Тихая ночь, смертельная ночь

Тихая ночь, смертельная ночь

Премьера:
11.12.2025
 
Режиссер:
Майк П.Нельсон
  
Актеры:
Роэн Кэмпбелл, Руби Модин, Дэвид Лоренс Браун, Марк Эчесон, Шэрон Бейджер, Дэвид Томлинсон, Эрик Атавале, Тони Реймер, Рик Скин, Айла Веро
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
95 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Когда-то родителей Билли жестоко убил человек в костюме Санта-Клауса. Годы спустя он и сам примеряет этот образ, чтобы устроить праздничную резню и наказать тех, кто этого заслуживает. Теперь костюм Санты будет красным еще и от крови, а всех непослушных ждет по-настоящему ужасающий Новый год.

