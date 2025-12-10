Спать и меньше гуглить: как вернуть память и концентрацию

Фото пресс-службы кластера «Октава» и freepik.

В современном мире мы все меньше используем возможности мозга, а потом жалуемся: память стала никакая – «девичья», «постковидная» и всякая прочая. У этого есть объяснение. Его на своем выступлении в кластере «Октава» дала тренер по развитию когнитивных навыков, автор книги «Мозг в порядке» Елена Сосновцева.

– Мы живем в эпоху экономики внимания. Когда стали выпускать много газет, впервые применили нейромаркетинговые трюки: боролись за внимание читателей с помощью броских заголовков. Сегодня нейромаркетинг работает гораздо плотнее. Специалисты изучают реакцию нашего головного мозга на разные триггеры и самые сильные включают в экономику, рекламу и т. д.

Всё свое внимание мы сейчас раздаем бесплатно кому ни попадя, цепляемся за эти ловушки, которые нам расставили. Например, когда скроллим ленту в соцсетях. Большие корпорации делают на этом деньги. При этом мы с вами – ключевая единица в этой системе, от которой все зависит, но которая при этом страдает. Мы не получаем бонусы, не обогащаемся, а только становимся беднее; постоянно играем на кого-то, но не на себя.

Ученые проводили исследования: информационный перегруз появляется в том числе от того, что мы считаем расслаблением. Просмотры бесконечных лент в соцсетях, фото и видео дают невероятную нагрузку. В 1956 году Джордж Миллер проводил исследование и выявил, что кратковременная человеческая память может удерживать семь плюс-минус два элемента одновременно. Современные исследования показывают: мозг может удерживать только четыре плюс-минус два элемента. Наша рабочая память ухудшается из-за инфоперегрузок.

– Поможет ли модный сейчас цифровой детокс, когда человек намеренно отказывается от использования гаджетов на день или несколько?

– Нет. Он не работает.

Цифровой детокс не меняет ваше внутреннее поведение, он отключает его на время, но когда вы возвращаетесь в привычную среду, всё начинается заново.

Единственный рабочий способ – управлять вниманием через собственную философию. Осознанно выберите информационные каналы, которым будете отдавать внимание. Еще стоит подумать, сколько вы будете уделять этому времени. Если вы не можете без смешных видео с котиками, дайте себе 10 минут в день, повысьте настроение, а затем отложите телефон.

– Еще один маркер сегодняшнего времени – проблемы с фокусировкой внимания. Что с этим делать?

– Не занимайтесь несколькими делами одновременно. Многозадачность разрушает способность фокусироваться. Если сложно уделить одному делу сразу много времени, попробуйте технику интерливинга. Это метод обучения, при котором переключаются между разными темами и предметами, но в рамках одного учебного занятия.

Это, кстати, очень подходит и современным детям, которые очень быстро переключаются. Как это работает: мой племянник не может заниматься одним делом несколько часов; он начинает рисовать фломастерами, ему быстро наскучивает, тогда я предлагаю ему порисовать на iPad, а потом – акварелью. Так он чуть меняет сферу, но все еще рисует. После этого ему хочется снова вернуться к фломастерам. Мы переключаемся с ним на занятиях между короткими циклами, но в рамках одной области.

Так можно и уроки учить. Например, выучить часть параграфа по истории, потом решить одну задачку по математике, позаниматься с прописями, а потом вернуться к истории.

Методика позволяет лучше усваивать информацию и развивать аналитические навыки.

– Как сохранить свой мозг в порядке? Дайте несколько советов.

– Заведите хобби, которое заставляет размышлять. Интеллект вязальщицы, например, достаточно сильный, потому что это занятие дает много впечатлений, визуальной информации; нужно представлять, планировать, считать. Это гораздо полезнее для мозга, чем просмотр коротких видео, которые не требуют оценки и размышлений.

Делайте перерывы в течение рабочего дня. Только правильные. Если вы пошли обедать и в это время смотрите какое-нибудь видео или слушаете книжку, ваш мозг не отдыхает. Я рекомендую на каждый час интеллектуальной работы давать 10 минут ментальной тишины. Просто посидеть и поглазеть вокруг. Не надо никакой пользы! Максимум, что допускается, – приятная расслабляющая музыка без слов. Это позволит вам вернуться вечером домой не убитым.

Хорошо спите. Полезно создавать специальные ритуалы для отхода ко сну. Они могут быть любыми: сделать свет приглушенным, зажечь свечу, почитать книжку, выключить все экраны. Если ложитесь, а в голове крутятся мысли и события рабочего дня, выпишите их на бумагу – это поможет освободиться.

– Чтение нескольких книг одновременно – это переключение или многозадачность?

– Это переключение, и это нормально. Скажу больше: чтение нескольких книг параллельно позволяет незаметно для себя устанавливать связи между ними. В этой плоскости лежат новые идеи и мысли.

Многозадачность – это когда вы читаете и при этом слушаете радио или телевизор. Или, например, сидите перед несколькими экранами и одновременно участвуете в онлайн-конференции и пишете рабочее письмо. Так вы совмещаете две когнитивные задачи и теряете существенную информацию.

– Мы сейчас вообще ничего не запоминаем. Если нам нужно что-то запомнить, мы фотографируем или записываем в заметки телефона. Как это влияет на наш мозг?

– Самая большая вредная привычка, которую мы не замечаем, – сразу гуглить что-то, что мы не знаем. Мы не даем себе возможности ответить самому. Я часто даю у себя в телеграм-канале такое упражнение: задаю вопрос и прошу порассуждать. У всех нас есть большой багаж знаний, к которым мы потеряли доступ, потому что редко обращаемся к этим «архивам». Попробуйте рассуждать. Пусть даже в первый раз вы скажете ерунду, потом вспомните часть, а потом и все остальное. Вы удивитесь, как много знаете!

Разрешите себе давать гипотезы без строгой оценки; чем чаще вы будете обращаться к своим знаниям, рассуждать, тем скорее начнете стройнее мыслить и красивее говорить.

С памятью то же самое. Её нужно тренировать. Попробуйте вспомнить, прежде чем залезть в заметки. Почему мы говорим о том, что в школе могли запомнить стих, а сейчас пару цифр – с трудом? Тогда мы умели учиться, у нас была привычка запоминать, на этих школьных умениях мы движемся еще лет 10-15. В университете у нас еще все хорошо, а потом мы приходим на работу, обретаем базовые навыки и уже на них выполняем рутинные задачи снова и снова. Так нам становится все сложнее и сложнее запоминать новое. Мозг нужно тренировать, как и мышцы.

Ко всему прочему, у нас ухудшается пространственный интеллект, важная для человека ориентация в мире. Виной тому – навигаторы. Мы не запоминаем маршруты, вбиваем точку и едем не задумываясь, а потом отсутствие интернета вызывает настоящую панику. Чтобы подкачать пространст­венный интеллект, выбирайте иногда другие маршруты, когда едете на работу или домой, попробуйте прокладывать новые пути по бумажной карте, а еще поиграйте. Когда едете с кем-то в машине, минут 10 попробуйте позапоминать номера проезжающих мимо машин или их цвета, проверьте друг друга. Подкидывайте мозгу новые обстоятельства, учитесь чему-то новому, и он скажет вам спасибо.