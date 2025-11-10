  1. Моя Слобода
Учился на химика, запускал ракеты, а стал участковым на селе: история тульского полицейского Валерия Семенова

В преддверии полицейского праздника корреспонденты Myslo провели насыщенный день с «Народным участковым» Тульской области.

Учился на химика, запускал ракеты, а стал участковым на селе: история тульского полицейского Валерия Семенова
Фото Алексея Пирязева.

За тяжелой железной дверью Кимовского ОП кипит работа. Старший лейтенант полиции Валерий Семенов проводит здесь большую часть своей жизни.

PAV-6851.jpg

Сейчас на участке, который он обслуживает, целых 86 населенных пунктов — все села да деревни.

PAV-6867.jpg

Не так давно Валерия признали «Народным участковым» Тульской области. За него проголосовало большинство местных жителей. 

— Руководитель предложил мне поучаствовать в конкурсе, и я согласился. Захотел проверить себя и посмотреть, как народ относится к участковым. Конкурс проходил в три этапа: сначала районный, затем отбор по Тульской области, а сейчас идет всероссийский этап — скоро выберут «Народного участкового» России.

PAV-6852.jpg

Валерий провел нас в свой кабинет. Помещение пустовато: два рабочих места, на небольших столах — кипы документов. 

PAV-6860.jpg

«Участковый ближе к народу»

Валерий хотел пойти работать на завод и целых 9 лет учился на специальности «химическая технология неорганических веществ» — 5 лет в техникуме плюс 4 года в университете. Но когда пришел работать на предприятие, понял, что душа далека от «заводских настроек» и монотонной работы на предприятии:

— Оказалось, мне больше служба по душе. Может, армия так на меня повлияла. Служил на должности механика ракетных носителей в Архангельске на космодроме «Плесецк». Там запускали ракеты, а я охранял пусковой центр, ходил в наряды. Когда отслужил и пришел на завод, понял: не мое. И вот уже три года я участковый.

PAV-6904.jpg

В обязанности Валерия Семенова входит первоначальная проверка по любым материалам  обращениям, нарушениям, преступлениям.

— Участковые — это люди, которые постоянно на связи с населением. Я должен найти общий язык со всеми жителями на вверенной территории, помогать им по любым вопросам, даже тем, что не входят в мои полномочия. За три года работы меня уже ничем не удивишь — чего я только не видел!

Люди звонят участковому и днем и ночью. И он обязан ответить на звонок и оперативно решить проблему.

— Бывает, бабуля позвонит какая-нибудь просто потому, что ей скучно. Вот сидишь, слушаешь ее. А куда деваться?

Семенов также выезжает на место преступлений и ДТП в составе следственно-оперативной группы, встречается с жителями, решает конфликтные ситуации, выступает в школах с лекциями, охраняет общественный порядок на массовых мероприятиях. В общем, чего только он не делает!

Но больше всего, по словам Валерия, его выматывает не разбирательство в хитросплетениях человеческих взаимоотношений, а работа с документами.

PAV-6878.jpg

По огромному участку пешком не находишься — нужна машина. И она есть — служебная белая «Лада», Валерий сам ездит за рулем. При нем всегда табельное оружие, спецсредства, наручники. Есть деревни, в которые на легковушке не проехать. Тогда Валерия выручает личная «Нива».

PAV-6846.jpg

Семья в форме

На службу в полицию Валерия привела сестра — старший следователь отдела полиции «Кимовский» Юлия Панина. Валерий тянется во всем за старшей сестрой, она для него пример! 

PAV-6987.jpg

Оказалось, их семья — настоящая полицейская династия. Отец Валерия и Юлии всю жизни проработал в ГАИ.

— И я в органах внутренних дел мечтала работать с детства, — говорит Юля. — Пришла сюда целенаправленно. Когда мы с Валерой были маленькими и играли, я его постоянно «судила»: «Встать, суд идет», «Вы обвиняетесь...» (Смеется).
 

PAV-6984.jpg

Свою любовь и семью Валерий тоже обрел в Кимовском отделе полиции.

Снимок экрана 2025-11-10 в 13.57.06.png

Со своей будущей женой он познакомился на корпоративе, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел; Татьяна работала дознавателем. Свадьбу сыграли буквально через месяц после знакомства, а отмечали событие всем полицейским отделом!

Снимок экрана 2025-11-10 в 13.57.29.png

Психолог, охотовед и сантехник в форме

Пока мы брали у Валерия интервью, ему оборвали телефон. Он честно признался, что на общение с журналистами у него мало времени: пора на обход вверенного ему участка.

PAV-6874.jpg

Поэтому мы прыгнули в его служебную машину и отправились в поселок Епифань.

PAV-6882.jpg

Путь от Кимовска до Епифани немаленький — около 30 км. А всего за день Валерий может накатать до 300 км.

По дороге участковый рассказал несколько забавных историй со службы — посмеялись от души.

— Вот вчера заступил на дежурство. Поступает нам вызов: совершена кража аккумулятора из автомобиля. Мы с оперативной группой — следователь, оперативный сотрудник, кинолог, криминалист — выезжаем на место. Опрашиваем жителей, смотрим видеокамеры, проводим осмотр места происшествия. И пока мы все это делаем, мимо проезжает мужчина на машине и спрашивает, что случилось. Мы рассказали о краже аккумулятора. А он в ответ: «Это я забрал, никакой кражи не было!»

Оказывается, в 10 метрах далее стояла точно такая же машина, которая принадлежала его брату. Тот попросил зарядить аккумулятор. Мужчина приехал, открыл машину — ключ подошел. Он забрал чужой аккумулятор, зарядил его и привез обратно.

— А недавно мне позвонили в 5 часов утра: на территорию участка к жительнице пробрался озверевший бобр. Животное устроило погром: бобр напал на собаку и не выпускал жительницу из дома. Мы приехали, пытались «договориться» со зверем — не вышло. Тогда пришлось вызывать охотоведа и егеря. Бобра отловили и увезли.

А бывает и так, что приходится отрабатывать звонок человека, который просто ошибся номером:

— Звонит бабуля, говорит, что у нее унитаз забился. Совсем не по адресу, но приходится разбираться, ведь все вызовы фиксируются и надо отработать каждый. Приехали. Бабушка аж перепугалась! Помогли ей обратиться куда нужно, ей все починили.

Чаще всего к участковому обращаются из-за проблем с соседями: шумные посиделки, неправильная парковка, семейные конфликты. И здесь должно сработать главное качество участкового: не применение силы, а умение находить компромисс и договариваться.

— Проводим беседы. Сначала находим общие темы для разговора, успокаиваем людей, чтобы не нервничали. Переубеждаем, гасим конфликт. Если беседы не помогают, отправляем дебошира за мелкое хулиганство в изолятор — пусть посидит, подумает.

Ни минуты покоя

Мы приехали в отделение полиции в Епифани. У участкового здесь есть приемные дни, чтобы местные жители могли обратиться к полицейскому по любому вопросу. А если случается что-то экстренное — выезжает в любое время дня и ночи.

PAV-6938.jpg

— В селе люди всегда более открыты. Их немного, с ними проще общаться, находить подход.

PAV-6909.jpg

О кадровом голоде в полиции сейчас не говорит только ленивый. Особенно не хватает участковых. Валерий «закрывает» собой сразу три участка, а это 6000 местных жителей. Преступления здесь нечасто, но случаются.

— Летом количество жителей в Епифани увеличивается вдвое. После теплого сезона они уезжают, и дома остаются без присмотра порой до девяти месяцев. Возвращаются — а дом обчистили. И мы начинаем работу: сначала криминалисты ищут следы, опрашиваем соседей, смотрим камеры на дорогах, если они есть, выясняем, какие машины заезжали к адресу в этот период.

PAV-6902.jpg

В Епифани Валерия Семенова знают. Подростки, с которыми остановился побеседовать участковый, с удовольствием сфоткались с «дядей Степой» на память.
 

PAV-6930.jpg

Жители рассказали, что Валерий — местная знаменитость, о нем часто пишут в газетах.

PAV-6952.jpg

Вместе мы заехали подписать документы в Епифанскую администрацию: полиция часто отправляет сюда запросы — о прописке, о собственниках жилья, запрашивают характеристики.

PAV-6960.jpg

Глава администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района Сергей Карпов рассказал, что рад такому золотому участковому, который держит целых 80 деревень в ежовых рукавицах:

— Работать с людьми сложно. Он должен сохранять спокойствие, разбирать все происшествия между соседями, работать с предприятиями и организациями на своем участке. Большинство наших жителей — это бабушки, а с бабушками найти общий язык непросто!

Участковый проводит рейды с неблагополучными семьями, проверяет их быт, как они воспитывают детей, как кормят, одевают. Валерий занимается буквально всем, что происходит на его участке, даже помогает в расследовании уголовных дел.

Сотрудники администрации, кстати, тоже голосовали за своего участкового в онлайн-конкурсе. 

PAV-6861.jpg

К концу дня Валерий вернулся в Кимовский отдел — работать с протоколами и заявлениями. Обычно работа с документами продолжается до самого позднего вечера.

«Полицейское братство»

PAV-6945.jpg

Самое ценное для него в службе — «полицейское братство»:

— Прежде всего, мы друг другу доверяем жизнь. Ведь на вызовах может произойти все что угодно. Люди попадаются разные — и под алкоголем, и под веществами. Пока на вызове один заполняет документы, другой бдит, чтобы со спины никто не подошел.

К полиции все относятся по-разному. Есть и негатив, который участкового совсем не обижает:

— Меня больше расстраивает, когда люди не доверяют полиции или не знают, по каким вопросам к нам можно обратиться.

Совсем скоро у Валерия заслуженный отпуск. Он планирует поехать на рыбалку — посидеть в тишине, отдохнуть. А потом снова в бой. О том, чтобы сменить нервную работу, он даже не задумывался — считает, что работать в полиции престижно. 

Автор
Фотограф
10 ноября, в 18:17 +13
