Возвращение попугая Кеши
Премьера:
31.10.2024
Режиссер:
Олег Асадулин
Актеры:
Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Алексей Дмитриев, Артур Бичахчян, Наталья Коренная, Евгений Ковалюк, Алексей Новиков, Гарик Харламов
Жанр:
Комедия, CategoryForKids
Продолжительноcть:
93 минуты
Возрастные ограничения:
6+
Рейтинг:
7.10
В руках у Митяя (Никита Кологривый), школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни — его девушка Лера (Ира Безряднова) ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную, с которой их разлучили.
