. Затем будущему волонтеру нужно посмотреть 10 уроков по психологии детей с опытом сиротства. На этом этапе многие отсеиваются, и это нормально.

Наставничество для сироты – не радужная история с единорогами. Многие представляют это как встречи с ребенком, на которых они хотят дарить радость своему подопечному.

Иногда взамен радости волонтеру в ответ приносят проблемы и боль.

Наставник узнает, почему ребенку нельзя давать деньги или ехать с ним к маме в деревню, даже если он очень хочет. Или может случайно стать хранителем его секрета о том, что он ворует.

Как выбирают подопечных?

Сейчас в Туле порядка 20 наставников, но нуждающихся в помощи больше. Фонд готов принять еще минимум 15 волонтеров. Дети находятся в Туле и области, поэтому наставник может выбрать удобное для себя учреждение.

Запрос на помощь взрослого делают подростки в возрасте от 12 до 15 лет. Будущий наставник знакомится со всеми желающими; с кем из них лучше складываются отношения, с тем и формируется союз.

Что делать с подопечным?

Подростков можно навещать в учреждениях, в которых они живут, а можно выезжать с ними за его пределы, например покататься на вейке летом. Как правило, помимо личных встреч, ребенок и наставник общаются еще и в соцсетях.



Прогулка с одним из подопечных программы наставничества.

Нормой считается, если наставник приезжает на личную встречу с ребенком на пару часов раз или два в неделю. Всё зависит еще и от ребенка: кто-то хочет каждый день писать вам «Доброе утро», а у кого-то нет в этом необходимости.

Может ли ребенок привязаться как к родителю?

Такие случаи – большая редкость. Роли обговариваются заранее, поэтому ни у кого не возникает иллюзий.

«Зачем ты мне нужен? Уходи!»

Отношения между наставником и ребенком могут заладиться не сразу. Иногда подопечный провоцирует, отказывается от помощи. Здесь нужно проявить мягкую, нежную настойчивость. Дать ребенку посидеть в телефоне на встрече, даже если он делает это демонстративно.

Для ребенка это проверка: «А будут ли общаться со мной, если я плохой?» Когда он поймет, что его принимают, лед растает.

Когда наставничество закончится?

Как правило, оно длится несколько лет. Самое активное общение происходит в момент, когда подопечный выпускается из детского дома и становится самостоятельным. Начало жизни волнительное: могут понадобиться советы по ремонту, распределению финансовых средств и т. д.

Потом, как правило, общения становится меньше. Этот формат больше похож на взаимодействие с дальними родственниками – поздравления с праздниками, редкие встречи по большим поводам. Иногда бывают случаи, когда наставник активно общается с повзрослевшим подопечным, когда тот строит семью, заводит детей. У выпускников детского дома опыта семейной жизни нет, поэтому иногда они обращаются за советом.

Как стать волонтером?

Подать заявку можно на сайте otkazniki.ru, а подробную информацию конкретно про тульский филиал можно знать у Татьяны Меркулович по тел. +7-920-741-16-51.