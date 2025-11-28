Тихая ночь, смертельная ночь
Премьера:
11.12.2025
Режиссер:
Майк П.Нельсон
Актеры:
Роэн Кэмпбелл, Руби Модин, Дэвид Лоренс Браун, Марк Эчесон, Шэрон Бейджер, Дэвид Томлинсон, Эрик Атавале, Тони Реймер, Рик Скин, Айла Веро
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
18+
Когда-то родителей Билли жестоко убил человек в костюме Санта-Клауса. Годы спустя он и сам примеряет этот образ, чтобы устроить праздничную резню и наказать тех, кто этого заслуживает. Теперь костюм Санты будет красным еще и от крови, а всех непослушных ждет по-настоящему ужасающий Новый год.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 декабря, четверг
|
10:20
|Люксор Тула
|
19:20
|Люксор Тула
