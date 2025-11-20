Я бы тебя пнула, если бы могла

Премьера: 20.11.2025

Режиссер: Мэри Бронштейн

Актеры: Роуз Берн, Делани Куинн, Мэри Бронштейн, A$AP Rocky, Айви Волк, Марк Столценберг, Конан О'Брайен, Ману Нараян, Даниель Макдональд, Ева Корнет, Элла Битти

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 112 минуты

Возрастные ограничения: 18+

В жизни Линды все идет наперекосяк. Ее дочь борется с загадочной болезнью, муж постоянно пропадает на работе, а ее психотерапевту самому не помешала бы помощь. И когда кажется, что хуже уже некуда, в ее квартире обрушивается потолок, оставляя после себя огромную черную дыру. На грани нервного срыва Линда пускается во все тяжкие, чтобы заново обрести себя и найти силы справиться со всем безумием, происходящим вокруг.