  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Я твой, ты моя - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Я твой, ты моя

Я твой, ты моя

Премьера:
24.12.2025
 
Режиссер:
Самир Видванс
  
Актеры:
Картик Арьян, Анания Пандей, Нина Гупта, Арьн Панвар, Джеки Шрофф, Тику Талсания, Чандни Бхабхда, Локеш Миттал, Никхил Адвани, Ишита Дутта
  
Жанр:
Приключение, Ромком
  
Продолжительноcть:
144 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 
0
Касса
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 30 декабря 2024
Майский
Пятый элемент
16 - 31 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Буратино
1 - 11 января 2026
Синема Стар
Нуреев: Щелкунчик
27 декабря, суббота 00:00
Алмаз Синема
Великолепная пятерка
28 декабря - 30 декабря 2023
Майский
Вечность
17 - 31 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.