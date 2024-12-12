  1. Моя Слобода
Три кота. Зимние каникулы

Три кота. Зимние каникулы

Премьера:
12.12.2024
 
Режиссер:
Дмитрий Высоцкий
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
68 минут
  
Возрастные ограничения:
0+
 
Рейтинг:
6.60
 
 

Котята мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года. Это их главная цель. Но когда появляется котенок Леденец, они переключаются на него и вынуждены спасать Леденца и его родителей. И внезапно Новый год получается еще лучше, чем они ожидали.

