Яга на нашу голову
Премьера:
13.11.2025
Режиссер:
Александр Войтинский
Актеры:
Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков, Вероника Тимофеева, Максим Лагашкин, Феодор Кирсанов, Виолетта Антонова, Ирина Романова, Дмитрий Кондратков, Владислав Дунаев, Анастасия Скворцова
Жанр:
Фэнтези, Комедия, CategoryForKids
Продолжительноcть:
84 минуты
Возрастные ограничения:
6+
Самая неожиданная няня этой зимы — не из агентства, а из сказки. Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но невероятно обаятельная, — он быстро понимает: она не такая, как все. Она — «няня под прикрытием», а по сути — Яга. Легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. И теперь только Петя может помочь ей взять верх над Кощеем и вернуться в мир магии, а Яга — научить мальчика летать. На ступе. И по жизни.
