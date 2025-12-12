  1. Моя Слобода
  Горящая борода, стриптиз и новогодний табор: тульские Деды Морозы рассказали курьезные случаи
Горящая борода, стриптиз и новогодний табор: тульские Деды Морозы рассказали курьезные случаи

По словам ребят из сферы развлечений, надев красный халат и бороду, за праздники можно заработать более 100 000 рублей. Но исполняя такие заказы, чего только не увидишь!

Горящая борода, стриптиз и новогодний табор: тульские Деды Морозы рассказали курьезные случаи

Заказ «волшебников» на дом по Туле в среднем обойдется от 500 до 6000 тысяч рублей. Стоимость будет зависеть от компетенций команды, а также времени и сложности представления.

Так, в самых дорогих объявлениях обещают целые интерактивные утренники, реалистичные костюмы невероятной красоты, а помимо главных волшебников, Деда Мороза и Снегурки, в программе — аниматоры в костюмах любимых малышами персонажей из мультиков и сказок: Гринча, эльфов, Олафа и т. д.

Дед Мороз из туалета и трагедия на корпоративе

Кирилл Ходаков с женой Анастасией (агентство «ТРЯМ») работают в сфере развлечений уже много лет. С чем только ребята не сталкивались за свою «волшебную» карьеру!

11.png

Работа Дедом Морозом требует огромного терпения.

— Мы приехали в один из частных домов, и нас отправили со Снегуркой переодеваться в большой туалет. В праздники мы постоянно в разъездах и часто даже некогда справить нужду… Вот мы быстро переоделись перед выступлением, Снегурка из туалета вышла, и я решил воспользоваться этой возможностью. Так моему появлению предшествовал шумный звук слива в унитазе, — рассказывает Кирилл. 

Бывают и по-настоящему страшные случаи:

— Однажды приехали выступать на корпоративы, и нас поджидало очень трагичное событие. В тот вечер в ресторане было несколько разных компаний — многие люди друг друга не знали. Один из гостей заказал у диджея песню AC/DC, и прямо во время веселья у него остановилось сердце. Когда мы вошли, его тело лежало на диванчике при входе, накрытое пледом.

Мы были в растерянности — выступать или нет? Но через какое-то время гости продолжили веселиться. Друзья погибшего мужчины отнеслись к этому с пониманием, просто попросили не задействовать их в праздничной программе.

Вот так сюрприз…

Однажды Кириллу пришлось переодеваться в костюм Деда Мороза в сентябре, чтобы поздравить человека с днем рождения:

photo_2025-12-11_12-39-01.jpg

— Парень решил, что это будет забавный сюрприз для его девушки. Я с ним не согласился, но мне предложили очень хорошие деньги, чтобы все состоялось. Поэтому сентябрьским днем я в костюме Деда Мороза искал на улице в толпе нужную девушку. Матерился после произошедшего безбожно, но гонорар с удовольствием забрал.

А однажды мне нужно было задержать парня на улице в костюме Деда Мороза. Я нашел его и стал рассказывать ему странные вещи: что я из будущего, что ему надо покупать «крипту» и менять рубли на доллары. Продержал я молодого человека на улице минут 20 и после того, как получил условный сигнал, что его можно «отпускать», попрощался с ним. Если бы мы знали, что это такое…

Дед по вызову

Тульский ведущий мероприятий Николай Жарков много лет назад тоже подрабатывал Дедом Морозом в новогодние праздники.

22.png

Когда он был «зеленым и неопытным», случайно стал героем фильмов для взрослых в гриме и шубе:

— Я тогда не знал, что обязательно нужно уточнять все детали заказа, — был наивным и не ожидал подвоха. Приезжаю в квартиру, открывает девушка. Вхожу в роль, начинаю поздравлять, а все вокруг хихикают и говорят: «Есть один нюанс…» Оказалось, позвали меня девчонки моих лет, просто чтобы поприкалываться. Говорили, что работают стриптизершами… Может, конечно, шутили, но шест был в наличии, и урок по танцам мне преподали очень недурный, — вспоминает Коля. — Мы танцевали, шутили, дурачились. Девчонки, конечно, заставили меня покраснеть и знатно вспотеть — я был в гриме и шубе. Запомнил этот случай на всю жизнь — сюжет, достойный фильма для взрослых с трешовым концом.

Дед в заложниках 

Коля рассказал о том, как богачи случайно взяли его в плен.

photo_2025-12-11_12-39-02.jpg

— Вызвали нас со Снегуркой в частный дом в одном из богатых коттеджных поселков. Приехали, нас запустили с черного входа, где был огромный бассейн. Переоделись в раздевалке, пошли и поздравили детей — было очень душевно, нас приняли хорошо и даже чем-то угостили. Все закончилось, нас проводили назад в бассейн, попрощались и ушли… Закрыв за собой дверь. На замок.

Мы переоделись, дергаем дверь — не открывается! Дергаем еще одну дверь — она тоже заперта!

Телефон в бассейне не ловит. Хозяева вернулись только через полчаса. И то только потому, что мы пытались покинуть их бассейн через окно и сработала сигнализация! Тогда о нас, слава богу, вспомнили. И это было крайне комично, потому что в окно я лез в костюме Деда Мороза, — больше одежды у меня с собой не было.

Горящая борода

Еще один случай из «волшебной» работы Коли:

— Нас заказали прямо на бой курантов, чтобы мы пришли и поздравили детей ровно в полночь. Сразу скажу: стоит это недешево. Все было весело до тех пор, пока кто-то из гостей не решил меня обнять, держа в руках бенгальский огонь… И у меня загорелась борода! Было страшно, ведь искусственная бородища занялась буквально за секунду! Тушили меня всем чем только можно: и шампанским, и лимонадом, и похлопываниями! Сгоревшую бороду я так и не снял, ведь меня окружали дети, которые все равно верили в чудо!

А еще у Коли был случай: в торговом центре он «дедморозил» вместе со Снегуркой и большим ростовым тигром, который привлекал к себе слишком много внимания. Так, один изрядно выпивший мужчина очень просил примерить «тигровый» костюм:

— Мы не могли отказать настойчивому парню и уступили. В итоге настоящий аниматор где-то потерялся, а мужик в костюме тигра поехал с нами на заказы — решил, что это забавно! Подмена обнаружилась только на полпути, когда мужик уснул, — рассказывает Коля.

Снегурка в таборе

Тульская режиссёр и певица Елизавета Тузовская в начале карьеры работала Снегурочкой. Лиза рассказала про необычный заказ, который заставил ее покончить со «сказочной» подработкой раз и навсегда:

44.png

— Мне было 18, я несколько лет поздравляла людей в костюме Снегурки. У меня и костюм Деда Мороза был — это был мой бизнес. Нас заказали в огромный цыганский дом посреди поля.

Вместо обещанных пятерых детей оказалось семнадцать, включая 18-летнего парня! После программы цыгане пригласили нас за стол и начали намекать, что платить не собираются, потому что выступление им не понравилось. Тогда я вспомнила про своего покойного деда — цыгана. Они сразу повеселели, дали денег больше положенного. Мы на радостях побежали оттуда — были рады, что ушли без неприятностей.

Но не тут-то было: через несколько минут мне позвонили и сказали, что забыли нас сфотографировать с одним из детей! Оказалось, что тем ребенком был уже взрослый, совершеннолетний парень. Когда мы фотографировались, они пытались меня «пощупать». После этого я поняла, что Снегурочкой больше быть не хочу.

Ох уж эти цыгане

Туляк Влад Черепанов «отдетморозил» сезон, работая в местном ДК:

— Помню, как от костюма пахло сигаретами, алкоголем и потом: в костюме успело побывать много несостоявшихся артистов, которые работали за бутылку, — вспоминает Влад.

33.png

В канун 2023 года он вместе со студентами-активистами решил поднять новогоднее настроение себе и детям. Ребята за символическую сумму ездили по городу и поздравляли семьи:

— Я впервые побывал в Плеханово и, честно говоря, был под большим впечатлением. Атмосфера апокалипсиса новогоднего духа не прибавила, а скорее, наоборот, оттолкнула, но мы уже согласились. Мы зашли в дом, который снаружи выглядел как заброшка, а внутри — как дворец с трехметровой елкой. 

Проблема была в том, что малыш, которого мы поздравляли, совсем не знал русского языка и сильно испугался. Мы общались с родителями и старшими братьями и сестрами, водили хороводы и играли в искусственные снежки. В конце ребенок все-таки к нам вышел, мы поиграли в игры, где родители уже выступали переводчиками.

В ту «дедморозную» неделю Влад понял, что новогоднего настроения глупо ждать. Оно само не возьмется из ниоткуда. И не стоит жаловаться на сложный год и другие неприятности.

— Нужно творить волшебство для других — для друзей, родных, близких. И тогда чудеса произойдут и с тобой!

Автор
сегодня, в 10:00
