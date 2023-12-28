Великолепная пятерка
Премьера:
28.12.2023
Режиссер:
Василий Ровенский
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
Продолжительноcть:
75 минут
Возрастные ограничения:
6+
Рейтинг:
6.10
«Лебединое озеро» — самый знаменитый балет в мире! Именно эту постановку и предстоит спасти нашему герою, уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва! Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль!
