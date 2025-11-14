Людовико Эйнауди. Симфоническое шоу «Эйфория»

18 ноября в Центре культуры и досуга состоится музыкальное представление Людовико Эйнауди в сиянии тысячи свечей от симфонического шоу «Эйфория».



Более двадцати музыкантов симфонического оркестра под управлением дирижера исполнят легендарные саундтреки итальянского композитора, чья музыка тронула миллионы сердец по всему миру, а тысячи свечей создадут уютную и даже магическую обстановку.



Центр культуры и досуга, ул. Металлургов, 22. Купить билеты можно на сайте.