Умри, моя любовь

Премьера: 27.11.2025

Режиссер: Линн Рамзи

Актеры: Роберт Паттинсон, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолте, Сисси Спейсек, Лейкит Стэнфилд, Габриелла Роуз, Сара Линд, Дебс Говард, Филлип Форест Левицки, Виктор Зинк-мл., Люк Камиллери, Том Кэри

Жанр: Триллер, Комедия

Продолжительноcть: 118 минут

Возрастные ограничения: 18+

Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединенный рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку.