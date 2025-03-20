Премьера: 20.03.2025

Режиссер: Дмитрий Суворов

Актеры: Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Алена Малахова, Руслан Шигабиев, Ефим Строганов, Эдуард Тумасян, Виктория Савитская, Лана Долева

Жанр: Фантастика, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 92 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 7.30

Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу, недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун посылает сигнал бедствия в космос и начинает ждать помощи, но есть незадача — до его планеты 5 световых лет и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь Ждуну приходит любознательный мальчик Никита, а позже подтягивается и вся его семья. Никите и семье Семеновых предстоит помочь пришельцу отремонтировать корабль, избежать козней местного афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой. А Ждун заново научит семью Семеновых слышать и понимать друг друга и покажет, что в чрезвычайной ситуации даже обычный человек может стать супергероем.