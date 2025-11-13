Яга на нашу голову

Премьера: 13.11.2025

Режиссер: Александр Войтинский

Актеры: Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков, Вероника Тимофеева, Максим Лагашкин, Феодор Кирсанов, Виолетта Антонова, Ирина Романова, Дмитрий Кондратков, Владислав Дунаев, Анастасия Скворцова

Жанр: Фэнтези, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 84 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Самая неожиданная няня этой зимы — не из агентства, а из сказки. Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но невероятно обаятельная, — он быстро понимает: она не такая, как все. Она — «няня под прикрытием», а по сути — Яга. Легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. И теперь только Петя может помочь ей взять верх над Кощеем и вернуться в мир магии, а Яга — научить мальчика летать. На ступе. И по жизни.