Ты не один

Премьера: 20.11.2025

Режиссер: Юрий Артемьев, Дмитрий Белосохов, Давид Астермун

Актеры: Иван Протасов, Анна-Мария Рямбова, Эльмира Погосян, Максим Малый, Филипп Балабанов

Жанр: Приключение, Драматический

Продолжительноcть: 75 минут

Возрастные ограничения: 12+

Это история 14-летнего подростка, который, сбежав из детского дома, отправляется за своей мечтой в пионерский лагерь, о котором узнал из телевизора. Инкогнито попав в лагерь, главный герой по имени Иван впоследствии рождает целый медиаорганизм внутри уже укоренившейся системы, без которого не сможет существовать внутренний порядок. А количество подписчиков Ивана таково, что к нему прислушиваются государственные служащие, отвечающие за общественное мнение. Иван создает целую империю новостей, которые говорят только правду, но сам он не догадывается, что является наследником огромной медиакорпорации на которую претендуют, как ему казалось, очень близкие ему люди.