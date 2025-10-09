  1. Моя Слобода
Сводишь с ума

Сводишь с ума

Премьера:
09.10.2025
 
Режиссер:
Дарья Лебедева
  
Актеры:
Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев, Людмила Артемьева, Антон Артемьев, Надежда Иванова, Роза Хайруллина, Константин Мерзликин, Елизавета Хапова, Мария Кротова, Альбина Кубрикова, Эльшан Алескеров, Евгений Такуев
  
Жанр:
Комедия, Ромком
  
Продолжительноcть:
99 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 
Рейтинг:
7.50
 
 

Алиса заселяется в просторную квартиру в Санкт-Петербурге, в которой начинает сбоить зеркало, показывая юной квартирантке параллельную реальность той же самой квартиры. Вот только проживает в этой параллельной реальности не Алиса, а тусовщик Иван. Сумеют ли молодые люди распознать настоящую любовь и по силам ли им окажется объединить свои миры, чтобы встретиться в реальности и просто прикоснуться друг к другу?

