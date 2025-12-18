2К17 PARTY
10 января в MINI by Concert Hall пройдет новогодняя вечеринка 2К17 PARTY.
Надевайте худи Trasher, шнуруйте свои Vans и готовьтесь к Фараону на репите. Диджей-сеты с лучшими треками эпохи 2к17.
Специальные гости:
• Коля Редькин — музыкальный журналист и создатель того самого YouTube-шоу «Вписка».
• Антон Савенко — музыкальный блогер и автор каналов «А можно потанцевальней».
Где и когда?
Тула , Тула
10 января 2026, суббота
22:00
