Любимая музыка Льва Толстого

Лев Толстой считал музыку высшим искусством. Ежегодно ко дню памяти писателя, скончавшегося 7 (20) ноября 1910 года, в Ясной Поляне проводят концерты его любимой музыки.

В программе концерта этого года – два фортепианных трио Людвига ван Бетховена, музыка которого звучит или упоминается во многих произведениях Льва Толстого. Исполнители – прославленные музыканты, лауреаты международных конкурсов Елена Тарасова (фортепиано), Елена Корженевич (скрипка) и Данила Попов (виолончель).

Концерт состоится 22 ноября в 16.00 в Доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, 142-а)

Справки по тел. +7 910 943-27-17.