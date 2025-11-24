Премьера: 18.12.2025

Режиссер: Дэвид Фрейн

Актеры: Элизабет Олсен, Майлс Теллер, Каллум Тернер, Давайн Джой Рэндолф, Джон Эрли, Кристи Берк, Дэнни Мак, Деймон Джонсон, Люси Тернбулл, Ольга Мередис, Барри Праймус, Бетти Бакли

Жанр: Фэнтези, Мелодрама, Трагикомедия

Продолжительноcть: 112 минуты

Возрастные ограничения: 18+

После жизни душам дается одна неделя, чтобы решить, где и с кем провести вечность. Попав на тот свет, Джоан сталкивается с невозможным выбором — между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она прожила почти всю жизнь.