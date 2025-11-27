Умри, моя любовь
Премьера:
27.11.2025
Режиссер:
Линн Рамзи
Актеры:
Роберт Паттинсон, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолте, Сисси Спейсек, Лейкит Стэнфилд, Габриелла Роуз, Сара Линд, Дебс Говард, Филлип Форест Левицки, Виктор Зинк-мл., Люк Камиллери, Том Кэри
Жанр:
Триллер, Комедия
Продолжительноcть:
118 минут
Возрастные ограничения:
18+
Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединенный рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку.
Сегодня
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
23 ноября, воскресенье 00:00
26 ноября, среда 00:00
24 ноября, понедельник 00:00
25 ноября, вторник 00:00
15 - 22 ноября
13 - 22 ноября