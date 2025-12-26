Новогодние каникулы в «Союзе»

С 3 по 8 января в пространстве «Союз» пройдут новогодние каникулы.



Программа мероприятий:



С 3 по 11 января — выставка «Тульские мотивы».

Исторические миниатюры тульских фабрик в масштабе 1:40.

Мастер Сергей Сабина, картины Армен Аганесов.



3 января.

15.00 — открытие выставки - авторская экскурсия Сергея Сабина;

19.00 — вечеринка с концертом «Blues и Танцы», группа Electric River Blues;



4 января.

15.00 — перформанс «ТАНЦЛЮДИ»

16.00 — весёлый живой уголок с Тульским экзотариумом

18.00 — Вечернее шоу «Планы на вечер»

ведущий Андрей Лубенец



5 января.

15.00 — «Новогодние СТАРТЫ» /двор/

игровая программа для всей семьи.

19.00 — уютный КВАРТИРНИК -

группа 7ПАТРОН и друзья-музыканты



6 января.

15.00 — большой танц-баттл «СИЛА РИТМА»;

Брейк-баттлы школы танцев|рэп-фристайл |брейк-мастер-классы

Ведущий — Ян Солнцев.



7 января.

18.00 — гитарный вечер «Звёздный аккорд в Рождество»

Поём вместе рок-хиты под гитару.



8 января.

16.00 — Рождественское FASHION SHOW от модельного агентства «ЛИНДА» — для юных леди и джентльменов от 3 до 18 | новогодняя дискотека | конкурсы



Вход-свободный. Адрес: Тула, Фридриха Энгельса, 1, деловое пространство «Союз».