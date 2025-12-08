  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Люди
  4. Интервью
  5. Чистовик. Парализованная после инсульта тулячка сумела начать жизнь заново - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Чистовик. Парализованная после инсульта тулячка сумела начать жизнь заново

Реабилитация заняла 2 года. Как ей удалось не сдаться и найти силы жить дальше, Алина рассказала Myslo.

Чистовик. Парализованная после инсульта тулячка сумела начать жизнь заново

Осень 2022 года Алина Белоглазова помнит урывками. Вот она рассказывает подружке о том, что наконец-то смогла несколько дней не вспоминать о молодом человеке, с которым рассталась. Подружка предлагает отпраздновать столь значимое достижение и открывает принесенную с собой бутылку...

Вот молодой человек, которому Алина дала очередной шанс, приходит под утро в её квартиру основательно помятым и в качестве «извинений» отвешивает ей несколько пощечин. После чего они вместе выпивают какой-то алкоголь — в знак примирения...

А вот разговор с отцом: мужчина заваривает дочери чашку крепкого чая, внимательно слушая бессвязный пьяный монолог. Алина говорит, что на этот раз точно порвала с Колей и светлое будущее вот-вот наступит. И просит вместо чая горячительного...

Последний кадр: девушка покупает на вечер спиртное, выпивает и ложится спать. Приходит в себя уже в больнице — напуганная и парализованная. Врачи диагностируют у Алины инсульт. Говорят, что впереди у нее долгая и трудная реабилитация, и внушают, что худшее уже позади. Нужно только собраться, проявить характер — и то самое светлое будущее все-таки наступит. Вопреки всему.

Как ей удалось не сдаться и найти силы жить дальше, Алина рассказала журналисту Myslo. Публикуем рассказ девушки от первого лица.

Обычный парень и выход из стресса

Алкоголичкой я себя не считала — ну разве можно назвать алкоголиком человека, который исправно ходит на работу, периодически снимая стресс спиртным? Проблема в том, что трехлетние отношения с молодым человеком превратились в один сплошной стресс. Когда мы познакомились, мне было 24 года. Он был на год старше и казался таким взрослым!

Нас свели общие знакомые на какой-то вечеринке. По случаю его возвращения из колонии — сидел за разбой или грабеж. Разумеется, его «подставили», и он был «ни в чем не виноват». Разумеется, я развесила уши и поверила. Думала, заведем детей, будем крепкой семьей. Смогу его исправить, ведь не может же быть человек на 100% плохим.

Коля тоже рассказывал сказки про брак, про сына и т. д. К сожалению, все это было только на словах. А по факту я загнала себя в созависимые отношения. Выстроила в голове картинку и идеализировала не того человека. А он распускал руки, изменял и постоянно врал. Я не делаю из него монстра — он обычный парень. И вероятно, в его окружении ударить женщину — обыденность. Я ругаю себя только за то, что слишком поздно нашла в себе силы эти отношения прекратить.

После окончательного разрыва плакалась друзьям и подругам. Те утешали как умели. А умели они только через стакан. Начались марафоны посиделок, и организм в какой-то момент дал сбой. Хотя посылал знаки: головная боль, тошнота, онемение рук. «Дело молодое», — считала я. Пара таблеток — и вечером снова стою на кассе, пробиваю вино. Длилось это месяц и завершилось инсультом с дальнейшей парализацией всего тела. Только глазками моргала, когда очнулась на больничной койке.

ноги.jpg

Мысли о смерти и переезд в интернат

Доктора очень много со мной разговаривали. Деликатно и аккуратно сообщили, что нужно будет оформлять инвалидность. Что не стоит унывать и опускать руки: мол, инсульт не приговор. Половина поступающих пациентов не просто восстанавливаются, а снова живут без каких-либо ограничений.

Сначала это помогало мало. Я постоянно ревела, и было от чего: вчера ты деловито снуешь по городу, а сегодня тебя кормят с ложечки и меняют памперс. Парой месяцев позже, когда я могла говорить целыми фразами, начала проситься домой: «Отвезите меня и бросьте там! Хоть умру на своей кровати». Но врачи строго сказали отбросить такие мысли. Говорили: «Алина, ты боец, и тебе все под силу!» Попутно мне оформили «путевку» в Товарковский дом-интернат.

Услышав про интернат, опять в слезы бросилась. Мне 28 лет, я еще молодая, а буду жить со стариками, и санитарки будут отбирать мои деньги! Примерно такая картина строилась. Депрессия жуткая накатила... Но в реальности все оказалось не так.

Меня привезли туда 11 ноября 2023 года. Месяц провела в карантине и под самый Новый год познакомилась с постояльцами. Они помогли мне перебороть все страхи. Делились своим опытом и опытом тех, кто прошел реабилитацию. И я постепенно начала чувствовать, что обязательно выкарабкаюсь. Дайте только время.

ходунки.jpg

План достижений и первые шаги 

С врачами мы нарисовали план достижений — чему я хочу научиться в этом месяце. Самостоятельно встать с кровати и пересесть в кресло-каталку, пользоваться ложкой, сделать первый шаг. Это не было каким-то жестким сводом правил — все по силам. Если я была не в духе, могла остаться в кровати. А иной раз с самого утра ЛФК занималась еще до прихода реабилитологов.

Впервые на ноги я поднялась 17 мая 2024 года. Потом первое падение было. Страх от боли притормозил на какое-то время реабилитацию, но я же не слабачка. Поднималась снова и снова. Шла с помощью нянечек, потом цеплялась за перила вдоль коридора.

Самостоятельно пройти намеченный маршрут у меня получилось 10 апреля этого года. Гордилась так, как будто одновременно выиграла Олимпиаду и получила «Оскар»! Дальше — больше. Мне разрешили не просто гулять по территории, но и выходить в магазин в гордом одиночестве.

Два года кропотливой работы — и вот уже врачи говорят о выписке. Я и смеялась, и плакала. Директор интерната разрешил устроить прощальное чаепитие — танцевали и веселились все! А вообще, я не знаю, как отблагодарить всех врачей и специалистов. Они мне талдычат, что просто делают свою работу.

Но я считаю, что они настоящие ангелы. Безмерно благодарна за их тяжелый и такой важный труд!

Новая жизнь и мечта о семье 

Планов на будущее я стараюсь не строить. Сама убедилась: жизнь может измениться в любую секунду. Сейчас у меня вторая рабочая группа инвалидности, но со временем, надеюсь, снова стану совсем-совсем здоровой. После выписки, которая была 3 декабря, я сразу же отправилась в Центр занятости. Хочу работать, а не прозябать.

Там мне посоветовали вакансию оператора ЧПУ. Вроде бы ничего сверхсложного. Пройду обучение и поскорее выйду на работу. Сейчас я живу с папой, потому что дала себе слово, что если я выйду из больницы, то буду его поддерживать так же, как он меня поддерживал все время реабилитации.

Сейчас он подкалывает меня: мол, впереди праздники новогодние — что к столу купить, вина или чего покрепче? Я только смеюсь: «Пап, давай торт купим самый большой или фастфуда какого!» За два года позабыла их вкус. А со спиртным я завязала — жизнь дороже минутной расслабленности.

Конечно, в глубине души я мечтаю встретить нормального мужчину, завести детей. Но если не получится, то сильно расстраиваться не стану. И вообще, пережив то, что я пережила, понимаешь, что счастье — в простых мелочах. Людям чаще нужно про это вспоминать. К примеру, я едва не угробила себя по собственной глупости, но сегодня жива и счастлива от одного факта, что двигаюсь на своих ногах, а не в инвалидном кресле. Важно вовремя осознать, что жизнь не черновик и переписать заново её не выйдет. 

А человек, из-за которого я чуть не разрушила собственную жизнь, сейчас отбывает срок в колонии строгого режима. Наверное, «хорошего мальчика» опять подставили и он оказался «не в той компании». Кто-то умеет извлекать уроки из ошибок, а кто-то нет. Очень надеюсь, что я из числа тех, кто умеет.

PAV-7662.jpg

Комментарий психолога

Почему некоторые женщины верят, что смогут «исправить» партнера, и попытки эти часто заканчиваются весьма плачевно, рассказал психотерапевт Артем Химич:

Артем Химич

— Описанная история трагически иллюстрирует сложный феномен, который в психологии часто связывают с синдромом спасателя (или созависимостью), а также с культурными мифами о «преображающей силе любви». Девушка верит в то, что её любовь, забота или жертвенность смогут «исцелить» партнера. Это часто связано с бессознательной потребностью заполнить внутреннюю пустоту или доказать свою значимость через спасение другого.

Она игнорирует реальные риски такого выбора партнера, уверяя себя в том, что он изменится ради нее. Это механизм психологической защиты, который помогает избежать столкновения с болезненной правдой. А иногда выбор эмоционально недоступных или опасных партнеров следует искать в детском опыте. Например, если женщина выросла в семье, где любовь сопровождалась болью (алкоголизм, насилие), она может воспроизводить знакомый сценарий, пытаясь «переиграть» прошлое.

Не будем забывать и романтизации «плохишей»: литература, кино и поп-культура часто преподносят сюжеты, где любовь женщины превращает жестокого или потерянного мужчину в идеального партнера. Это формирует у многих веру в то, что достаточно «любить сильнее», чтобы изменить другого человека.

Чем опасны такие отношения: они обязательно ведут к эмоциональному истощению. Постоянные попытки «исправить» партнера лишают женщину ресурсов. Окружение часто отдаляется от женщины, не поддерживая токсичный выбор и оставив её в изоляции.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф
вчера, в 15:38 +11
Другие статьи по темам
Прочее
Тула инсульт обращение читателя реабилитация созависимые отношения
Только 19% туляков могут позволить купить себе новый автомобиль
Жизнь Тулы и области
Только 19% туляков могут позволить купить себе новый автомобиль
вчера, в 16:52, 159 2007 -4
Где в Туле 9 декабря не будет света
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 9 декабря не будет света
вчера, в 21:50, 66 543 1
Выбор читателей Myslo: выбираем лучший супермаркет
Жизнь Тулы и области
Выбор читателей Myslo: выбираем лучший супермаркет
вчера, в 17:05, 64 1541 2
На «Госуслуги» только через МАХ? Проверили, так ли это
Жизнь Тулы и области
На «Госуслуги» только через МАХ? Проверили, так ли это
вчера, в 17:31, 50 1936 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Чем заняться школьникам на новогодних каникулах?
Чем заняться школьникам на новогодних каникулах?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.