«Неважно, что подумают люди, – делай то, что любишь!»: история успеха Марины Стакановой

Марина Стаканова — успешный бизнес-тренер, совладелец кофейни и руководитель тульского отделения «Росмолодежь. Предприниматели». А еще она счастливая супруга и мама двоих детей.

— Как начинался ваш путь становления?

— Я сама родом из маленького города Донского. Переехала в Тулу, когда поступила в педуниверситет. Со школьных лет любила публичные выступления и активно учувствовала в самодеятельности. Поэтому выбрала направление по работе с молодежью. Учась в вузе, начала работать — сначала в общепите, потом стала администратором в одной из тульских гостиниц. Там же познакомилась со своим будущим мужем, он работал шеф-поваром.

— Одно из ваших давних направлений работы — бизнес-тренер. Чем оно вам приглянулось?

— После окончания института очень быстро выбрала свою основную специализацию — бизнес-тренер. Направление это приглянулось многогранностью. Большой коллектив — это всегда много мнений, особенностей и нюансов. Мне нравится решать сложные задачи и помогать разным людям налаживать или отстраивать с нуля коммуникации, которые помогут улучшить бизнес-процессы. Причем работа ведется не только с сотрудниками — владельцы и управляющий состав тоже включены в эту работу, потому что за каждым бизнес-процессом стоят люди. И пока они не научатся коммуницировать, работа не пойдет. Благодаря тренингам решаются многие проблемы, а сотрудники начинают слышать и доверять друг другу.

— Для кого проводили «тренировки»?

— Как бизнес-тренер я работала в правительстве Тульской области — в Центре информационных технологий. В нашу задачу входило обучение госслужащих и работников бюджетной сферы навыкам работы в сервисах: «Госуслуги», электронные школьные журналы, «Доктор71» и прочее. Наша же команда начинала создавать университет правительства. Но в этом проекте работу пришлось оставить: меня ждала новая важная роль — мамы.

После выхода из декрета я начала сотрудничать с крупными корпорациями. Задача стояла большая: выстроить систему найма, стажировки и адаптации людей — создать корпоративный университет. Мы выполнили эту задачу. Благодаря созданной нами системе удалось сэкономить за год порядка двух миллионов рублей — для 2018-го это была достаточно большая сумма. Добиться ее удалось за счет внедрения онлайн-обучения: больше не нужно было оплачивать гостиницы, билеты и командировочные. Но работа была вновь поставлена на паузу: я ушла во второй декрет.

— После стольких успешных проектов как пришли к тому, что нужно открывать свое дело?

— Во время декрета мы жили в Сочи. Муж работал шеф-поваром, а я занималась домом и детьми. В начале 2020 года вернулись в Тулу. А тут пандемия! Именно тогда мы с супругом и поняли, что самое время начинать что-то новое. Но что же? Он работал в общепите, я тоже. И нам нравилось. Найм, конечно, круто в целом, но всегда хотелось своё детище. Однако конкретной идеи еще не было.

Я в то время только познакомилась с Юлей Шаламовой, она руководила бизнес-инкубатором. А в нем как раз освобождалось помещение. И она предложила приглядеться к нему. Мы составили бизнес-план, подали его на конкурс, выиграли грант на открытие своей кофейни. И вот уже четвертый год наш семейный бизнес работает. Кстати, по окончании декрета я вернулась и в прежнюю сферу деятельности — корпоративные бизнес-тренинги.

— У вас была попытка открыть вторую кофейню. Что пошло не так?

— Да, у нас был опыт масштабирования. Благодаря ему мы поняли, что далеко не всегда успешно работающая модель станет такой же успешной в другой локации. Иногда одна точка продаж оказывается выгоднее, чем две или несколько.

Выбор у нас пал на локацию Плехановского рынка. Он прошел ребрендинг, стал более современным. Мы открыли кофейню, но через два-три месяца поняли, что точка сначала зависла в развитии, а потом пошло падение прибыли. Сейчас я понимаю, что тут была моя ошибка как управляющего: я привыкла к той аудитории, которая есть у нас в бизнес-инкубаторе, — это наши предприниматели, очень приятные и добродушные люди. В новой же точке, несмотря на то что случился ребрендинг рынка, рендеринг целевой аудитории не случился. Мы не попали в нее: трафик людей был отличным, но не для кофейни. Сегодня я на своих тренингах для предпринимателей рассказываю эту историю как пример того, насколько важно изучать целевую аудиторию, смотреть не только на количество трафика, но и на его качество.

— Как в вашу жизнь пришло сообщество «Росмолодежь. Предприниматели»?

— На самом деле, я никогда не могла заниматься чем-то одним, у меня много энергии, идей, им нужно находить применение. В конце 2023 года я задумала новый проект. Подавала его на грант, ходила во все министерства и говорила: «Вот, смотрите, какая у меня идея!» Мне отвечали: «Проект классный. Денег нет». Предложили полететь в Хабаровск на форум, организованный Росмолодежью, и там подать заявку на грант. Я отправилась туда, но конкурс не выиграла.

Однако чудо все же случилось. Вернулась я без гранта, но с мыслью о том, что огромному количеству предпринимателей нужно комьюнити, где все друг другу смогут помогать. Я взяла на себя такую ответственность, возглавив тульские сообщество «Росмолодежь. Предприниматели». За год мы показали очень хороший результат. Когда заходили в регион, были сорок шестыми в рейтинге по России, сейчас же — первые в ЦФО, третьи — по стране.

— Что вы сделали, чтобы добиться таких результатов?

— Мы разработали целую стратегию: образовательные курсы, встречи, мероприятия, позволяющие понять, куда двигаться. Они учатся не бояться делать что-то новое, то, чего раньше не делали. Многие же боятся осуждения: «А что подумают люди?» И это тормозит запуск нового крутого проекта. А надо просто делать и не оглядываться на других. Ведь каждый предприниматель так или иначе пришел за прибылью, клиентами и масштабированием.

В рамках нашего проекта «Маркет молодых» предприниматели имеют возможность участвовать в различных сессиях с губернатором и министрами. Общение на таком высоком уровне дает понимание стратегии, как в дальнейшем будет развиваться предпринимательство. Для молодых бизнесменов это открывает бесконечные возможности. Федеральный проект «Росмолодёжь. Предприниматели» открыл перед его участниками кучу дверей. Теперь все в руках молодых предпринимателей.

Сейчас у нас в сообществе порядка 700 человек. Из них примерно треть — активные участники всех мероприятий. Благодаря этому многие стали подрядчиками правительства или других крупных компаний, привлекли к себе новых клиентов, развили свой личный бренд.

— Как вы успеваете совмещать успешную карьеру и семью?

— Когда я тренирую команду, то всегда говорю, что все зависит не только от одного человека, но и от его партнера. И задача номер один — усилить партнера, чтобы он мог усилить тебя. Моя семья — это команда, и конечно же, супруг поддерживает меня во всем. У меня много командировок, и да, муж прикрывает большую часть моих «тылов». В те дни, когда я в Туле, наш день выглядит примерно так: он встает в четыре часа утра и уезжает в кофейню к пяти. Я же просыпаюсь около шести, собираю и отвожу детей в детский сад и школу. Поэтому обычный мой день — это встречи с предпринимателями, партнерами по мероприятиям, встречи онлайн, общение со СМИ. Составляя планы на день, стараюсь примерно 40% времени оставлять на незапланированные встречи или задачи. В кофейню заезжаю редко, когда в этом есть реальная необходимость. А так со всеми вопросами справляются бариста и администратор — зачем мешать хорошим и ответственным людям работать? Я не тот человек, который все делает сам: я доверяю своим сотрудникам и делегирую им многие полномочия. Как правило, к пяти часам вечера я заканчиваю свой рабочий день и становлюсь мамой: занимаюсь детьми и домашними делами. Это время, когда можно замедлиться, переодеться в комфортную одежду, провести время с семьей. Все это дает возможность выдохнуть, расслабиться и компенсировать дневную активность. Чтобы завтра уже с новыми идеями начинать новый день.

Именно в этом и заключается мой секрет успеха – вдохновении и поддержке со стороны близких.