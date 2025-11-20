  1. Моя Слобода
Святой Федор Томский. Тайна сибирского старца

Премьера:
20.11.2025
 
Режиссер:
Алексей Кременецкий
  
Жанр:
Документальный
  
Продолжительноcть:
112 минуты
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Святой Феодор Томский — самый почитаемый сибирский святой, чья личность до сих пор хранит главную загадку русской истории. Тайна его происхождения и жизни так и не была раскрыта. Уже почти два века его отождествляют с императором Александром I Благословенным — правителем, в чью скоропостижную и труднообъяснимую смерть не верили даже современники. В документальном фильме-расследовании телеканала «Спас» собраны исторические факты, свидетельства Русской православной церкви, криминалистические и графологические экспертизы, а также мнения специалистов из разных областей, изучавших жизненный путь двух этих масштабных личностей — святого старца и императора. Смогут ли новые выводы поставить точку в этом вопросе? Действительно ли Федор Кузьмич и император Александр I — один и тот же человек?

0
