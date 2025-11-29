Три богатыря и свет клином

Премьера: 25.12.2025

Режиссер: Дарина Шмидт

Актеры: Сергей Маковецкий, Юлия Зоркина, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова, Алиса Боярская

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids

Возрастные ограничения: 6+

Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал: набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы-яги, напал на княжество и много дел плохих натворил. Но не все коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию.