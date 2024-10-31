  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Возвращение попугая Кеши - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Возвращение попугая Кеши

Возвращение попугая Кеши

Премьера:
31.10.2024
 
Режиссер:
Олег Асадулин
  
Актеры:
Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Алексей Дмитриев, Артур Бичахчян, Наталья Коренная, Евгений Ковалюк, Алексей Новиков, Гарик Харламов
  
Жанр:
Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
93 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
7.10
 
 

В руках у Митяя (Никита Кологривый), школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни — его девушка Лера (Ира Безряднова) ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную, с которой их разлучили.

0
Касса
Горничная
7 - 14 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
История дельфина: Каникулы на Багамах
8 - 14 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Царевна-лягушка
1 марта - 17 января 2025
Майский
Гринч. Ужасающий новый год
28 декабря - 14 января 2025
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Буратино
1 - 21 января
Алмаз Синема
Звериный рейс
3 февраля - 17 января 2024
Майский
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.