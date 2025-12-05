Смежная профессия: как и зачем ее стоить освоить

Поговорили о тренде последних лет с экспертом.

Почему все больше людей выбирают сразу несколько профессий? Какие плюсы есть у этой тенденции? И как адаптироваться в новых условиях? Обо всем этом мы поговорили с директором по персоналу «ЭвоКом» Ольгой Ясыревой.



Директор по персоналу «ЭвоКом» Ольга Ясырева.

— О тренде на смежные профессии сейчас говорят многие. Давайте определим, что всё-таки входит в это понятие.

— По сути, смежная профессия — это дополнительная специализация. Как правило, она тесно связана с основной профессией человека, но требует дополнительных компетенций и имеет свои особенности.

— Из-за чего появилась такая тенденция?

— Во-первых, из-за дефицита кадров и низкого уровня безработицы. Работодатели стали снижать требования, соглашаться на то, что их проект не совсем соответствует профилю соискателя. Это позволило сотрудникам реализовывать новые возможности.

Овладевают еще одной профессией чаще других зумеры и миллениалы. Всё благодаря их открытости, смелости, стремлению изучать разностороннюю информацию и работать над собой.

— Какие возможности открывает смена профессии?

— При смене деятельности вы можете вернуть себе прекрасное ощущение удовольствия от работы.

Вместе с новыми знакомствами это дает новый импульс в карьере, что часто позволяет достичь высот, которые раньше казались недосягаемыми.

Ну и конечно, это избавляет от такого симптома, как выгорание. Новые задачи формируют новые нейронные связи, мозг становится активнее, а проблемы с мотивацией исчезают.

Нужно понимать: часто человек меняет профессию, когда понимает, что на прежнем месте «достиг потолка», — нет вакансий следующего уровня, условия не позволяют зарабатывать больше. В этом случае соискатель ищет работу с возможностью роста и, по опыту, чаще всего добивается своих целей.

— В какой момент стоит задуматься о смене профессии?

— Когда появилось ощущение стагнации: вроде все в порядке, как и всегда, но стало скучно. Еще один признак — ощущение, что вы занимаетесь чем-то бесполезным, что нужно уволиться. От этого формируется хроническая усталость, когда каждый понедельник становится стрессом, вы постоянно мечтаете об отпуске и едва находите в себе силы держаться на плаву.

Эти симптомы похожи на проявление усталости. Чтобы отличить одно от другого, возьмите отпуск.

Отбросьте все рабочие задачи, не думайте о делах. Если после такого на работу все равно не тянет — её пора сменить.

— Если всё-таки решили сменить профессию, с чего начать?

— Выявите ваши знания и умения. Каждый навык нужно оценить по системе: базовые знания/средний уровень/эксперт. Затем сравните их с теми, что требуются в новой профессии.

Если совпадает далеко не все, не спешите расстраиваться. Тенденция такова, что сейчас работодатели принимают на работу соискателей и без нужных hard skills — специфических знаний. На первое место все чаще выходят soft skills (личные качества) и transferable skills — навыки, которые бывают полезны в разных видах деятельности.

Не бойтесь откликаться на вакансии, даже если не соответствуете всем критериям. Многие работодатели готовы взять сотрудника при наличии нескольких сильных компетенций, а затем обучить его остальным навыкам.

— Какие «мягкие» навыки в цене у работодателей?

— Стремление к саморазвитию, умение выражать свои мысли, критическое мышление, эмпатия, а также креативность и умение работать в команде.

— Как подготовиться к собеседованию?

— Постарайтесь сохранить спокойствие: помните, что если вас пригласили на очную встречу, значит, вы уже понравились руководителю.

Узнайте что-то о компании и должности, поймите, какие ваши навыки пригодятся в работе, преподнесите свои сильные стороны.

Не стесняйтесь говорить о себе — вашем опыте, победах и достижениях. И не забудьте сами задать несколько вопросов. Интерес к вакансии и компании, которая ее предлагает, позволит вам быть замеченным среди других кандидатов.