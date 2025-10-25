Что бесит авторов и админов Myslo?

Что же злит админов, раздражает и заставляет кипеть и бурлить, и даже швырять на пол свои любимые печатные машинки?
Итак, авторы и админы Myslo против читателей — их «бесячки» всех злее, и их бесит:
- Портальцы, которые спрашивают, за что их забанили. Но ведь причина блокировки ВСЕГДА указана в профиле пользователя и под сообщением о бане.
- Отдельные персонажи, которые ведут себя токсично и провоцируют, а потом жалуются, что им ставят минусы. В реальной жизни за такое поведение вам бы тоже не дали ни медалей, ни званий — зато с удовольствием дали бы в нос. Вот и думайте.
- Беспочвенные обвинения в необъективности модерации, когда говорят, что правила не для всех одинаковые и у администрации сайта есть любимчики. Поверьте, это не так!
- Раздражает, когда старожилы Myslo пугают новичков злыми админами (если что — мы вовсе не такие).
- Посетители портала, которые не знают границ в оскорблениях и переходят на личности. Бесят неимоверно!
- Невнимательность комментирующих и неспособность дочитать новость до конца. Следствие такой невнимательности — пустые обвинения и критика вне контекста.
- Постоянные сиськи в новостях о погоде. Даешь красивые мужские торсы на радость всему прекрасному полу!
- Следующие фразы читателей в жалобах: «А воз и ныне там», «Лучше бы написали про…» Если вы считаете, что только вы одни используете это крылатое выражение и очень оригинальны, — нет, не вы одни (оттого оно не такое уж оригинальное и очень даже заезженное).
- Бесит, когда готовишь объемный многостраничный материал, долго работаешь над ним, потом его правит редактор, затем читает корректор… А после публикации меньше чем через минуту уже появляется первый коммент: «Статья — говно». Бесит! Вы же его даже не прочитали!
- Когда комментаторы поучают журналистов, как именно надо работать. Хочется спросить: а что же вы все не идете в журналистику, если знаете, как сделать этот мир лучше? Приходите и покажите нам класс!
- Раздражают пользователи, пытающиеся казаться экспертами в вещах, в которых не разбираются (ну это про интернет вообще).
- Утренняя лента, заполненная «кубиками». Мы должны проверить все видео на предмет нарушений. Чтобы даже бегло просмотреть утренние «шедевры», потребуется несколько часов — а ведь нужно заполнять ленту. И еще жить!
- Когда пишут: «Вот, плохой комментарий висит уже целый час, а админам плевать!» Нам не плевать, мы заполняем ленту или отошли выпить кофе, чтобы набраться сил для просмотра «кубиков». На модерацию дается 24 часа, поэтому настоятельно просим вас: не торопите, пожалуйста!
- Когда тыкают в лицо пабликами, в которых новость уже вышла, а у нас еще нет. Myslo — это СМИ, и мы должны проверить информацию перед публикацией, запросить комментарии, выяснить подробности. Мы несем бОльшую ответственность, чем «подслушки».
- Бесит, когда редакционные материалы принимают за «джинсу». Бывает, напишешь вроде бы классный репортаж, а в комментариях сразу: «Ну понятно, реклама!» Очень бесит!
Такие дела.
Но не смотря ни на что, мы вас очень любим, дорогие наши пользователи! И работаем для вас. Просто иногда слегка устаем.