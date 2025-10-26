Танго темной лошадки
Страна:
Россия
Премьера:
11.12.2025
Режиссер:
Игорь Федоров
Продолжительноcть:
14 минуты
Возрастные ограничения:
18+
13 декабря, суббота
|
12:40
|Люксор Тула
|
15:00
|Люксор Тула
|
17:20
|Люксор Тула
|
19:40
|Люксор Тула
|
22:00
|Люксор Тула
14 декабря, воскресенье
|
12:40
|Люксор Тула
|
15:00
|Люксор Тула
|
17:20
|Люксор Тула
|
19:40
|Люксор Тула
|
22:00
|Люксор Тула
15 декабря, понедельник
|
12:40
|Люксор Тула
|
15:00
|Люксор Тула
|
17:20
|Люксор Тула
|
19:40
|Люксор Тула
|
22:00
|Люксор Тула
16 декабря, вторник
|
12:40
|Люксор Тула
|
15:00
|Люксор Тула
|
17:20
|Люксор Тула
|
19:40
|Люксор Тула
|
22:00
|Люксор Тула
17 декабря, среда
|
12:40
|Люксор Тула
|
15:00
|Люксор Тула
|
17:20
|Люксор Тула
|
19:40
|Люксор Тула
|
22:00
|Люксор Тула
