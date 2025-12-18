  1. Моя Слобода
2К17 PARTY

2К17 PARTY

10 января в MINI by Concert Hall пройдет новогодняя вечеринка 2К17 PARTY.

Надевайте худи Trasher, шнуруйте свои Vans и готовьтесь к Фараону на репите. Диджей-сеты с лучшими треками эпохи 2к17.

Специальные гости: 
• Коля Редькин — музыкальный журналист и создатель того самого YouTube-шоу «Вписка».
• Антон Савенко — музыкальный блогер и автор каналов «А можно потанцевальней».

 

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
10 января 2026, суббота
22:00
 В календарь
 В календарь
