Три кота. Зимние каникулы
Премьера:
12.12.2024
Режиссер:
Дмитрий Высоцкий
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
Продолжительноcть:
68 минут
Возрастные ограничения:
0+
Рейтинг:
6.60
Котята мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года. Это их главная цель. Но когда появляется котенок Леденец, они переключаются на него и вынуждены спасать Леденца и его родителей. И внезапно Новый год получается еще лучше, чем они ожидали.
