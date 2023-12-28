Великолепная пятерка

Премьера: 28.12.2023

Режиссер: Василий Ровенский

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 75 минут

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 6.10

«Лебединое озеро» — самый знаменитый балет в мире! Именно эту постановку и предстоит спасти нашему герою, уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва! Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль!