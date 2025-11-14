Людовико Эйнауди. Симфоническое шоу «Эйфория»
18 ноября в Центре культуры и досуга состоится музыкальное представление Людовико Эйнауди в сиянии тысячи свечей от симфонического шоу «Эйфория».
Более двадцати музыкантов симфонического оркестра под управлением дирижера исполнят легендарные саундтреки итальянского композитора, чья музыка тронула миллионы сердец по всему миру, а тысячи свечей создадут уютную и даже магическую обстановку.
Центр культуры и досуга, ул. Металлургов, 22. Купить билеты можно на сайте.
Где и когда?
Тула , улица Металлургов, 22
18 ноября 2025, вторник
19:00
11 сентября - 19 ноября
18 ноября, вторник 00:00
8 - 19 ноября
18 ноября - 9 декабря
23 ноября, воскресенье 00:00
15 - 22 ноября