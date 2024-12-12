Три кота. Зимние каникулы

Премьера: 12.12.2024

Режиссер: Дмитрий Высоцкий

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 68 минут

Возрастные ограничения: 0+

Рейтинг: 6.60

Котята мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года. Это их главная цель. Но когда появляется котенок Леденец, они переключаются на него и вынуждены спасать Леденца и его родителей. И внезапно Новый год получается еще лучше, чем они ожидали.