Возвращение попугая Кеши

Премьера: 31.10.2024

Режиссер: Олег Асадулин

Актеры: Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Алексей Дмитриев, Артур Бичахчян, Наталья Коренная, Евгений Ковалюк, Алексей Новиков, Гарик Харламов

Жанр: Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 93 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 7.10

В руках у Митяя (Никита Кологривый), школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни — его девушка Лера (Ира Безряднова) ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную, с которой их разлучили.