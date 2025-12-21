  1. Моя Слобода
  Театр в кино: МАМТ. Щелкунчик
Театр в кино: МАМТ. Щелкунчик

Премьера:
21.12.2025
 
Режиссер:
Юрий Посохов, Ариф Дадашев
  
Актеры:
Анастасия Лименько, Иван Михалев, Максим Севагин, Константин Никитин
  
Жанр:
Balley, Фильм-спектакль
  
Продолжительноcть:
145 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Новая версия легендарного балета со сцены Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. «Щелкунчик» со сцены Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко — старая сказка на новый лад, красивая и элегантная современная интерпретация вечной истории о борьбе добра со злом, о мечтах и вере в чудо. Юная Мари обожает читать и витать в облаках. На пороге Рождество, пора, когда так хорошо мечтается, а в гости пришел юный племянник Дроссельмейера, который чудо как хорош! Утомленная переживаниями и праздничным балом, девочка засыпает — и отправляется в мир книжных грез. Огромная книга в основе декорации — это и рамка истории, и возможность, перелистывая страницы, путешествовать по разным мирам, и напоминание, что все это, возможно, сон и фантазия, и уж точно — сказка, красивая и немного страшная, где есть место испытаниям, тревогам и большим надеждам. Изящная и сложнейшая хореография Юрия Посохова виньетками обвивает сюжет и музыку. Герои оказываются между миром реальности и миром фантазий, а балет — между XX и XXI столетиями. Понравится любителям классики и неоклассики и, конечно, всем, кто не мыслит новогодних праздников без сказочного «Щелкунчика». Балет П.И.Чайковского «Щелкунчик» давно стал символом новогоднего праздника. В своей постановке Юрий Посохов возвращается к сказке Э.Т.А.Гофмана и внимательно перечитывает первоисточник: история Мари и заколдованного Принца не только праздничная сказка, но и притча о взрослении, страхе и его преодолении. Хореография сочетает классическую лексику с живой драматургией, подчеркивая мелодику и ритмическую энергию партитуры. Сценография Полины Бахтиной выстраивает визуальную логику спектакля: привычное пространство дома обретает новые масштабы, детали оживают, а каждая сцена существует на стыке реальности и сна. «Щелкунчик» в МАМТ — это спектакль, в котором чудо возникает из точности музыкального и сценического жеста.

