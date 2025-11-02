  1. Моя Слобода
Три кота. Путешествие во времени

Премьера:
11.12.2025
 
Режиссер:
Дмитрий Высоцкий
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
  
Возрастные ограничения:
0+
 

Мультфильм «Три Кота. Путешествие во времени» рассказывает о том, как котята, мечтая устроить маме и папе незабываемый праздник, случайно запускают диван-машину времени и отправляются в захватывающее путешествие через разные эпохи. Но главное открытие ждет их в финале: они становятся свидетелями первого дня встречи мамы и папы — и понимают, что лучший подарок семье хранится в самом времени.

Сегодня
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 декабря, четверг
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 декабря, пятница
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 декабря, суббота
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 декабря, воскресенье
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 декабря, понедельник
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 декабря, вторник
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 декабря, среда
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
