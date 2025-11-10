Учился на химика, запускал ракеты, а стал участковым на селе: история тульского полицейского Валерия Семенова

Фото Алексея Пирязева.

За тяжелой железной дверью Кимовского ОП кипит работа. Старший лейтенант полиции Валерий Семенов проводит здесь большую часть своей жизни.

Сейчас на участке, который он обслуживает, целых 86 населенных пунктов — все села да деревни.





Не так давно Валерия признали «Народным участковым» Тульской области. За него проголосовало большинство местных жителей.

— Руководитель предложил мне поучаствовать в конкурсе, и я согласился. Захотел проверить себя и посмотреть, как народ относится к участковым. Конкурс проходил в три этапа: сначала районный, затем отбор по Тульской области, а сейчас идет всероссийский этап — скоро выберут «Народного участкового» России.

Валерий провел нас в свой кабинет. Помещение пустовато: два рабочих места, на небольших столах — кипы документов.

«Участковый ближе к народу»

Валерий хотел пойти работать на завод и целых 9 лет учился на специальности «химическая технология неорганических веществ» — 5 лет в техникуме плюс 4 года в университете. Но когда пришел работать на предприятие, понял, что душа далека от «заводских настроек» и монотонной работы на предприятии:

— Оказалось, мне больше служба по душе. Может, армия так на меня повлияла. Служил на должности механика ракетных носителей в Архангельске на космодроме «Плесецк». Там запускали ракеты, а я охранял пусковой центр, ходил в наряды. Когда отслужил и пришел на завод, понял: не мое. И вот уже три года я участковый.

В обязанности Валерия Семенова входит первоначальная проверка по любым материалам — обращениям, нарушениям, преступлениям.

— Участковые — это люди, которые постоянно на связи с населением. Я должен найти общий язык со всеми жителями на вверенной территории, помогать им по любым вопросам, даже тем, что не входят в мои полномочия. За три года работы меня уже ничем не удивишь — чего я только не видел!

Люди звонят участковому и днем и ночью. И он обязан ответить на звонок и оперативно решить проблему.

— Бывает, бабуля позвонит какая-нибудь просто потому, что ей скучно. Вот сидишь, слушаешь ее. А куда деваться?

Семенов также выезжает на место преступлений и ДТП в составе следственно-оперативной группы, встречается с жителями, решает конфликтные ситуации, выступает в школах с лекциями, охраняет общественный порядок на массовых мероприятиях. В общем, чего только он не делает!

Но больше всего, по словам Валерия, его выматывает не разбирательство в хитросплетениях человеческих взаимоотношений, а работа с документами.

По огромному участку пешком не находишься — нужна машина. И она есть — служебная белая «Лада», Валерий сам ездит за рулем. При нем всегда табельное оружие, спецсредства, наручники. Есть деревни, в которые на легковушке не проехать. Тогда Валерия выручает личная «Нива».

Семья в форме

На службу в полицию Валерия привела сестра — старший следователь отдела полиции «Кимовский» Юлия Панина. Валерий тянется во всем за старшей сестрой, она для него пример!





Оказалось, их семья — настоящая полицейская династия. Отец Валерия и Юлии всю жизни проработал в ГАИ.

— И я в органах внутренних дел мечтала работать с детства, — говорит Юля. — Пришла сюда целенаправленно. Когда мы с Валерой были маленькими и играли, я его постоянно «судила»: «Встать, суд идет», «Вы обвиняетесь...» (Смеется).



Свою любовь и семью Валерий тоже обрел в Кимовском отделе полиции.

Со своей будущей женой он познакомился на корпоративе, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел; Татьяна работала дознавателем. Свадьбу сыграли буквально через месяц после знакомства, а отмечали событие всем полицейским отделом!





Психолог, охотовед и сантехник в форме

Пока мы брали у Валерия интервью, ему оборвали телефон. Он честно признался, что на общение с журналистами у него мало времени: пора на обход вверенного ему участка.

Поэтому мы прыгнули в его служебную машину и отправились в поселок Епифань.

Путь от Кимовска до Епифани немаленький — около 30 км. А всего за день Валерий может накатать до 300 км.

По дороге участковый рассказал несколько забавных историй со службы — посмеялись от души.

— Вот вчера заступил на дежурство. Поступает нам вызов: совершена кража аккумулятора из автомобиля. Мы с оперативной группой — следователь, оперативный сотрудник, кинолог, криминалист — выезжаем на место. Опрашиваем жителей, смотрим видеокамеры, проводим осмотр места происшествия. И пока мы все это делаем, мимо проезжает мужчина на машине и спрашивает, что случилось. Мы рассказали о краже аккумулятора. А он в ответ: «Это я забрал, никакой кражи не было!»

Оказывается, в 10 метрах далее стояла точно такая же машина, которая принадлежала его брату. Тот попросил зарядить аккумулятор. Мужчина приехал, открыл машину — ключ подошел. Он забрал чужой аккумулятор, зарядил его и привез обратно.

— А недавно мне позвонили в 5 часов утра: на территорию участка к жительнице пробрался озверевший бобр. Животное устроило погром: бобр напал на собаку и не выпускал жительницу из дома. Мы приехали, пытались «договориться» со зверем — не вышло. Тогда пришлось вызывать охотоведа и егеря. Бобра отловили и увезли.

А бывает и так, что приходится отрабатывать звонок человека, который просто ошибся номером:

— Звонит бабуля, говорит, что у нее унитаз забился. Совсем не по адресу, но приходится разбираться, ведь все вызовы фиксируются и надо отработать каждый. Приехали. Бабушка аж перепугалась! Помогли ей обратиться куда нужно, ей все починили.

Чаще всего к участковому обращаются из-за проблем с соседями: шумные посиделки, неправильная парковка, семейные конфликты. И здесь должно сработать главное качество участкового: не применение силы, а умение находить компромисс и договариваться.

— Проводим беседы. Сначала находим общие темы для разговора, успокаиваем людей, чтобы не нервничали. Переубеждаем, гасим конфликт. Если беседы не помогают, отправляем дебошира за мелкое хулиганство в изолятор — пусть посидит, подумает.

Ни минуты покоя

Мы приехали в отделение полиции в Епифани. У участкового здесь есть приемные дни, чтобы местные жители могли обратиться к полицейскому по любому вопросу. А если случается что-то экстренное — выезжает в любое время дня и ночи.

— В селе люди всегда более открыты. Их немного, с ними проще общаться, находить подход.

О кадровом голоде в полиции сейчас не говорит только ленивый. Особенно не хватает участковых. Валерий «закрывает» собой сразу три участка, а это 6000 местных жителей. Преступления здесь нечасто, но случаются.

— Летом количество жителей в Епифани увеличивается вдвое. После теплого сезона они уезжают, и дома остаются без присмотра порой до девяти месяцев. Возвращаются — а дом обчистили. И мы начинаем работу: сначала криминалисты ищут следы, опрашиваем соседей, смотрим камеры на дорогах, если они есть, выясняем, какие машины заезжали к адресу в этот период.

В Епифани Валерия Семенова знают. Подростки, с которыми остановился побеседовать участковый, с удовольствием сфоткались с «дядей Степой» на память.



Жители рассказали, что Валерий — местная знаменитость, о нем часто пишут в газетах.





Вместе мы заехали подписать документы в Епифанскую администрацию: полиция часто отправляет сюда запросы — о прописке, о собственниках жилья, запрашивают характеристики.

Глава администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района Сергей Карпов рассказал, что рад такому золотому участковому, который держит целых 80 деревень в ежовых рукавицах:

— Работать с людьми сложно. Он должен сохранять спокойствие, разбирать все происшествия между соседями, работать с предприятиями и организациями на своем участке. Большинство наших жителей — это бабушки, а с бабушками найти общий язык непросто!

Участковый проводит рейды с неблагополучными семьями, проверяет их быт, как они воспитывают детей, как кормят, одевают. Валерий занимается буквально всем, что происходит на его участке, даже помогает в расследовании уголовных дел.

Сотрудники администрации, кстати, тоже голосовали за своего участкового в онлайн-конкурсе.

К концу дня Валерий вернулся в Кимовский отдел — работать с протоколами и заявлениями. Обычно работа с документами продолжается до самого позднего вечера.

«Полицейское братство»

Самое ценное для него в службе — «полицейское братство»:

— Прежде всего, мы друг другу доверяем жизнь. Ведь на вызовах может произойти все что угодно. Люди попадаются разные — и под алкоголем, и под веществами. Пока на вызове один заполняет документы, другой бдит, чтобы со спины никто не подошел.

К полиции все относятся по-разному. Есть и негатив, который участкового совсем не обижает:

— Меня больше расстраивает, когда люди не доверяют полиции или не знают, по каким вопросам к нам можно обратиться.

Совсем скоро у Валерия заслуженный отпуск. Он планирует поехать на рыбалку — посидеть в тишине, отдохнуть. А потом снова в бой. О том, чтобы сменить нервную работу, он даже не задумывался — считает, что работать в полиции престижно.