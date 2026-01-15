Уиджа. Шепоты мертвых

Премьера: 15.01.2026

Режиссер: Рони Бенаид

Актеры: Эшли Диас, Джоко Диас, Кокой Де Сантос, Лика Гайранод, Крисша Вьяхе, Эбби Баутиста, Альма Морено, Элиа Илано, Роландо Иносенсио, Миго Валид

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 18+

Поклонницы страшных историй Карен и Эшли узнают, что в их колледже когда-то погибла ученица по имени Мэри Черри Чуа. Говорят, что с тех пор неупокоенный призрак Мэри бродит по классам и пугает учеников. Карен и Эшли начинают свое расследование. Чем больше девушки погружаются в разгадку убийства Мэри, тем быстрее начинают понимать, что школа совсем не настроена раскрывать свои тайны, а пугающий призрак — не самое страшное, что обитает в ее стенах.