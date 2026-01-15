  1. Моя Слобода
Убойная суббота

Убойная суббота

Премьера:
15.01.2026
 
Режиссер:
Люк Гринфилд
  
Актеры:
Алан Ритчсон, Кевин Джеймс, Бэнкс Пирс, Бенджамин Паяк, Алан Тьюдик, Сара Чок, Стивен Рут, Айла Фишер, Хиро Канагава, Лорен Акеми Брэдли, Сара Сурх
  
Жанр:
Боевик, Комедия
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Незадачливый отец Брайан пытается наладить отношения с приемным сыном. Как удачно, что новый знакомый Джефф, тоже папаша-домохозяин, приглашает их на детскую вечеринку. Кто же знал, что Джефф — ходячая катастрофа, а праздник обернется опасным приключением. Теперь четверо героев вынуждены пуститься в бега, и взрослым предстоит переосмыслить свое отношение к детям и отцовству в самых неожиданных и даже экстремальных обстоятельствах.

