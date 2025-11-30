  1. Моя Слобода
город
город
История от старта до закрытия

Группа компаний К-Холдинг работает уже более 12 лет, объединяя под своим началом четыре международных проектов. Еще пять компаний в России реализовались благодаря ее инвестициям.

История от старта до закрытия
В общей сложности в составе К-Холдинга трудятся более 100 сотрудников в России и более 50 — за границей. Всех их объединяет активный образ жизни. Многие из сотрудников К-Холдинга не представляют себя без движения и драйва.

Компания поддерживает спортивные инициативы сотрудников — ведь энергия спорта помогает добиваться побед не только на беговой дорожке, но и в работе! 2025 год не стал исключением: сотрудники ГК «К-Холдинг» приняли участие более чем в 10 спортивных событиях — от массовых забегов до легендарной «Гонки героев». Вдохновляющий пример — 79-летняя специалист по охране труда Лидия Желонина. Впервые в жизни она вышла на старт полумарафона и заняла первое место на 5-километровой дистанции в своей категории!

Не менее важное направление, которое заслуживает внимания — это благотворительность. В этом году К-Холдинг провел мероприятия для воспитанников Киреевской школы-интерната, выступил спонсорами мероприятий для подопечных фонда «Не молчи» и помог в организации еще множества других интересных событий.

Также владелец компании Кирилл Инюшин активно инвестирует в новые проекты. За его плечами — внушительный опыт и десятки реализованных идей.

Но, как показывает практика, даже большой опыт — ещё не гарант успеха.

Однако, как показывает реальность, даже богатый бэкграунд не всегда гарантирует успех.

Кирилл Инюшин поделился историей о том, как даже успешный предприниматель, проявив излишнее доверие к знакомому, может столкнуться с серьёзными последствиями — вплоть до потери 32 миллионов рублей.

История, которая напоминает: в бизнесе важно всё — и расчёт, и осторожность, и правильный выбор партнёров.

— Два года назад я решил в сотрудничестве с одним тульским стоматологом открыть зубную клинику в Люберцах. Летом 2023 года между нами была достигнута устная договоренность. На тот момент мы обсуждали, что моя часть расходов составит 10 млн рублей. Сначала все было в порядке. Компаньон 18 сентября 2023 года арендовал подходящее помещение, 26 сентября оплатил первую партию оборудования для клиники. 6 ноября мы утвердили порядок ввода денег на созданную им ООО: инвестируемые мной деньги оформлялись как договоры займа со ставкой 20% годовых. Первоначально датой открытия мы обозначили конец марта 2024 года. Но в середине апреля мой компаньон заявил, что срок перенесен на начало мая. Через две недели снова сообщил о переносе — на начало июля. Фактически же клиника начала работать только с ноября 2024 года. При этом лицензию она получила только в марте 2025 года. К этому времени объем моих инвестиций составил уже 32 млн рублей.

Клиника не вышла в плюс и было принято решение продать ее как готовый бизнес. Потенциальный покупатель запросил выписку по расчетному счету ООО этой клиники. Каково было мое удивление, когда я обнаружил более 500 подозрительных операций по растрате денег. На мои вопросы еще вчерашний компаньон предложил обратиться в суд, а после и вовсе заблокировал в соцсетях. Позже выяснилось, что он не полностью рассчитался с сотрудниками по зарплате, присвоил часть принадлежащего мне оборудования, а другую часть моего оборудования отдал сотруднику вместо зарплаты.

На данный момент я готовлю заявление о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям уголовного кодекса.

Какие выводы я сделал:

1. Тщательно проверять партнера и оценивать его компетенции до начала работы. Оказалось, что мой компаньон с 2023 года находится в банкротстве как физическое лицо, а также имел уголовное дело по стрельбе в общественном месте. Также в ходе сбора информации выяснилось, что он систематически недоплачивал сотрудникам зарплату и грешил «серой» оплатой труда.

2. ⁠Запрашивать ежемесячно выписки по расчетному счету.

3. В случае отклонения бюджета привлекать на аудит внешних подрядчиков.

30 ноября, в 09:23
Событие
К-Холдинг
Люди
Кирилл Инюшин
