Что бесит композитора

Редкий случай: Myslo разыскал того, кто не стал скрываться под маской анонимности в опросе рубрики «Что бесит» (хотя, вероятно, мы просто забыли ему сказать, что можно было и не «светиться»).

Знакомьтесь — Евгений Милованов, 45 лет, интернет-композитор, поэт-песенник, автор треков собственного проекта под названием JJKIM (послушать можно здесь). Евгений записывает свои треки с помощью искусственного интеллекта, а затем издает их на разных музыкальных площадках в сети. Он рассказал Myslo о себе:

— В шоу-бизнесе оказался случайно — несколько лет назад надоело слушать радио в авто во время поездок, решил записать собственные треки… С тех пор не могу остановиться: создал собственный музыкальный проект JJKIM, свой лейбл JJMEO, недавно вышел десятый по счету релиз. В ближайших планах — записать клип и полететь в космос!

Myslo спросил Евгения о том, что же его раздражает, злит и бесит на пути к мировой славе. Что может довести до белого каления современного композитора и сочинителя песен?

Изрядно бесит «музыка» модных нынче датских и норвежских метал-коллективов. Сплошная долбежка по бас-бочкам и «перегруженные» донельзя гитары — мелодии там и в помине нет! Скрим-вокал у тех же металистов. Мало того что поют (а точнее, орут как резаные!) не по-русски, так еще из-за этого крика на пределе человеческих возможностей ни одного членораздельного слова разобрать невозможно! Ненормативная лексика в песнях. Нет, не подумайте, я не ханжа — просто бывает неудобно слушать при детях (а очень любопытно). Раздражает! Издательские центры, продюсеры, лейблы и прочие «товарищи-издатели», которые пользуются незнанием творческих людей и берут с них оплату за размещение готовых треков на интернет-площадках. А заодно и сами эти безграмотные музыканты, которые им платят. Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи, — в наше время музыканту надо уметь все делать своими руками! Сочинение своей музыки вопреки ожиданиям — занятие не только энергозатратное, но и совершенно неприбыльное. Пока это так, оно довольно сильно бесит! Вот даже за это интервью я совершенно ничего не получу (кроме хайпа и морального удовлетворения). Немного злит, что в наш век быстрого интернета много времени отнимает модерация треков и их релиз. Кажется, должно быть так: вжух — и песня в топе всех возможных музыкальных рейтингов, а ты сам на руках поклонников поднимаешься на самую вершину чартов… А на деле публикацию сингла приходится ждать пару недель, а альбома — так и целый месяц! Ошибки и путаница в релизах песен. Бывает, посылаешь песню для размещения, а она по ошибке попадает к совершенно другому исполнителю. Все в недоумении, ты нервничаешь и строчишь сообщения админам, агрегатору, в службу технической поддержки и всем на свете, проклиная день, когда начал писать треки. Очень злит, отнимает много душевных сил и настроения (надо, кстати, будет об этом песню написать, злая вещь получится!). Когда муза приходит невовремя. Бывает, сидишь поздней ночью перед компьютером, уже и ложиться давно пора — и тут нА тебе, прилетела! К музе, конечно, претензий никаких (но бесит это весьма ощутимо!). Бесят скучные, нудные, монотонные и однообразные треки в современных сериалах на ТВ. Возьмут две ноты и гоняют их туда-сюда — слушать невозможно! Когда не приходит в голову рифма, не придумывается модуляция или в целом нет настроя на сочинение. Когда «глючит» интернет или тупит программа с искусственным интеллектом, в которой я записываю треки. ИИ, каким бы умным и высокоразвитым он ни был, довольно часто банально не догоняет, что от него требуется. Хотя вполне возможно, что если бы спросили у него, он сказал бы обо мне то же самое! Критика без объяснения причин. Ладно еще, когда песня явно средняя получилась и я сам это понимаю. Но тут уже полетели «сердечки», чувствую, что это хит… И тут в комментах обязательно кто-то напишет нетленное: «Такое …овнище!» Просто полный абзац! Когда муза только прилетела, а у жены и детей тут же возникли на меня собственные планы — очень сильно злит! Но делать нечего, сдаюсь близким. Ведь дети — это цветы жизни, а жена — лучший друг человека!

