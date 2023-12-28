  1. Моя Слобода
Великолепная пятерка

Премьера:
28.12.2023
 
Режиссер:
Василий Ровенский
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
75 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
6.10
 
 

«Лебединое озеро» — самый знаменитый балет в мире! Именно эту постановку и предстоит спасти нашему герою, уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва! Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль!

Дело семейное
18 ноября - 9 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Великолепная пятерка
28 декабря - 6 декабря 2023
Майский
Шальная императрица
4 - 10 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Стиляги
6 декабря, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Август
20 сентября - 10 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Агент времени: Глава Инду. Фильм
7 - 10 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

