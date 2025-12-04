  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Волчок - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Волчок

Волчок

Премьера:
04.12.2025
 
Режиссер:
Константин Смирнов
  
Актеры:
Евгений Ткачук, Марк-Малик Мурашкин, Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев, Кирилл Полухин, Михаил Евланов, Андрей Пынзару, Федор Парамонов, Мария Симдянкина, Михаил Коновалов, Артем Колязин
  
Жанр:
Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
123 минуты
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Российская империя. Рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего — там его ждет верный друг отца. Но все мероприятие с самого начала трещит по швам: фантазер, аристократ, эстет Ваня и неотесанный, хмурый мужик Волчок едва выносят друг друга. Впереди их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит их обоих.

Сегодня
10:20
Люксор Тула
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:15
Иллизиум (Новомосковск)
11:30
Люксор Тула
11:35
Алмаз Синема
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Стар
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
14:00
Люксор Тула
14:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:00
Люксор Тула
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Алмаз Синема
16:15
Иллизиум (Новомосковск)
16:20
Синема Стар
16:30
Люксор Тула
17:30
Люксор Тула
17:35
Кинотеатр (Суворов)
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:00
Синема Стар
19:00
Люксор Тула
20:20
Алмаз Синема
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15
Иллизиум (Новомосковск)
21:30
Люксор Тула
21:40
Синема Стар
22:45
Алмаз Синема
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20
Люксор Тула
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:15
Иллизиум (Новомосковск)
11:30
Люксор Тула
11:35
Алмаз Синема
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Стар
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
14:00
Люксор Тула
14:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:00
Люксор Тула
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Алмаз Синема
16:15
Иллизиум (Новомосковск)
16:20
Синема Стар
16:30
Люксор Тула
17:30
Люксор Тула
17:35
Кинотеатр (Суворов)
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Синема Стар
19:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:20
Люксор Тула
20:20
Алмаз Синема
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15
Иллизиум (Новомосковск)
21:30
Люксор Тула
21:40
Синема Стар
22:45
Алмаз Синема
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 декабря, суббота
09:55
Алмаз Синема
10:30
Люксор Тула
11:00
Синема Стар
11:50
Люксор Тула
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Стар
14:20
Люксор Тула
14:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:10
Алмаз Синема
15:10
Люксор Тула
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Стар
16:50
Люксор Тула
17:35
Кинотеатр (Суворов)
17:40
Люксор Тула
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:00
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
20:30
Алмаз Синема
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
23:05
Алмаз Синема
7 декабря, воскресенье
10:30
Люксор Тула
11:00
Синема Стар
11:30
Алмаз Синема
11:50
Люксор Тула
13:30
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Стар
14:20
Люксор Тула
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:10
Люксор Тула
15:45
Алмаз Синема
16:20
Синема Стар
16:50
Люксор Тула
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Кинотеатр (Суворов)
17:40
Люксор Тула
19:00
Синема Стар
19:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:20
Люксор Тула
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Алмаз Синема
21:50
Люксор Тула
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, понедельник
10:30
Люксор Тула
11:00
Синема Стар
11:30
Алмаз Синема
11:50
Люксор Тула
12:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Стар
14:20
Люксор Тула
14:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Люксор Тула
15:45
Алмаз Синема
16:20
Синема Стар
16:50
Люксор Тула
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Кинотеатр (Суворов)
17:40
Люксор Тула
19:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:00
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Алмаз Синема
21:50
Люксор Тула
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Алмаз Синема
9 декабря, вторник
10:30
Люксор Тула
11:00
Синема Стар
11:30
Алмаз Синема
11:50
Люксор Тула
12:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Стар
14:20
Люксор Тула
14:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Люксор Тула
15:45
Алмаз Синема
16:20
Синема Стар
16:50
Люксор Тула
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Кинотеатр (Суворов)
17:40
Люксор Тула
19:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:00
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
20:05
Алмаз Синема
21:50
Люксор Тула
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Алмаз Синема
10 декабря, среда
09:55
Алмаз Синема
10:30
Люксор Тула
11:00
Синема Стар
11:50
Люксор Тула
12:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Стар
14:20
Люксор Тула
14:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Алмаз Синема
15:10
Люксор Тула
16:20
Синема Стар
16:50
Люксор Тула
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Кинотеатр (Суворов)
17:40
Люксор Тула
19:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:00
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
20:30
Алмаз Синема
21:50
Люксор Тула
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05
Алмаз Синема
00:00
Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Август
20 сентября - 10 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 13 декабря 2024
Майский
Дело семейное
18 ноября - 9 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Великолепная пятерка
28 декабря - 13 декабря 2023
Майский
Шальная императрица
4 - 10 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Стиляги
6 декабря, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.