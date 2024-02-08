Звериный рейс
Премьера:
08.02.2024
Режиссер:
Сержиу Машаду, Рене Вейю
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
Продолжительноcть:
94 минуты
Возрастные ограничения:
6+
Рейтинг:
6.40
Вини и Том — два невероятно веселых мышонка-музыканта, которые обожают выступать на публике. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Братьям предстоит придумать хитрый план, чтобы отправиться в невероятное путешествие, полное приключений, вместе и… не утонуть. Правда, пробраться на ковчег — это лишь полдела. Смогут ли они ужиться с новыми соседями и не стать обедом для хищников?
