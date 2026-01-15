Уиджа. Шепоты мертвых
Премьера:
15.01.2026
Режиссер:
Рони Бенаид
Актеры:
Эшли Диас, Джоко Диас, Кокой Де Сантос, Лика Гайранод, Крисша Вьяхе, Эбби Баутиста, Альма Морено, Элиа Илано, Роландо Иносенсио, Миго Валид
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
91 минута
Возрастные ограничения:
18+
Поклонницы страшных историй Карен и Эшли узнают, что в их колледже когда-то погибла ученица по имени Мэри Черри Чуа. Говорят, что с тех пор неупокоенный призрак Мэри бродит по классам и пугает учеников. Карен и Эшли начинают свое расследование. Чем больше девушки погружаются в разгадку убийства Мэри, тем быстрее начинают понимать, что школа совсем не настроена раскрывать свои тайны, а пугающий призрак — не самое страшное, что обитает в ее стенах.
Сегодня
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 января, суббота
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 января, воскресенье
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 января, понедельник
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, вторник
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, среда
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
