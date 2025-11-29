Три богатыря и свет клином
Премьера:
25.12.2025
Режиссер:
Дарина Шмидт
Актеры:
Сергей Маковецкий, Юлия Зоркина, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова, Алиса Боярская
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
Возрастные ограничения:
6+
Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал: набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы-яги, напал на княжество и много дел плохих натворил. Но не все коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию.
Сегодня
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 декабря, четверг
|
10:30
|Синема Стар
|
12:20
|Синема Стар
|
14:10
|Синема Стар
26 декабря, пятница
|
10:20
|Синема Стар
|
14:30
|Синема Стар
|
16:15
|Синема Стар
27 декабря, суббота
|
10:30
|Синема Стар
|
12:20
|Синема Стар
|
14:10
|Синема Стар
28 декабря, воскресенье
|
10:30
|Синема Стар
|
12:20
|Синема Стар
|
14:10
|Синема Стар
29 декабря, понедельник
|
10:20
|Синема Стар
|
10:20
|Синема Стар
|
10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
|Синема Стар
30 декабря, вторник
|
10:30
|Синема Стар
|
12:20
|Синема Стар
|
14:10
|Синема Стар
31 декабря, среда
|
12:10
|Синема Стар
|
14:00
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
25 декабря, четверг
|Синема Стар
|
10:30
12:20
14:10
26 декабря, пятница
|Синема Стар
|
10:20
14:30
16:15
27 декабря, суббота
|Синема Стар
|
10:30
12:20
14:10
28 декабря, воскресенье
|Синема Стар
|
10:30
12:20
14:10
29 декабря, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
|Синема Стар
|
10:20
10:20
14:00
30 декабря, вторник
|Синема Стар
|
10:30
12:20
14:10
31 декабря, среда
|Синема Стар
|
12:10
14:00
28 декабря - 30 декабря 2023
17 - 24 декабря
27 декабря, суббота 00:00
6 июля - 30 декабря 2024
20 сентября - 24 декабря
21 декабря, воскресенье 00:00