Новогодние каникулы в «Союзе»

С 3 по 8 января в пространстве «Союз» пройдут новогодние каникулы.

Программа мероприятий:

С 3 по 11 января — выставка «Тульские мотивы».
Исторические миниатюры тульских фабрик в масштабе 1:40.
Мастер Сергей Сабина, картины Армен Аганесов.
 
3 января. 
15.00 — открытие выставки - авторская экскурсия Сергея Сабина;
19.00 — вечеринка  с концертом «Blues и Танцы», группа Electric River Blues;
 
4 января.
15.00 — перформанс «ТАНЦЛЮДИ»
16.00 — весёлый живой уголок с Тульским экзотариумом
18.00 — Вечернее шоу «Планы на вечер»
ведущий Андрей Лубенец
 
5 января.
15.00 — «Новогодние СТАРТЫ» /двор/
игровая программа для всей семьи.
19.00 — уютный КВАРТИРНИК -
группа 7ПАТРОН и друзья-музыканты
 
6 января.
15.00 — большой танц-баттл «СИЛА РИТМА»;
Брейк-баттлы школы танцев|рэп-фристайл |брейк-мастер-классы
Ведущий — Ян Солнцев.
 
7 января.
18.00 — гитарный вечер «Звёздный аккорд в Рождество»
Поём вместе рок-хиты под гитару.
 
8 января.
16.00  — Рождественское FASHION SHOW от модельного агентства «ЛИНДА» — для юных леди и джентльменов от 3 до 18 | новогодняя дискотека | конкурсы

Вход-свободный. Адрес: Тула, Фридриха Энгельса, 1, деловое пространство «Союз». 

Тула
