Волчок
Премьера:
04.12.2025
Режиссер:
Константин Смирнов
Актеры:
Евгений Ткачук, Марк-Малик Мурашкин, Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев, Кирилл Полухин, Михаил Евланов, Андрей Пынзару, Федор Парамонов, Мария Симдянкина, Михаил Коновалов, Артем Колязин
Жанр:
Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
123 минуты
Возрастные ограничения:
16+
Российская империя. Рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего — там его ждет верный друг отца. Но все мероприятие с самого начала трещит по швам: фантазер, аристократ, эстет Ваня и неотесанный, хмурый мужик Волчок едва выносят друг друга. Впереди их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит их обоих.
Сегодня
Завтра
6 декабря, суббота
7 декабря, воскресенье
8 декабря, понедельник
9 декабря, вторник
10 декабря, среда
Сегодня
Завтра
6 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
09:55
15:10
20:30
23:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:30
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:45
19:00
|Люксор Тула
|
10:30
11:50
14:20
15:10
16:50
17:40
19:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:20
15:55
18:30
21:05
|Синема Стар
|
11:00
13:40
16:20
19:00
7 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:30
15:45
20:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:30
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:45
19:00
|Люксор Тула
|
10:30
11:50
14:20
15:10
16:50
17:40
19:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
17:20
20:00
22:35
|Синема Стар
|
11:00
13:40
16:20
19:00
8 декабря, понедельник
9 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
11:30
15:45
20:05
00:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:30
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:45
19:00
|Люксор Тула
|
10:30
11:50
14:20
15:10
16:50
17:40
19:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
14:45
17:20
22:10
|Синема Стар
|
11:00
13:40
16:20
19:00
10 декабря, среда
20 сентября - 10 декабря
6 июля - 13 декабря 2024
18 ноября - 9 декабря
28 декабря - 13 декабря 2023
4 - 10 декабря
6 декабря, суббота 00:00