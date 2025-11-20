  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Я бы тебя пнула, если бы могла - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Я бы тебя пнула, если бы могла

Я бы тебя пнула, если бы могла

Премьера:
20.11.2025
 
Режиссер:
Мэри Бронштейн
  
Актеры:
Роуз Берн, Делани Куинн, Мэри Бронштейн, A$AP Rocky, Айви Волк, Марк Столценберг, Конан О'Брайен, Ману Нараян, Даниель Макдональд, Ева Корнет, Элла Битти
  
Жанр:
Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
112 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

В жизни Линды все идет наперекосяк. Ее дочь борется с загадочной болезнью, муж постоянно пропадает на работе, а ее психотерапевту самому не помешала бы помощь. И когда кажется, что хуже уже некуда, в ее квартире обрушивается потолок, оставляя после себя огромную черную дыру. На грани нервного срыва Линда пускается во все тяжкие, чтобы заново обрести себя и найти силы справиться со всем безумием, происходящим вокруг.

0
Касса
Август
20 сентября - 26 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Полный отрыв-4
25 ноября, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сомния. Кошмар вернулся
26 ноября, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Соленая тропа
8 - 26 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля - 29 ноября 2024
Майский
Первая ведьма. Долина дьявола
18 - 27 ноября
Люксор Тула
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.