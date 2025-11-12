  1. Моя Слобода
Патриарший мужской хор Данилова монастыря

Театрализованная музыкальная композиция составлена полностью из народных и казачьих песен, которые давно снискали огромную популярность у зрителя. Мужскими голосами a’capella будут исполнены такие известные песни, как «Любо, братцы, любо», «Казачья молитва», «Не для меня», «Когда мы были на войне», «Вот полк пошел», «Ой, то не вечер..», «За тихой рекою» и другие.

Солисты: Александр Корогод (тенор), Денис Денисов (тенор), Алексей Маслов (тенор), Юрий Барков (баритон), Иван Никитин (бас).

Художественный руководитель и главный регент хора лауреат международных конкурсов Георгий Сафонов.

Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
30 ноября 2025, воскресенье
17:00
