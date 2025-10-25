  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Люди
  4. Интервью
  5. Что бесит авторов и админов Myslo? - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Что бесит авторов и админов Myslo?

В прошлой серии опрашивали читателей — на этот раз спросили сотрудников редакции Myslo.

Что бесит авторов и админов Myslo?

Что же злит админов, раздражает и заставляет кипеть и бурлить, и даже швырять на пол свои любимые печатные машинки?

Итак, авторы и админы Myslo против читателей — их «бесячки» всех злее, и их бесит:

  1. Портальцы, которые спрашивают, за что их забанили. Но ведь причина блокировки ВСЕГДА указана в профиле пользователя и под сообщением о бане. 
  2. Отдельные персонажи, которые ведут себя токсично и провоцируют, а потом жалуются, что им ставят минусы. В реальной жизни за такое поведение вам бы тоже не дали ни медалей, ни званий — зато с удовольствием дали бы в нос. Вот и думайте.
  3. Беспочвенные обвинения в необъективности модерации, когда говорят, что правила не для всех одинаковые и у администрации сайта есть любимчики. Поверьте, это не так!
  4. Раздражает, когда старожилы Myslo пугают новичков злыми админами (если что — мы вовсе не такие).
  5. Посетители портала, которые не знают границ в оскорблениях и переходят на личности. Бесят неимоверно!
  6. Невнимательность комментирующих и неспособность дочитать новость до конца. Следствие такой невнимательности — пустые обвинения и критика вне контекста.
  7. Постоянные сиськи в новостях о погоде. Даешь красивые мужские торсы на радость всему прекрасному полу!
  8. Следующие фразы читателей в жалобах: «А воз и ныне там», «Лучше бы написали про…» Если вы считаете, что только вы одни используете это крылатое выражение и очень оригинальны, — нет, не вы одни (оттого оно не такое уж оригинальное и очень даже заезженное).
  9. Бесит, когда готовишь объемный многостраничный материал, долго работаешь над ним, потом его правит редактор, затем читает корректор… А после публикации меньше чем через минуту уже появляется первый коммент: «Статья — говно». Бесит! Вы же его даже не прочитали!
  10. Когда комментаторы поучают журналистов, как именно надо работать. Хочется спросить: а что же вы все не идете в журналистику, если знаете, как сделать этот мир лучше? Приходите и покажите нам класс!
  11. Раздражают пользователи, пытающиеся казаться экспертами в вещах, в которых не разбираются (ну это про интернет вообще).
  12. Утренняя лента, заполненная «кубиками». Мы должны проверить все видео на предмет нарушений. Чтобы даже бегло просмотреть утренние «шедевры», потребуется несколько часов — а ведь нужно заполнять ленту. И еще жить!
  13. Когда пишут: «Вот, плохой комментарий висит уже целый час, а админам плевать!» Нам не плевать, мы заполняем ленту или отошли выпить кофе, чтобы набраться сил для просмотра «кубиков». На модерацию дается 24 часа, поэтому настоятельно просим вас: не торопите, пожалуйста!
  14. Когда тыкают в лицо пабликами, в которых новость уже вышла, а у нас еще нет. Myslo — это СМИ, и мы должны проверить информацию перед публикацией, запросить комментарии, выяснить подробности. Мы несем бОльшую ответственность, чем «подслушки».
  15. Бесит, когда редакционные материалы принимают за «джинсу». Бывает, напишешь вроде бы классный репортаж, а в комментариях сразу: «Ну понятно, реклама!» Очень бесит!

Такие дела.

Но не смотря ни на что, мы вас очень любим, дорогие наши пользователи! И работаем для вас. Просто иногда слегка устаем.

Сюжет: Что бесит
Что бесит читателей Myslo
Люди / Интервью
Что бесит читателей Myslo
27 сентября, в 17:00, 124 42280 16
Что бесит мороженщицу
Люди / Интервью
Что бесит мороженщицу
23 августа, в 11:00, 142 37898 7
Что бесит слабовидящего инвалида
Люди / Персона
Что бесит слабовидящего инвалида
12 июля 2025, в 14:00, 36 28063 20
Что бесит студийного звукорежиссера
Люди / Интервью
Что бесит студийного звукорежиссера
5 июля 2025, в 12:30, 66 28206 7

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор
25 октября, в 10:00 +22
Другие статьи по темам
Событие
комментарии
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
Жизнь Тулы и области
SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке
сегодня, в 15:20, 148 4165 -36
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
Дежурная часть
Водитель маршрутки разбил нос пассажиру в Туле: полиция проводит проверку
сегодня, в 10:53, 86 4426 0
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
Жизнь Тулы и области
SHAMAN третий год подряд стал лучшим певцом российской эстрады
сегодня, в 12:13, 75 1460 -44
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода 5 ноября: в Туле облачно и без осадков
сегодня, в 07:00, 115 1347 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Кто вышел в финал Оружейной лиги КВН
Кто вышел в финал Оружейной лиги КВН
Матч «Арсенала» и ХУД.ФЕСТ: выходные в Туле
Матч «Арсенала» и ХУД.ФЕСТ: выходные в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.