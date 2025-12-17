Школа будущих родителей: зачем учиться материнству и отцовству в XXI веке

Поговорили об этом с Ольгой Полуэктовой, психологом Тульского перинатального центра.

— Материнский инстинкт заложен природой. Зачем тогда Школа?

— Да, материнский инстинкт существует. Но есть важные нюансы. Мое глубокое убеждение: работа в сфере демографии должна начинаться еще с младших групп детского сада.

Раньше девочки естественным образом проходили этапы подготовки к материнству: играли в дочки-матери, нянчились с младшими детьми, ухаживали за щенятами и котятами, росли рядом с братьями и сестрами. К определенному возрасту многие навыки — как держать малыша, как его одевать и кормить — усваивались интуитивно. Это и был живой институт семьи.

Сегодня ситуация иная. Для примера — попробуйте поиграть в дочки-матери с куклами Monster High — монстрами и оборотнями в модных образах. Это уже совсем другой культурный код.

Да, сейчас много информации в интернете, много курсов — платных и бесплатных. С одной стороны, это хорошо. С другой — к источникам информации нужно подходить осознанно: не все, что популярно, полезно и научно обоснованно.

В нашей Школе мы даем не только знания о подготовке к родам, уходе за новорожденным и грудном вскармливании, но и помогаем разобраться с психологическими аспектами материнства и отцовства. Не случайно Школа, которая раньше называлась Школой материнства, сегодня называется Школой будущих родителей. И охрана материнства и детства — одно из направлений нацпроекта «Семья».

К нам приходят и будущие мамы, и будущие папы. И не только молодые по возрасту пары, но и те, кто решился на рождение ребенка, уже имея детей-подростков, — просто потому, что многое со временем забывается. Часто занимаются женщины, у которых уже есть дети с большой разницей в возрасте. Им тоже важно освежить знания и снять тревожность.

Я работаю в этой сфере с 2002 года, и за это время у нас накоплен большой опыт — по объему информации и её доказательной базе. Мы выступаем за преемственность между женской консультацией и перинатальным центром. В Школе преподают гинекологи, акушеры, неонатологи, педиатры и психологи.

— Зачем Школа будущим папам?

— Сегодня появился новый тип отцов — так называемые «вовлеченные» или «материнские» отцы. Это мужчины, которые могут и покормить ребенка, и поменять подгузник, и искупать, и уложить спать.

Мужчины, которые осознанно становятся отцами, сами приходят на занятия. Прошли времена, когда будущие папы обходили женскую консультацию стороной.

Важно понимать: у мужчины нет отцовского инстинкта, аналогичного материнскому. Отцовство — это прежде всего волевое решение признать своего ребенка и взять ответственность.

Я часто рекомендую будущим отцам книгу Луиджи Зоя «Отец» — о кризисе института отцовства и поиске новых моделей в современном обществе.

Традиционно отец выполняет две функции: защищает и обеспечивает семью, а также ведёт детей по жизни, поддерживает и развивает их. Эти функции нередко конфликтуют между собой — и этому тоже важно учиться.

У мужчин особенно востребованы занятия по подготовке к партнёрским родам и уходу за новорождённым. Есть и специальные занятия по семейным отношениям: «мама-папа-я» — о роли отца во время беременности, родов и в послеродовом периоде.

— Партнёрские роды сегодня стали трендом. Почему? Ведь в животном мире самки рожают в уединении.

— Все довольно просто. Для женщины присутствие близкого человека в родах действует расслабляюще и снижает уровень тревоги.

Иногда существуют искаженные представления, что на занятиях мы учим мужчин «принимать роды». Нет. Задача партнёра — быть рядом: подержать за руку, сделать массаж спины, сказать слова поддержки.

Во время активной фазы родов мужчина обычно находится у изголовья кровати, помогает женщине сосредоточиться, поддерживает дыхание, подбадривает. А его награда — первые мгновения жизни собственного ребенка. Возможность увидеть глаза человека, который только что появился на свет, это сильнейшее переживание.

Но решение о партнерских родах должно быть обоюдным. Не под давлением — «чтобы ты знал, как мне было тяжело». Правильно организованные партнерские роды действительно укрепляют семью.

Это касается не только мужей. Иногда в роды идет мама беременной или сестра — и им тоже необходима подготовка, чтобы понимать, где и как они могут быть полезны.

— Есть мнение, что с рождением ребенка личная жизнь заканчивается…

— Материнство — это не жертвоприношение. Сегодня существует множество возможностей быть активными родителями: взять ребенка с собой в кафе, на прогулку, в путешествие.

Да, ребенок забирает энергию — бессонными ночами, болезнями, тревогами. Но он и отдает ее: улыбкой, первым «агу», тянущимися ручками. Просто эту отдачу сложно измерить.

— Говорят, что чем больше детей, тем проще их растить. Это правда?

— Да, во многом так. Один ребенок часто становится центром повышенной тревожности родителей. Некоторые семьи воспринимают рождение ребенка как проект: все сделать правильно, все предусмотреть, дать только лучшее.

Если что-то не получается, возникает невроз: «Я плохая мать», «Я плохой отец». Или страх: «Как я смогу полюбить ещё одного ребенка?»

На самом деле, родительская любовь распределяется естественно. Как солнце — оно светит всем. Не случайно существует поговорка: «Бог даёт ребенка — даёт и на ребенка».

— Сколько длится обучение в Школе будущих родителей?

— Курс состоит из 13 занятий, примерно по три занятия в неделю, рассчитан на месяц. Занятия цикличны, поэтому удобны: если кто-то пропустил из-за госпитализации или хочет послушать повторно — это возможно.

Большинство занятий проходит днём, а занятия по партнерским родам мы стараемся проводить и вечером. Формат — теоретический с практическими упражнениями: дыхательные техники, расслабление, подготовка к родам.

Для отцов предусмотрены практические занятия: как держать ребенка, менять подгузник, купать малыша.

Очень важно, что после занятий женщина может бесплатно записаться на индивидуальную консультацию — психологическую, социальную или юридическую.

Иногда врачи направляют к нам женщин с повышенной тревожностью, которая влияет на самочувствие: давление, токсикоз.

Фактически Школа будущих родителей становится единым окном помощи для беременной женщины — при необходимости включается система межведомственного взаимодействия.

