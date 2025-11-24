За Палыча!-2
Премьера:
01.01.2026
Режиссер:
Максим Боев
Актеры:
Егор Овчинников, Сергей Шакуров, Николай Наумов, Татьяна Догилева, Анатолий Журавлев, Валерий Баринов, Денис Корнух, Екатерина Лисина, Максим Коновалов, Андрей Богатырев
Жанр:
Комедия
Возрастные ограничения:
16+
Когда-то Артем Голубь был мажором, уверенным, что отец «порешает» любой вопрос. Но жизнь все расставила по местам: после аварии Тема попадает в ВДВ. Вернувшись, он работает, растит дочь и старается жить по совести. А дед, легендарный десантник Палыч, выращивает яблони и мечтает о покое. Однако в Подгорный приезжает бизнесмен Василий, он хочет снести памятник Воину-освободителю и построить торговый центр. Палыч протестует, а потом исчезает. Чтобы спасти деда и разобраться, что скрывается за конфликтом, Тема снова собирает десантуру.
