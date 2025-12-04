Премьера: 04.12.2025

Режиссер: Константин Смирнов

Актеры: Евгений Ткачук, Марк-Малик Мурашкин, Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев, Кирилл Полухин, Михаил Евланов, Андрей Пынзару, Федор Парамонов, Мария Симдянкина, Михаил Коновалов, Артем Колязин

Жанр: Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 123 минуты

Возрастные ограничения: 16+

Российская империя. Рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего — там его ждет верный друг отца. Но все мероприятие с самого начала трещит по швам: фантазер, аристократ, эстет Ваня и неотесанный, хмурый мужик Волчок едва выносят друг друга. Впереди их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит их обоих.