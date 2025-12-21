Что бесит автослесаря

Myslo продолжает преследовать людей разных профессий и интересоваться, что их раздражает, злит и даже бесит в такой любимой работе.

Сегодня на условиях анонимности расспросили автослесаря, и он поведал нам, что его бесит…

Осень, весна и особенно зима. Во-первых, работать холодно, потом снег, и грязь отовсюду отваливается, а машина, понятно, не помыта. К замасленной спецовке привыкаешь моментально, а грязь на ней — признак неряшливости, это отпугивает клиентов.

Когда клиент просит «бюджетный ремонт» — то есть, переводя на русский язык, самый дешевый. То, что дешево — хорошо и надежно не бывает, клиенту в этот момент в голову не приходит — как будто не он приедет через несколько дней писать претензию о некачественном ремонте! Замечено, что у таких автовладельцев обычно виноваты все, кроме них самих. Такие прямо очень бесят!

Автовладельцы, которые привозят в ремонт автомобили после неудачного ремонта в другом сервисе. И ничего не говорят, как будто я сам ничего не замечу! И вообще, нет ничего хуже, чем за другим мастером работу переделывать, особенно за кустарями-самоучками или «знатоками» из гаражных кооперативов!

Когда клиенты не просто рассказывают о поломке, но и пытаются учить, как все это чинить, — чаще всего скидывают ссылки на видео с ютуба. И вообще, «веселят» люди, которые сами все знают, но ключ в руках никогда не держали — говорят много, а сделать ничего не могут.

Ржавые или прикипевшие болты и гайки, которые не то что ручным ключом-«автоматом» отвернуть сложно, но, бывает, и срезаем. Бесят и те, кто их так затянул, и те (особенно!), кто за своим автомобилем плохо следит.

Когда владелец машины не слушает советов автослесаря и хочет сэкономить. Есть такое мегаправило: скупой платит дважды, а тупой — трижды. А автослесарь, как правило, за этим наблюдает и процессу постижения этой мудрости не мешает — себе дороже!

Когда по телефону цены на работы спрашивают, видимо, хотят, чтобы им весь прейскурант зачитали. У нас страница в интернете есть с ценами — изучайте, пожалуйста. По телефону окончательную стоимость ремонта узнать все равно вряд ли получится, поэтому лучше все-таки сразу приезжать в сервис и определять цену ремонта на месте.

Жены клиентов, которые хотят «управлять ремонтом». Они обычно громогласны, говорят за мужей или перебивают их, часто скандалят — я стараюсь избегать такого общения.

Когда клиенту задержали ремонт на пару дней, а он жалуется на упущенную выгоду. Бывает всякое, автослесари тоже болеют и на работу не выходят.

Когда привозят древнюю гнилую «классику» и ждут чудес от ее ремонта. Чудес не бывает. Мое мнение: любой старый автохлам, даже если это семейный раритет, на трассе опасен для своего владельца и для других участников движения. Поэтому такие машины лучше сдавать в утиль или ездить на выставки. Все лучше, чем их ремонтировать.

Когда автомобиль не забирают из ремонта. Иногда кажется, что некоторые путают сервис с парковкой, причем бесплатной.

Автомобили с вонючим салоном. Особенно если ремонт требуется именно внутри — мне бы было просто стыдно в таком состоянии в ремонт машину отдавать (не говоря уже о том, чтобы в ней самому ездить, да еще и пассажиров возить!).

