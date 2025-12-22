25 декабря в Нимфозориуме состоится вернисаж выставки Ирины Затуловской «Антики».

Эта экспозиция предлагает взглянуть на работы одного из ключевых художников отечественного современного искусства в контексте литературного мифа Николая Лескова, чья повесть о Левше — смысловой центр нашей площадки в туристическом квартале Тулы.

Название выставки отсылает к археологической традиции, где антик (от фр. antique — древний) – произведение искусства или материального быта, изначально периода античности, нередко — осколок, фрагмент. И одновременно – к творчеству Лескова. «Антики» – так определял писатель некоторых странных своих персонажей.

Экспликация:

Всё-то в этих его историях не по правилам: «словечки» из деформированной (на фоне канонизированного литературного языка) речи рассказчика, внерациональное поведение нелепых героев, опять же «неправильных» с точки зрения житейской практичности или формальных государственных установлений.

Затуловские дощечки и жестяночки – те же антики: странные, тяжело пожившие и сперва неприглядные. Но едва свыкнешься с ними, едва освоишься в их присутствии, — принимаются бойко рассказывать, и тоже ведь в обход канонизированной речи, не по законам изысканной беллетристики и не по канонам станковой живописи.

Ирина Затуловская – и «художный» мастеровой, и бытовой историк, и совершенно «не эстет». Её работы тоже: то веселят душу, а то бередят. Берёт первые попавшиеся «нелепости древнего быта», украшает-то их, кажется, слегка, а на выходе – полноценный Художественный Образ, иногда просто переворачивающий твоё мировосприятие; откуда что берётся.

...В порядке справки:

Ирина Затуловская. Живописец, график, монументалист. В 1976 году закончила Московский полиграфический институт. В 1979-м вступила в Московский союз художников. В 2004 году стала лауреатом художественной премии «Мастер». Провела более 50 персональных выставок в Лондоне, Милане, Москве, Найроби, Париже, Санкт-Петербурге, Стокгольме, Токио, Хельсинки.



Произведения хранятся в 30 российских и европейских музеях, включая Государственную Третьяковскую галерею, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Русский музей, Московский музей современного искусства, Музей современного искусства «Киасма» (Хельсинки), Музей Средиземноморья (Джибеллина, Сицилия).



📍 Нимфозориум (ул. Металлистов, 19)