  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Ты не один - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Ты не один

Ты не один

Премьера:
20.11.2025
 
Режиссер:
Юрий Артемьев, Дмитрий Белосохов, Давид Астермун
  
Актеры:
Иван Протасов, Анна-Мария Рямбова, Эльмира Погосян, Максим Малый, Филипп Балабанов
  
Жанр:
Приключение, Драматический
  
Продолжительноcть:
75 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Это история 14-летнего подростка, который, сбежав из детского дома, отправляется за своей мечтой в пионерский лагерь, о котором узнал из телевизора. Инкогнито попав в лагерь, главный герой по имени Иван впоследствии рождает целый медиаорганизм внутри уже укоренившейся системы, без которого не сможет существовать внутренний порядок. А количество подписчиков Ивана таково, что к нему прислушиваются государственные служащие, отвечающие за общественное мнение. Иван создает целую империю новостей, которые говорят только правду, но сам он не догадывается, что является наследником огромной медиакорпорации на которую претендуют, как ему казалось, очень близкие ему люди.

0
Касса
Книга джунглей и слоненок Бимбо
23 ноября, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Человек-слон
24 ноября, понедельник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Маша и медведи
15 - 26 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Модернизм, Inc.
14 - 23 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Астрал: 13 инкарнаций зла
25 ноября, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сомния. Кошмар вернулся
26 ноября, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.