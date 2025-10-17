Премьера: 18.11.2025

Режиссер: Юлия Серьгина

Жанр: Документальный

Продолжительноcть: 81 минута

Возрастные ограничения: 18+

Навести порядок в селе — задача со звездочкой. Рафимир только вступил в должность главы сельского поселения в Башкортостане, а уже вынужден отвечать на сто звонков в минуту от встревоженных граждан. Починить нужно буквально все, однако бюджета не хватает. Как быть? Рафимир принимает решение участвовать в конкурсе «Трезвое село», который проводится в республике с 2011 года. Претендентам на солидный денежный приз нужно сократить употребление спиртных напитков среди селян и показать, что у них достаточно других развлечений.