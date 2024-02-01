  1. Моя Слобода
Я — медведь

Премьера:
01.02.2024
 
Режиссер:
Кирилл Кемниц
  
Актеры:
Агата Муцениеце, Никита Кологривый, Дмитрий Калихов, Екатерина Борисова, Ольга Тумайкина, Андрей Пынзару, Михаил Евланов, Владимир Стержаков, Ирина Безряднова
  
Жанр:
Комедия, CategoryForKids
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
6.80
 
 

Семья Ковалевых переживает не лучшие времена: папа, в прошлом капитан местного хоккейного клуба «Тайга», не может восстановиться после серьезной травмы, а маме приходится справляться с ролью главы семьи. Дочь в разгаре кризиса переходного возраста, у младшего сына нет друзей. И когда мальчик приносит в дом крошечного медвежонка, отбившегося на окраине города от медведицы, их мир и вовсе начинает трещать по швам.

