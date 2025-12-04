Недвижимость – в топе лучших инвестиций 2025 года

2026 год уже приносит первые изменения: налоговая реформа, обновления в программе семейной ипотеки, рост инфляции и снижение депозитных ставок. Не секрет, что одним из самых надежных способов сохранить и приумножить средства остаются инвестиции в недвижимость. Решили узнать, какие объекты в Туле сегодня представляют наибольшую ценность для инвестиций. Для этого мы побеседовали с представителем ГК «Стройкомплект» — компании с многолетним опытом, которая умеет видеть перспективы рынка и может поделиться экспертным мнением.



Вероника Сергеева, руководитель отдела продаж ГК «Стройкомплект».

— Насколько сегодня выгодно инвестировать в недвижимость?

— Инвестиции в недвижимость — один из самых выгодных финансовых инструментов. Депозитные ставки падают, и деньги на счетах фактически обесцениваются. Покупка студии или «однушки» сейчас — это возможность выгодного вложения ваших денег. На примере ЖК «Всё и сразу» от ГК «Стройкомплект» можно увидеть, что стоимость квадратного метра с начала продаж выросла почти на 50%. И это ещё до сдачи первой очереди строительства, которая запланирована на конец декабря 2025 года.

— В какие квартиры лучше инвестировать?

— Всё зависит от цели.

Для сдачи в аренду оптимальны студии и однокомнатные квартиры.

Студии требуют меньших вложений: маленькая площадь — ниже коммунальные платежи, меньше затрат на ремонт и мебель. При этом доход от посуточной аренды у студий почти такой же, как у «однушек», что повышает их окупаемость.

— Насколько выгодно покупать квартиру с ремонтом от застройщика?

— Покупка квартиры с ремонтом от застройщика особенно выгодна, если вы планируете сдавать её в аренду. Во-первых, вы экономите время: через два месяца после получения ключей можно начинать сдачу, не тратя месяцы на ремонт, подбор подрядчиков и закупку материалов. Во-вторых, итоговая стоимость ремонта от застройщика обычно ниже, чем если делать его самостоятельно: за счёт оптовых закупок и отлаженных процессов себестоимость заметно меньше рыночной, а также фиксации цены на момент оплаты. Например, через месяц стройматериалы могут подорожать в цене, а вас это уже не будет касаться, так как вы оплатили ремонт по фиксированной цене за квадратный метр.

Кроме того, такие квартиры выполняются в нейтральных, универсальных дизайнах — именно то, что требуется для аренды: жильё нравится широкому кругу арендаторов, быстрее сдается и реже простаивает. В жилом комплексе «Всё и сразу» ремонт выполнен в светло-серых и светло-бежевых тонах, что, как показывает практика, нравится большинству покупателей.

Минимум индивидуальных решений снижает риск дополнительных затрат, а ремонт, выполненный по стандартам застройщика, проще поддерживать в хорошем состоянии.

Для инвестора это означает одно: вы быстрее выходите на доход, тратите меньше собственных средств и снижаете инвестиционные риски, получая готовый арендный продукт под ключ.

— Что еще важно в выборе объекта для инвестиций?

— Ключевой фактор — перспектива развития территории. Наиболее выгодно приобретать жильё в районах, где инфраструктура только начинает активно развиваться. В таких местах стоимость квартир ниже, а с развитием района их цена значительно вырастет.

На примере ЖК «Самовароff» мы наблюдали, как своевременные инвестиции в перспективный проект принесли реальный прирост стоимости недвижимости через несколько лет. Сейчас аналогичная ситуация наблюдается в ЖК «Всё и сразу» от ГК «Стройкомплект».

Территория активно развивается: формируется социальная и коммерческая инфраструктура. Рядом находится остановка общественного транспорта, откуда ходит рейсовый автобус с интервалом в 10 минут. Также располагается станция техобслуживания, спа-центр, АЗС, магазины, салон красоты, кафе. В шаговой доступности от комплекса совсем скоро появится новая школа. А в самом ЖК запланирован магазин, кофейня, пекарня, аптека, фитнес-центр, детская и взрослая амбулатории.

Таким образом, покупка квартиры в ЖК «Всё и сразу» сегодня — это не только удобство проживания, но и выгодная инвестиция в будущее.

С развитием района и открытием всех объектов инфраструктуры стоимость жилья здесь гарантированно вырастет через 2–3 года.

— Если рассматривать ЖК «Всё и сразу» как инвестиционную недвижимость для сдачи в аренду, кому здесь будет удобно арендовать жильё? В районе нет вузов, и студентам было бы неудобно добираться.

— Вы правы, студенты здесь вряд ли будут снимать квартиры. Зато рядом расположена воинская часть, и жильё в этом районе может быть востребовано у родственников солдат срочной службы, которые приезжают к ним на короткие визиты. Кроме того, сами военнослужащие, приезжающие в командировки, также могут арендовать квартиры поблизости.

Стоит отметить, что всего в пяти минутах езды от комплекса расположен спортивный центр Life Time, где регулярно проходят детские хоккейные соревнования и соревнования по роллер-хоккею. На турниры приезжают семьи из разных регионов Центрального округа, а иногда и со всей России, и по практике большинство выбирают посуточную аренду. Эти гости также могут стать постоянными арендаторами квартир в ЖК «Всё и сразу».

Заречье — один из самых экологически чистых районов Тулы, рядом расположены детские лагеря и базы отдыха. Это делает квартиры в ЖК «Всё и сразу» удобным вариантом для посуточного проживания гостей города: семьи с детьми, туристы и отдыхающие могут комфортно остановиться здесь, наслаждаясь тишиной и чистым воздухом, при этом оставаясь в шаговой доступности от инфраструктуры и транспорта. И таких тоже много.

— Какие сегодня актуальные акции и специальные предложения для тех, кто рассматривает недвижимость как инвестицию?

— ГК «Стройкомплект» предлагает квартиры с готовым ремонтом, полностью оборудованные кухнями и техникой в жилом комплексе «Всё и сразу» по выгодным условиям и привлекательным ценам. Особое внимание стоит обратить на ограниченные сроки: до сдачи первой очереди строительства осталось совсем немного.

Те, кто примет решение сегодня, смогут уже в марте–апреле заселить первых жильцов и начать получать доход от аренды практически сразу.

Такой вариант позволяет максимально быстро окупить инвестицию и минимизировать временные и финансовые затраты на обустройство квартиры.

Квартир осталось немного, поэтому стоит поторопиться, если вы хотите сделать выгодное вложение до Нового года.

— Какие факторы делают покупку недвижимости выгоднее именно сейчас, а не в следующем году?

— Преимуществ действительно много. Во-первых, в декабре ещё действуют цены 2025 года: до ввода дома в эксплуатацию квадратный метр всегда стоит ниже. Это выгодная возможность зафиксировать стоимость до роста цены квартиры.

Во-вторых, до 1 февраля сохраняется действующая модель семейной ипотеки, когда супруги могут оформить по одному льготному кредиту каждый.

То есть сегодня одна семья может приобрести две квартиры по ставке (полная стоимость кредита 20,819–21,026% годовых) 6% — прекрасный инструмент для инвестиций*. Например, если у супругов есть основное жильё, они могут сдавать обе квартиры, перекрывать ипотечные платежи и формировать дополнительный доход.

С февраля такой возможности уже не будет: программа станет строже, оба супруга будут обязаны выступать созаемщиками по одному кредиту. А это создаёт дополнительные риски: если у одного из супругов есть проблемная кредитная история, в будущем банку будет сложнее одобрить ипотеку. Сегодня же можно оформить льготный кредит на того, чья кредитная история «чистая».

Кроме того, сейчас у ГК «Стройкомплект» действует программа субсидированной ипотеки**, позволяющая приобрести квартиру в ЖК «Всё и сразу» по привлекательным условиям и фактически по цене 2025 года.

Поэтому откладывать покупку точно не стоит — слишком много факторов изменится в ближайшие месяцы. Звоните, и мы подберём оптимальный вариант именно под ваши задачи и бюджет.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

