Чистовик. Парализованная после инсульта тулячка сумела начать жизнь заново

Реабилитация заняла 2 года. Как ей удалось не сдаться и найти силы жить дальше, Алина рассказала Myslo.

Осень 2022 года Алина Белоглазова помнит урывками. Вот она рассказывает подружке о том, что наконец-то смогла несколько дней не вспоминать о молодом человеке, с которым рассталась. Подружка предлагает отпраздновать столь значимое достижение и открывает принесенную с собой бутылку...

Вот молодой человек, которому Алина дала очередной шанс, приходит под утро в её квартиру основательно помятым и в качестве «извинений» отвешивает ей несколько пощечин. После чего они вместе выпивают какой-то алкоголь — в знак примирения...

А вот разговор с отцом: мужчина заваривает дочери чашку крепкого чая, внимательно слушая бессвязный пьяный монолог. Алина говорит, что на этот раз точно порвала с Колей и светлое будущее вот-вот наступит. И просит вместо чая горячительного...

Последний кадр: девушка покупает на вечер спиртное, выпивает и ложится спать. Приходит в себя уже в больнице — напуганная и парализованная. Врачи диагностируют у Алины инсульт. Говорят, что впереди у нее долгая и трудная реабилитация, и внушают, что худшее уже позади. Нужно только собраться, проявить характер — и то самое светлое будущее все-таки наступит. Вопреки всему.

Как ей удалось не сдаться и найти силы жить дальше, Алина рассказала журналисту Myslo. Публикуем рассказ девушки от первого лица.

Обычный парень и выход из стресса

Алкоголичкой я себя не считала — ну разве можно назвать алкоголиком человека, который исправно ходит на работу, периодически снимая стресс спиртным? Проблема в том, что трехлетние отношения с молодым человеком превратились в один сплошной стресс. Когда мы познакомились, мне было 24 года. Он был на год старше и казался таким взрослым!

Нас свели общие знакомые на какой-то вечеринке. По случаю его возвращения из колонии — сидел за разбой или грабеж. Разумеется, его «подставили», и он был «ни в чем не виноват». Разумеется, я развесила уши и поверила. Думала, заведем детей, будем крепкой семьей. Смогу его исправить, ведь не может же быть человек на 100% плохим.

Коля тоже рассказывал сказки про брак, про сына и т. д. К сожалению, все это было только на словах. А по факту я загнала себя в созависимые отношения. Выстроила в голове картинку и идеализировала не того человека. А он распускал руки, изменял и постоянно врал. Я не делаю из него монстра — он обычный парень. И вероятно, в его окружении ударить женщину — обыденность. Я ругаю себя только за то, что слишком поздно нашла в себе силы эти отношения прекратить.

После окончательного разрыва плакалась друзьям и подругам. Те утешали как умели. А умели они только через стакан. Начались марафоны посиделок, и организм в какой-то момент дал сбой. Хотя посылал знаки: головная боль, тошнота, онемение рук. «Дело молодое», — считала я. Пара таблеток — и вечером снова стою на кассе, пробиваю вино. Длилось это месяц и завершилось инсультом с дальнейшей парализацией всего тела. Только глазками моргала, когда очнулась на больничной койке.

Мысли о смерти и переезд в интернат

Доктора очень много со мной разговаривали. Деликатно и аккуратно сообщили, что нужно будет оформлять инвалидность. Что не стоит унывать и опускать руки: мол, инсульт не приговор. Половина поступающих пациентов не просто восстанавливаются, а снова живут без каких-либо ограничений.

Сначала это помогало мало. Я постоянно ревела, и было от чего: вчера ты деловито снуешь по городу, а сегодня тебя кормят с ложечки и меняют памперс. Парой месяцев позже, когда я могла говорить целыми фразами, начала проситься домой: «Отвезите меня и бросьте там! Хоть умру на своей кровати». Но врачи строго сказали отбросить такие мысли. Говорили: «Алина, ты боец, и тебе все под силу!» Попутно мне оформили «путевку» в Товарковский дом-интернат.

Услышав про интернат, опять в слезы бросилась. Мне 28 лет, я еще молодая, а буду жить со стариками, и санитарки будут отбирать мои деньги! Примерно такая картина строилась. Депрессия жуткая накатила... Но в реальности все оказалось не так.

Меня привезли туда 11 ноября 2023 года. Месяц провела в карантине и под самый Новый год познакомилась с постояльцами. Они помогли мне перебороть все страхи. Делились своим опытом и опытом тех, кто прошел реабилитацию. И я постепенно начала чувствовать, что обязательно выкарабкаюсь. Дайте только время.

План достижений и первые шаги

С врачами мы нарисовали план достижений — чему я хочу научиться в этом месяце. Самостоятельно встать с кровати и пересесть в кресло-каталку, пользоваться ложкой, сделать первый шаг. Это не было каким-то жестким сводом правил — все по силам. Если я была не в духе, могла остаться в кровати. А иной раз с самого утра ЛФК занималась еще до прихода реабилитологов.

Впервые на ноги я поднялась 17 мая 2024 года. Потом первое падение было. Страх от боли притормозил на какое-то время реабилитацию, но я же не слабачка. Поднималась снова и снова. Шла с помощью нянечек, потом цеплялась за перила вдоль коридора.

Самостоятельно пройти намеченный маршрут у меня получилось 10 апреля этого года. Гордилась так, как будто одновременно выиграла Олимпиаду и получила «Оскар»! Дальше — больше. Мне разрешили не просто гулять по территории, но и выходить в магазин в гордом одиночестве.

Два года кропотливой работы — и вот уже врачи говорят о выписке. Я и смеялась, и плакала. Директор интерната разрешил устроить прощальное чаепитие — танцевали и веселились все! А вообще, я не знаю, как отблагодарить всех врачей и специалистов. Они мне талдычат, что просто делают свою работу.

Но я считаю, что они настоящие ангелы. Безмерно благодарна за их тяжелый и такой важный труд!

Новая жизнь и мечта о семье

Планов на будущее я стараюсь не строить. Сама убедилась: жизнь может измениться в любую секунду. Сейчас у меня вторая рабочая группа инвалидности, но со временем, надеюсь, снова стану совсем-совсем здоровой. После выписки, которая была 3 декабря, я сразу же отправилась в Центр занятости. Хочу работать, а не прозябать.

Там мне посоветовали вакансию оператора ЧПУ. Вроде бы ничего сверхсложного. Пройду обучение и поскорее выйду на работу. Сейчас я живу с папой, потому что дала себе слово, что если я выйду из больницы, то буду его поддерживать так же, как он меня поддерживал все время реабилитации.

Сейчас он подкалывает меня: мол, впереди праздники новогодние — что к столу купить, вина или чего покрепче? Я только смеюсь: «Пап, давай торт купим самый большой или фастфуда какого!» За два года позабыла их вкус. А со спиртным я завязала — жизнь дороже минутной расслабленности.

Конечно, в глубине души я мечтаю встретить нормального мужчину, завести детей. Но если не получится, то сильно расстраиваться не стану. И вообще, пережив то, что я пережила, понимаешь, что счастье — в простых мелочах. Людям чаще нужно про это вспоминать. К примеру, я едва не угробила себя по собственной глупости, но сегодня жива и счастлива от одного факта, что двигаюсь на своих ногах, а не в инвалидном кресле. Важно вовремя осознать, что жизнь не черновик и переписать заново её не выйдет.

А человек, из-за которого я чуть не разрушила собственную жизнь, сейчас отбывает срок в колонии строгого режима. Наверное, «хорошего мальчика» опять подставили и он оказался «не в той компании». Кто-то умеет извлекать уроки из ошибок, а кто-то нет. Очень надеюсь, что я из числа тех, кто умеет.

Комментарий психолога

Почему некоторые женщины верят, что смогут «исправить» партнера, и попытки эти часто заканчиваются весьма плачевно, рассказал психотерапевт Артем Химич: