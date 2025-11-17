Любимая музыка Льва Толстого
Лев Толстой считал музыку высшим искусством. Ежегодно ко дню памяти писателя, скончавшегося 7 (20) ноября 1910 года, в Ясной Поляне проводят концерты его любимой музыки.
В программе концерта этого года – два фортепианных трио Людвига ван Бетховена, музыка которого звучит или упоминается во многих произведениях Льва Толстого. Исполнители – прославленные музыканты, лауреаты международных конкурсов Елена Тарасова (фортепиано), Елена Корженевич (скрипка) и Данила Попов (виолончель).
Концерт состоится 22 ноября в 16.00 в Доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, 142-а)
Справки по тел. +7 910 943-27-17.
Где и когда?
Ясная Поляна , деревня Ясная Поляна, 142а
22 ноября 2025, суббота
16:00
