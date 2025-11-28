Тихая ночь, смертельная ночь

Премьера: 11.12.2025

Режиссер: Майк П.Нельсон

Актеры: Роэн Кэмпбелл, Руби Модин, Дэвид Лоренс Браун, Марк Эчесон, Шэрон Бейджер, Дэвид Томлинсон, Эрик Атавале, Тони Реймер, Рик Скин, Айла Веро

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 18+

Когда-то родителей Билли жестоко убил человек в костюме Санта-Клауса. Годы спустя он и сам примеряет этот образ, чтобы устроить праздничную резню и наказать тех, кто этого заслуживает. Теперь костюм Санты будет красным еще и от крови, а всех непослушных ждет по-настоящему ужасающий Новый год.