Трезвое село
Премьера:
18.11.2025
Режиссер:
Юлия Серьгина
Жанр:
Документальный
Продолжительноcть:
81 минута
Возрастные ограничения:
18+
Навести порядок в селе — задача со звездочкой. Рафимир только вступил в должность главы сельского поселения в Башкортостане, а уже вынужден отвечать на сто звонков в минуту от встревоженных граждан. Починить нужно буквально все, однако бюджета не хватает. Как быть? Рафимир принимает решение участвовать в конкурсе «Трезвое село», который проводится в республике с 2011 года. Претендентам на солидный денежный приз нужно сократить употребление спиртных напитков среди селян и показать, что у них достаточно других развлечений.
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
8 - 19 ноября
23 ноября, воскресенье 00:00
18 ноября, вторник 00:00
11 сентября - 19 ноября
18 ноября - 9 декабря
15 - 22 ноября