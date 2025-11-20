Я бы тебя пнула, если бы могла
Премьера:
20.11.2025
Режиссер:
Мэри Бронштейн
Актеры:
Роуз Берн, Делани Куинн, Мэри Бронштейн, A$AP Rocky, Айви Волк, Марк Столценберг, Конан О'Брайен, Ману Нараян, Даниель Макдональд, Ева Корнет, Элла Битти
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
112 минуты
Возрастные ограничения:
18+
В жизни Линды все идет наперекосяк. Ее дочь борется с загадочной болезнью, муж постоянно пропадает на работе, а ее психотерапевту самому не помешала бы помощь. И когда кажется, что хуже уже некуда, в ее квартире обрушивается потолок, оставляя после себя огромную черную дыру. На грани нервного срыва Линда пускается во все тяжкие, чтобы заново обрести себя и найти силы справиться со всем безумием, происходящим вокруг.
Сегодня
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
22:05
|Иллизиум (Новомосковск)
26 ноября, среда
|
22:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
