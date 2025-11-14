Как живут незрячие: Тульская организация Всероссийского общества слепых отметила 100-летие

Фото Алексея Пирязева и Юлии Александровой.

Тульская областная организация Всероссийского общества слепых создана в ноябре 1925 года. Главные её задачи — сопровождение и содействие в трудоустройстве незрячих и слабовидящих людей, развитие инклюзии, создание безбарьерной среды в Тульской области, а также условий для комплексной реабилитации участников общества. Сегодня ВОС объединяет более 1800 жителей региона.

От имени губернатора Тульской области Дмитрия Миляева собравшихся поздравила его заместитель Наталья Архипова. Она зачитала поздравительный адрес главы региона.

«Ваш путь — это образец мужества, стойкости и неугасимой веры в возможности человека. На протяжении всех этих лет Всероссийское общество слепых служит опорой и поддержкой незрячим и слабовидящим людям, помогает им обрести уверенность, раскрыть таланты и найти свое место в жизни. И сегодня вы остаетесь примером силы духа и безграничных способностей. Благодарю вас за активную жизненную позицию, доброту и неравнодушие, за большой вклад в социальное развитие Тульской области», — говорилось в поздравлении губернатора.

За многолетний добросовестный труд и достижения в социальной сфере ряд представителей организации были поощрены региональными наградами и ценными подарками.

Семейное счастье

В числе награжденных — жительница Тулы Елена Крутикова.

«Минусовое» зрение у нее было с детства. Но тогда его еще можно было компенсировать очками. Она окончила школу, институт, вышла замуж, родила сына и дочь. Все это время проблемы со зрением только прогрессировали. Супружеская жизнь осталась в прошлом. Вступив в члены регионального отделения Всероссийского общества слепых, Елена через некоторое время отправилась в профильный Центр реабилитации, расположенный в Волоколамске Московской области.

— Центр помогает адаптироваться незрячим людям к самостоятельной жизни — освоить обычные бытовые навыки, а также раскрыть в себе таланты: бисероплетение, резьба по дереву, макраме, садоводство, пчеловодство, компьютерная грамотность и другие. Помимо этого, есть ещё и обширная культурная программа. Мне в целом не очень нужна была адаптация, я с плохим зрением жила давно и вполне подстроилась под эти свои особенности. Просто, скорее, хотелось отдохнуть и развеяться, — рассказала Елена.

Со своим будущим супругом тулячка познакомилась в первый же день пребывания в центре.

— Нас посадили в столовой за один стол — так и познакомились. Потом Сергей решил показать мне территорию Центра. С этого дня мы с ним практически не расставались. После окончания пребывания он отправился к себе в Пензу, а уже в начале августа, когда моя путевка заканчивалась, вернулся, и мы с ним отправились в Тулу. В этом году уже 10 лет, как мы вместе. Я ни с кем так спокойно себя не чувствовала. Сережа — моя надежная опора. С его появлением жизнь наполнилась новыми красками.

Сегодня Елена и Сергей — счастливая семейная пара. В теплое время года выходные проводят на даче, куда к ним приезжают их уже взрослые дети. Елена увлекается бисероплетением, а каждый четверг они вместе с супругом на социальном такси отправляются в бассейн.

— Я хочу сказать спасибо ВОС и тульскому отделению в том числе. Благодаря ему мы с Сережей познакомились и начали новый этап нашей жизни. В юбилей пожелаю всем членам Общества много новых открытий, больше экскурсий и расширения возможностей использования социального такси. Без транспорта мы сильно ограничены в возможностях передвижения. Спасибо всем, кто заботится о нас и делает нашу жизнь удобнее и безопаснее.

Площадка для творчества

Представительство Всероссийского общества слепых есть во многих муниципальных образованиях. В Щекинском районе один из его руководителей — Вадим Кирсанов. Он возглавляет местную организацию по культурной реабилитации инвалидов. Вадим сам инвалид по зрению и организует концерты, выезды на экскурсии, а также выступления творческих коллективов.

Вадим Кирсанов — Среди слепых очень много творческих людей. И мы готовы помочь им проявлять свои таланты. У нас есть музыкальный коллектив «Хорошее настроение». Выступаем на праздниках двора, в Домах культуры, ездим по госпиталям с концертами. Кроме этого, участвуем в фестивалях «Абилимпикс», «Верь в себя» и других, — рассказал Вадим Кирсанов. — Большое спасибо спонсорам, которые поддерживают нашу организацию. Без них наши возможности существенно бы сократились.

Щекинское отделение дважды получало гранты на развитие. За счет них приобрели музыкальное оборудование и технику для трансляции специальных фильмов для слепых и слабовидящих.

— В юбилей нашей организации мечтаем о более просторном помещении для занятий нашего коллектива и показа фильмов с тифлокомментариями. Сейчас мы размещаемся в комнате площадью всего 12 кв. м. Кроме этого, было бы здорово, если бы у тульского ВОС появился свой автобус для различных туристических поездок, — отметил Вадим Кирсанов.

Кстати, слепые и слабовидящие обладают не только музыкальными талантами. Они настоящие мастера ручного труда! Небольшая выставка, организованная в Доме Дворянского собрания в день юбилея ВОС, наглядное тому подтверждение. Не каждый зрячий способен на такой кропотливый труд.

Работа как реабилитация

Тульское региональное отделение ВОС на протяжении многих лет возглавляет Михаил Евсеев.

Он родился 17 ноября 1969 года в Туле. В середине 90-х окончил Московскую государственную академию печати по специальности «инженер». С 1993 по 1999 год служил в рядах УВД Тульской области. Имеет звание старшего лейтенанта. В 1999 году получил инвалидность по зрению. Спустя три года вступил в члены ВОС и пошел работать на тульский «Квант».

Предприятие — ровесник ВОС. Оно было учреждено в тот же год по инициативе общества для того, чтобы его участникам было где работать. Сегодня оно продолжает эти традиции. Больше половины сотрудников — незрячие или слабовидящие.

Предприятие предоставляет услуги другим организациям по упаковке, наклейке штрихкодов и сборке продукции. На данный момент в числе заказов — упаковка перчаток и сборка электрических удлинителей.

Кроме этого, функционирует и производственный цех металлоштамповки.

Александра Кошелева — Далеко не на каждом предприятии возможно организовать условия для инвалидов по зрению, — пояснила гендиректор Александра Кошелева. — Это же и специальные подходы должны быть созданы к рабочему месту, и другие различные приспособления, инфраструктура. У нас же всё изначально продумано для такой категории граждан. Даже цвет стен в коридорах выбран неслучайный — он позволяет людям с остатками зрения лучше ориентироваться. Именно поэтому многие организации в связи необходимостью исполнять требования о квотировании арендуют у нас рабочие места для инвалидов. Но самую большую роль на нашем предприятии играет коллектив. Здесь все равны и знают, что каждый готов прийти на помощь, если вдруг возникают какие-то сложности. На самом деле, инвалидам очень важно находиться в числе экономически активного населения. Это не только материальный стимул, но и в первую очередь общение. Это крайне важно для успешной реабилитации.

Забота о каждом

В 2005 году Михаил Евсеев возглавил городское отделение ВОС, а с 2007 года был избран председателем областной организации.

— Я прекрасно понимаю, с какими трудностями сталкиваются слепые и слабовидящие в современном мире. Но точно знаю, что многие можно преодолеть. Так, я с помощью программ экранного доступа освоил персональный компьютер и сенсорный телефон. Такие же программы обучения доступны и для остальных участников ВОС. На базе центров реабилитации открыты курсы компьютерной грамотности. Там же можно пройти и другие курсы — как творческие, так и практические; освоить новые профессии.

Для создания доступной среды правительство Тульской области привлекает как региональные, так и федеральные ресурсы. В регионе устанавливают звуковые светофоры, остановочные павильоны с кнопками звукового информирования прогноза прибытия транспорта, пешеходные переходы с тактильными плитками.

— Могу точно сказать, что в последние годы стало намного лучше: тротуары ровнее — мы не спотыкаемся, идя по улице. Ну и транспортная доступность развивается. В ближайшее время мы надеемся, что заработает прибор, позволяющий узнавать о приближении нужного нам транспорта. Сейчас ведется установка такого оборудования на трамваи, — рассказал Михаил.

За счет бюджетных средств для незрячих и слабовидящих туляков закупают компьютеры, смартфоны, наручные часы, телевизоры с телетекстом, «говорящие книги». В специализированной библиотеке работает студия звукозаписи с современным оборудованием для создания аудиокниг, есть трёхмерный макет Тульского кремля и Кремлевского сада со всеми арт-объектами и их звуковым описанием.

Все, кто нуждается в собаке-поводыре, получают их бесплатно и с полным комплектом снаряжения. Кроме этого, владельцам таких питомцев компенсируют затраты на содержание и ветеринарные услуги.

Тульская областная организация ВОС находится по адресу: г. Тула, ул. Бр. Жабровых, 1.

Кроме того, работают филиалы в Алексине, Болохове, Ефремове, Новомосковске, Одоеве, Щекино и Ясногорске.

Слепые и малозрячие жители могут обращаться за консультацией в центр «Мои возможности» (Тула, ул. Пузакова, 36), а также по телефону 8 800 200-52-26.