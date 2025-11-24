  1. Моя Слобода
Вечность

Вечность

Премьера:
18.12.2025
 
Режиссер:
Дэвид Фрейн
  
Актеры:
Элизабет Олсен, Майлс Теллер, Каллум Тернер, Давайн Джой Рэндолф, Джон Эрли, Кристи Берк, Дэнни Мак, Деймон Джонсон, Люси Тернбулл, Ольга Мередис, Барри Праймус, Бетти Бакли
  
Жанр:
Фэнтези, Мелодрама, Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
112 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

После жизни душам дается одна неделя, чтобы решить, где и с кем провести вечность. Попав на тот свет, Джоан сталкивается с невозможным выбором — между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она прожила почти всю жизнь.

