Любимая музыка Льва Толстого

Лев Толстой считал музыку высшим искусством. Ежегодно ко дню памяти писателя, скончавшегося 7 (20) ноября 1910 года, в Ясной Поляне проводят концерты его любимой музыки.

Елена Корженевич (скрипка).jpg

В программе концерта этого года – два фортепианных трио Людвига ван Бетховена, музыка которого звучит или упоминается во многих произведениях Льва Толстого. Исполнители – прославленные музыканты, лауреаты международных конкурсов Елена Тарасова (фортепиано), Елена Корженевич (скрипка) и Данила Попов (виолончель).

Данила Попов (виолончель).jpg

Концерт состоится 22 ноября в 16.00 в Доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, 142-а) 

Справки по тел. +7 910 943-27-17.

Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна , деревня Ясная Поляна, 142а
22 ноября 2025, суббота
16:00
