Убойная суббота
Премьера:
15.01.2026
Режиссер:
Люк Гринфилд
Актеры:
Алан Ритчсон, Кевин Джеймс, Бэнкс Пирс, Бенджамин Паяк, Алан Тьюдик, Сара Чок, Стивен Рут, Айла Фишер, Хиро Канагава, Лорен Акеми Брэдли, Сара Сурх
Жанр:
Боевик, Комедия
Продолжительноcть:
98 минут
Возрастные ограничения:
16+
Незадачливый отец Брайан пытается наладить отношения с приемным сыном. Как удачно, что новый знакомый Джефф, тоже папаша-домохозяин, приглашает их на детскую вечеринку. Кто же знал, что Джефф — ходячая катастрофа, а праздник обернется опасным приключением. Теперь четверо героев вынуждены пуститься в бега, и взрослым предстоит переосмыслить свое отношение к детям и отцовству в самых неожиданных и даже экстремальных обстоятельствах.
Сегодня
|
11:00
|Люксор Тула
|
14:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Люксор Тула
|
21:20
|Люксор Тула
|
22:20
|Синема Стар
Завтра
|
11:00
|Люксор Тула
|
14:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Люксор Тула
|
22:20
|Синема Стар
17 января, суббота
|
11:00
|Люксор Тула
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Люксор Тула
|
22:20
|Синема Стар
18 января, воскресенье
|
11:00
|Люксор Тула
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Люксор Тула
|
22:20
|Синема Стар
19 января, понедельник
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
|Синема Стар
20 января, вторник
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
|Синема Стар
21 января, среда
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
|Синема Стар
