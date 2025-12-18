10 января в MINI by Concert Hall пройдет новогодняя вечеринка 2К17 PARTY.

Надевайте худи Trasher, шнуруйте свои Vans и готовьтесь к Фараону на репите. Диджей-сеты с лучшими треками эпохи 2к17.

Специальные гости:

• Коля Редькин — музыкальный журналист и создатель того самого YouTube-шоу «Вписка».

• Антон Савенко — музыкальный блогер и автор каналов «А можно потанцевальней».