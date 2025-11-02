Три кота. Путешествие во времени
Премьера:
11.12.2025
Режиссер:
Дмитрий Высоцкий
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
Возрастные ограничения:
0+
Мультфильм «Три Кота. Путешествие во времени» рассказывает о том, как котята, мечтая устроить маме и папе незабываемый праздник, случайно запускают диван-машину времени и отправляются в захватывающее путешествие через разные эпохи. Но главное открытие ждет их в финале: они становятся свидетелями первого дня встречи мамы и папы — и понимают, что лучший подарок семье хранится в самом времени.
