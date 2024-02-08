Звериный рейс

Премьера: 08.02.2024

Режиссер: Сержиу Машаду, Рене Вейю

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 94 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 6.40

Вини и Том — два невероятно веселых мышонка-музыканта, которые обожают выступать на публике. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Братьям предстоит придумать хитрый план, чтобы отправиться в невероятное путешествие, полное приключений, вместе и… не утонуть. Правда, пробраться на ковчег — это лишь полдела. Смогут ли они ужиться с новыми соседями и не стать обедом для хищников?