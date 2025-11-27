  1. Моя Слобода
Умри, моя любовь

Премьера:
27.11.2025
 
Режиссер:
Линн Рамзи
  
Актеры:
Роберт Паттинсон, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолте, Сисси Спейсек, Лейкит Стэнфилд, Габриелла Роуз, Сара Линд, Дебс Говард, Филлип Форест Левицки, Виктор Зинк-мл., Люк Камиллери, Том Кэри
  
Жанр:
Триллер, Комедия
  
Продолжительноcть:
118 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединенный рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку.

