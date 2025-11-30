Настоящий мужчина не кричит — он держит удар. Интервью с бойцом ММА Элманом Сафаровым

Поговорили с 8-кратным чемпионом России, чемпионом Европы и мира по карате, спортивным директором Тульской федерации ММА о дисциплине, силе духа и умении держать удар не только на ринге, но и в обычной жизни.

Настоящий мужчина, защитник, боец, рядом с которым безопасно и спокойно… О таком мечтает каждая женщина. Как развить в себе эти качества, как воспитать из мальчика такого мужчину? Рассказывает Элман Сафаров, 8-кратный чемпион России, чемпион Европы и мира по карате, вице-президент и спортивный директор Тульской федерации по смешанным единоборствам ММА.

— На твоей странице в VK написан девиз: «Спокойствие сильнее эмоций, молчание громче крика, равнодушие страшнее войны». Поясни, что он значит для тебя.

— Это не просто слова. Это мой внутренний код. Я горячий по характеру, вспыльчивый, но за годы тренировок, соревнований и боев понял: настоящая сила — не в крике. Сильный — это тот, кто держит эмоции так же уверенно, как удар.

— Расскажи о себе.

— Мне 34 года. Я родился в городе Геокчай (Азербайджан). Мой отец служил в разных городах страны. Когда мне было три года, он получил назначение в Тульскую область и перевез всю семью сюда. Поэтому у меня два родных города — Геокчай и Тула. Я люблю оба города, но вся моя жизнь связана с Тулой — детский сад на ул. Руднева, школа № 54, потом педуниверситет.

— Заниматься карате, а потом единоборствами — это твой выбор или желание родителей?

— Мой. Причем осознанный. Папа часто включал фильмы с Джеки Чаном, Брюсом Ли, Жан-Клодом Ван-Даммом. Я от них просто фанател! Прыгал по диванам, садился между стульев на шпагат и мечтал стать каскадером.

Помню как сейчас: я второклассник, в начале учебного года к нам в класс пришел тренер и предложил записаться в секцию карате. Я пришел домой и заявил родителям: «Хочу в секцию!» И уже через пару дней был на тренировке.

— Боль от ударов, тяжелой физической нагрузки… Не испугался? Маме не жаловался?

— Нет, ни жесткие тренировки, ни синяки и ссадины не охладили мой пыл. Ни разу не было мысли бросить. Мне нравилось все! И да, маме не жаловался, хотя она жалела меня и переживала.

Карате было со мной всегда — и в школе, и в институте. Выступал на первенствах страны, ездил на чемпионаты Европы и мира. Но одновременно пробовал себя и в других единоборствах — кикбоксинге, борьбе. Все это пригодилось, когда стал заниматься полноконтактным карате — в нем есть и болевые приемы, и ударная техника, и борцовская. И именно поэтому в смешанных единоборствах побеждают каратисты.

Вообще, карате дает отличную базу для освоения новых техник: оно развивает координацию, ловкость, гибкость, силу, осознанность каждого движения. Приемы карате — если понять, как они работают, и освоить их до автоматизма — прекрасно помогают в боевой обстановке. Я могу привести еще 100 аргументов в пользу занятий карате.

— Ты 8 раз был чемпионом страны. Победа — с ней все понятно, адреналин, эйфория. А поражения были? Как переживал их?

— Поражения были в юношеском возрасте, лет до 15. Но и тогда побед было больше. А в 16 лет я выиграл первенство ЦФО и России. И это стало таким мощным толчком для моей карьеры! Я не представлял, как могу проиграть бой. И не проигрывал. Но то чувство из школьной юности, когда я не первый, помню. Да, было обидно, но это только добавляло азарта на тренировках — чтобы на следующих соревнованиях стать первым.

— Сейчас смешанные единоборства — дело твоей жизни. У тебя есть свой центр смешанных единоборств. Сын с тобой тренируется по выходным. Кстати, это его решение или твое?

— Наверное, любой из нас, когда становится отцом, думает, как вырастить из сына настоящего мужчину. Честно скажу, что так как моя жизнь связана со спортом, хотел, чтобы и сын был спортивным мальчиком. Хотя внутренний голос говорил: «Все может пойти не так, как хочешь ты». Я не строил и не строю великих планов на спортивную карьеру сына, просто постарался привить ему любовь к физической нагрузке.

С двух с половиной лет брал сына с собой в зал; нечасто — раз в неделю. Он смешно пытался отжиматься, пинал грушу. Точно знаю, если ребенок растет в спортивной атмосфере, он ее полюбит. Главное — не давить на него, чтобы не пропал интерес и желание. В 3,5 года он уже три раза со мной в зал приходил. Важно чувствовать малыша. Если устал, то не стоит тащить его в зал через силу. Может быть, нужно сделать подольше перерыв, чтобы он соскучился по занятиям. Сейчас сыну 6 лет, и он с большим желанием занимается каждый день: пять дней в группе и выходные со мной. Ему нравится соревноваться. Не загадываю насчет его карьеры, но пока он очень усердный ученик.

— А мама не против такой нагрузки для сына?

— Женщины всегда боятся за сыновей, мои жена и мать не исключение. И мамы мальчишек, которые занимаются в моем клубе, тоже. Я всем объясняю: уберечь от опасностей жизни не получится, надо вырастить из мальчика сильного мужчину, с внутренним стержнем — чтобы он сам принимал решения, мог постоять за себя, за своих близких, быть опорой в семье.

И сильный в этом контексте не только про физическую мощь. Про силу духа — в первую очередь.

— С какими запросами родители приводят своих детей заниматься единоборствами?

— Набор в группы идет с 4 лет. Кто-то скажет: «Рано». Я считаю, что нет. Нужно только правильно выстроить тренировочный процесс.

А запросы у родителей очень разные. Кто-то говорит, что хочет видеть сына чемпионом, кто-то — чтобы ребенок был занят, а кто-то — чтобы ребенок мог за себя постоять и дать сдачи, если что. Бывают случаи, когда родители приводят подростков и жалуются, что в школе их травят, а они не могут даже просто ответить! Вот чтобы такого не случилось с вашим ребенком, надо воспитывать силу духа с 3-4 лет. И единоборства для этого подходят лучше всего.

— Ты любого можешь научить драться или есть «ботаны», которые не способны постоять за себя?

— Научить ударам и приемам можно любого. Но есть нюанс: вместе с этим надо учить их применять. А для этого нужны другие качества — духовные и моральные — характер, проще говоря. Даже зная приемы и технику боя, человек при нападении может впасть в ступор и элементарно руку не сможет поднять.

Важно, чтобы тренер и родители были одной командой, одних взглядов. Если я на тренировках три раза в неделю говорю одно, а родители дома каждый день противоположное, результата не будет.

— А девочки есть в группах?

— Соотношение мальчишек и девчонок примерно 80 на 20.

— Как считаешь, девочкам это нужно? Все-таки они должны быть мягкими, плавными, гибкими.

— Чем больше тренирую детей, тем больше понимаю: это внутренний огонь двигает человека в единоборства. С ним рождаются. И девочки с таким огнем внутри тоже есть. Им хочется драться, выступать, соревноваться. И их, как и мальчишек, не останавливают ни синяки, ни боль. Хотя, например, в гимнастике и легкой атлетике тоже есть синяки и боль — просто слово «единоборства» звучит страшнее.

— Как поддерживаешь свою спортивную форму? Или уже можно лайтово нагружать себя, тело натренировано за годы боев?

— Огонь внутри, про который говорил, не дает расслабиться. Тренируюсь каждый день. Мне нравится, когда тяжело, я привык к этому. Вот на днях приехал с соревнований из Смоленска, уставший, вымотанный. Но утром — тренировка! Можно было пропустить, пожалеть себя, но нет. Мотивация может закончиться, а дисциплина остается и двигает тебя вперед.

Мне дисциплину привил мой тренер, а я прививаю ее своим ученикам. Я никогда не пропускал тренировок и сейчас следую этому принципу. Независимо от того, будут выступления и соревнования или нет.

Мое утро начинается с пробежки в парке. Потом завтрак — и в зал. Отрабатываю на груше элементы приемов, как будто готовлюсь к соревнованиям. Или даю себе силовой тренинг. У меня расписаны тренировки на два месяца вперед. Тренируюсь без тренера. И заметил, что не жалею себя. Надо сделать 30 приседаний — значит, сделаю 30, а не 29. В этом тоже дисциплина. Как говорил Майк Тайсон, «если сдамся, легче не будет».

— А пойти в ночной клуб потанцевать — для тебя отдых?

— Нет. На дискотеках или в ночных клубах был только студентом. И честно не понимал, зачем я там. По мне, это места, где возникают проблемы.

Кстати, своих спортсменов, кто строит профессиональную карьеру, сразу предупреждаю: «Узнаю, что зависаете в ночных клубах и пьете алкоголь, даже всего бокал, — расстаемся сразу!» Профессионального спортсмена ничто не должно отвлекать от цели. Это и есть дисциплина.

— Слышала, ты перед интервью заказывал обед и просил салат без майонеза. А что еще не ест боец смешанных единоборств?

— Я стараюсь не есть жирное, жареное, предпочитаю вареное и пареное. Для шашлыка из баранины делаю исключение. Раньше мог за раз съесть две плитки шоколада, сейчас сладкое практически не ем, просто не хочется. Не пью алкоголь. Не курю.

Для спортсмена лучшее восстановление — сон. Стараюсь ложиться спать в 23 часа.

— Умение дать сдачи и владение приемами карате пригождалось в обычной жизни? Девушку защитить, например.

— Считаю, что на улице драться не стоит. И эту мысль закладываю в головы своих учеников. Но честно признаюсь, были моменты в моей жизни, когда пришлось показать знание приемов самообороны.

Мой тренер говорил: «Если твоему здоровью угрожают — защищай себя». Если мужчины не находят словесных аргументов, у них есть выбор — бей или беги. А у меня есть еще один вариант. Задирам я предлагаю не драться на асфальте, а поехать прямо сразу в зал, надеть защиту, перчатки и сойтись в бою. И знаете, это работает! Правда, никто со мной в зал так и не поехал (смеется).

— Ты спортивный директор федерации смешанных единоборств. Какие планы по развитию этого вида спорта в регионе?

— Федерация существует давно, но активно развиваться начала, когда ее возглавил Илья Степанов (депутат Тульской облдумы, советник губернатора Дмитрия Миляева по спорту. — Прим. авт.). Это сразу стало заметно — по организации соревнований, их масштабу, новым проектам. Федерация по моему предложению взяла под свое крыло и массовый спорт этих направлений.

— Спортивное шоу «Битва за Тулу» — чья идея?

— Ильи Степанова. Первая битва проходила в 2018 году в цирке. Я тогда участвовал и в организации, и в боях. Это было реально очень крутое событие, полный цирк зрителей, эмоции зашкаливали! Ничего подобного в Туле раньше не было.

22 февраля 2026 года в спортивном комплексе «Тула-Арена» пройдет 8-я «Битва за Тулу» — спецоперация «Буревестник». 20 спортсменов высочайшего уровня сойдутся в октагоне, чтобы определить сильнейшего. Такого зрелища и таких эмоций в обычной жизни нигде не испытаешь.